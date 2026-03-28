Honduras

Hondureña vinculada a la MS-13 es entregada a El Salvador por el delito de extorsión

Esta acción, avalada por la Corte Suprema de Justicia hondureña, responde a una solicitud de extradición por extorsión agravada y refuerza el compromiso bilateral ante delitos que amenazan la seguridad y la economía de Centroamérica.

Guardar
La Policía Nacional Civil de El Salvador recibió a Figueroa Hernández en la frontera de El Amatillo tras una orden de captura emitida desde 2022. (Foto: INTERPOL)
La Policía Nacional Civil de El Salvador recibió a Figueroa Hernández en la frontera de El Amatillo tras una orden de captura emitida desde 2022. (Foto: INTERPOL)

En una muestra reciente de cooperación regional para combatir el crimen organizado, las autoridades de Honduras entregaron el jueves 26 de marzo a Ciria Griceli Figueroa Hernández, de 34 años, a la Policía Nacional Civil de El Salvador en la frontera de El Amatillo, departamento de La Unión.

Un informe oficial de la Policía Nacional Civil salvadoreña detalla que Figueroa Hernández tenía una orden de captura emitida por un tribunal de San Salvador desde 2022, donde la vinculan a tareas de cobro ilegal de “renta” en escenarios dominados por la pandilla MS-13, una de las organizaciones criminales más extendidas de la región.

El fenómeno de la extorsión, persistente en los países del Triángulo Norte Honduras, El Salvador y Guatemala, ha generado sistemas organizados de cobro que impactan de manera directa en pequeños y medianos empresarios.

La MS-13, documentada por su capacidad transnacional, ha instalado redes que imponen tarifas semanales o mensuales a vendedores y transportistas. Esto eleva el costo de vida y obliga al cierre de negocios, la pérdida de empleos y el desplazamiento interno de familias, según advirtieron expertos en seguridad citados en el informe policial. Las víctimas más habituales son comerciantes que, para operar o transitar en determinados sectores, deben pagar bajo amenaza.

La MS-13 mantiene redes de cobro ilegal de renta a comerciantes y transportistas, lo que impacta la economía y seguridad en el Triángulo Norte. (Foto: INTERPOL)
La MS-13 mantiene redes de cobro ilegal de renta a comerciantes y transportistas, lo que impacta la economía y seguridad en el Triángulo Norte. (Foto: INTERPOL)

El caso de Figueroa Hernández se origina el 30 de mayo de 2024, fecha en la que fue capturada en Cantarranas, Francisco Morazán, por agentes de la Policía Militar del Orden Público tras una notificación roja de la Interpol. Este mecanismo internacional permitió su localización y detención bajo normativas que garantizan los procedimientos y los derechos del acusado.

El trámite judicial avanzó el 2 de septiembre de 2024, cuando un juez de extradición de primera instancia hondureño concedió la solicitud presentada por el Estado salvadoreño. El proceso incluyó verificaciones legales y el cumplimiento de tratados internacionales vigentes, hasta culminar con su entrega formal en la frontera, bajo estrictas medidas de seguridad y sin incidentes, según informaron las autoridades de ambos paíse

Desde el año 2014, Honduras ha extraditado a más de 60 ciudadanos, en su mayoría a Estados Unidos por delitos ligados al narcotráfico, conforme a los registros citados en el informe oficial de la Policía Nacional Civil salvadoreña. En años recientes, se incrementaron las solicitudes de países vecinos, reflejando una adaptación en los flujos y respuestas ante el avance del crimen transnacional.

Ciria Figueroa Hernández quedó bajo custodia salvadoreña y será presentada ante el tribunal correspondiente en San Salvador, donde enfrentará cargos por extorsión agravada. La legislación local establece penas especialmente graves en casos vinculados a organizaciones como la MS-13.

El proceso de extradición de Figueroa Hernández incluyó una notificación roja de Interpol y el cumplimiento de tratados internacionales vigentes. (Foto: INTERPOL)
El proceso de extradición de Figueroa Hernández incluyó una notificación roja de Interpol y el cumplimiento de tratados internacionales vigentes. (Foto: INTERPOL)

Funcionarios de seguridad de ambas naciones indicaron en el informe de la Policía Nacional Civil: “estas operaciones demuestran el grado de coordinación regional alcanzado para enfrentar delitos que trascienden las fronteras”.

En los últimos años, los países del Triángulo Norte han optado por el intercambio de información y operativos conjuntos para restringir el margen de maniobra de grupos como la MS-13, que han perfeccionado sus estructuras para operar de manera transnacional.

