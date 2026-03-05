Honduras

La salida del último grupo de médicos cubanos marca el cierre de una etapa en la atención sanitaria hondureña

Una nueva estrategia oficial contempla la incorporación paulatina de especialistas locales, tras dos años en que los colaboradores foráneos realizaron miles de consultas y cirugías en zonas con recursos limitados

Los médicos cubanos realizaron siete
Los médicos cubanos realizaron siete mil operaciones y extendieron la atención gratuita en 17 de los 18 departamentos hondureños. (Foto: Cortesía)

Este jueves