La entrega de Figueroa Hernández se encuadra en esta política de fortalecimiento de la colaboración. Las autoridades señalan que: “ninguna persona vinculada a actividades delictivas, sin importar su nacionalidad o ubicación, está fuera del alcance de la ley”. El proceso será monitoreado tanto por instancias locales como por organismos internacionales interesados en la consolidación de métodos eficaces de justicia y cooperación.

La extorsión se mantiene como uno de los delitos de mayor impacto en la sociedad centroamericana, afectando la cotidianidad de comerciantes y comunidades vulnerables

La reciente operación en la frontera de El Amatillo destaca el resultado de la colaboración internacional y su potencial para debilitar redes criminales responsables de alterar la seguridad económica y social de la región.

Temas Relacionados

HondurasextorsiónhondureñaExtradiciónEl SalvadorInterpol

Últimas Noticias

Manzanillo Power Land: la central que cambia el mapa energético de República Dominicana

Con la puesta en marcha de Manzanillo Power Land, el desarrollo energético toma impulso en el noroeste. Un megaproyecto redefine los equilibrios eléctricos y abre una etapa de oportunidades para la región

Manzanillo Power Land: la central que cambia el mapa energético de República Dominicana

Guatemala: Advierten sobre riesgos de calor extremo para mascotas en Semana Santa

La Unidad de Bienestar Animal instó a implementar acciones preventivas frente al aumento de temperaturas y recalcó la relevancia del resguardo de animales bajo el cuidado humano

Guatemala: Advierten sobre riesgos de calor extremo para mascotas en Semana Santa

La alianza entre Honduras y Japón impulsa transformación del abastecimiento de agua en la capital

El convenio permitirá implementar nuevas redes de distribución, renovación de estaciones de bombeo y actualización tecnológica para mitigar racionamientos y beneficiar a comunidades históricamente afectadas por la carencia de servicios básicos

La alianza entre Honduras y Japón impulsa transformación del abastecimiento de agua en la capital

El Salvador: Ministerio de Salud pone en funcionamiento el “Mini Nido” para atención materno-infantil en Soyapango

La apertura corresponde a una expansión del programa nacional de atención a madres y recién nacidos, que busca implementar prácticas asistenciales acordes a la legislación vigente

El Salvador: Ministerio de Salud pone en funcionamiento el “Mini Nido” para atención materno-infantil en Soyapango

Guatemala: El Ministerio Público confirma la cancelación definitiva del Movimiento Semilla

Las autoridades informaron que la supresión del partido quedó firme tras la resolución judicial y la publicación oficial, implicando la prohibición de utilizar nombre y emblema según establece la normativa correspondiente

Guatemala: El Ministerio Público confirma la cancelación definitiva del Movimiento Semilla

TECNO

Steam lanza gratis un juego inspirado en Mega Man por tiempo limitado

Steam lanza gratis un juego inspirado en Mega Man por tiempo limitado

PlayStation inicia las rebajas de primavera: Call of Duty, Battlefield y otros 5000 juegos en descuento

Un nuevo Star Fox y el regreso de The Legend of Zelda podrían marcar el año de Nintendo

El mercado de las criptomonedas: el abc de lo que necesitas saber

Computadoras cuánticas: cómo proteger estos sistemas avanzados frente a ataques de ciberseguridad

ENTRETENIMIENTO

Murió James Tolkan, el inolvidable Sr. Strickland de “Volver al futuro”

Murió James Tolkan, el inolvidable Sr. Strickland de “Volver al futuro”

Zendaya anuncia una pausa en su carrera tras un año lleno de estrenos

Antonio Banderas revela sus complicados inicios en Hollywood: “Me dijeron que estaba, como los negros y los hispanos, para dar vida a tipos malos”

La sorprendente revelación de Steve Carell: “El piloto de The Office fue el episodio peor evaluado de toda la historia de NBC”

‘Love Story’: todo lo que la serie cambió de la relación de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

MUNDO

“El estrecho Trump”: la frase del presidente de EEUU en medio de las tensiones en Ormuz

“El estrecho Trump”: la frase del presidente de EEUU en medio de las tensiones en Ormuz

El ejército de Irán dijo que atacó un buque estadounidense cerca del puerto de Omán

Cómo los habitantes de Kiev sobrevivieron al “invierno negro” bajo los bombardeos rusos: “Esto nos unió aún más”

“Invierno Negro”: cómo Rusia combinó los bombardeos con una campaña de desinformación para culpar a Kiev de los apagones

Rusia continúa la evacuación de su personal de la central nuclear iraní de Bushehr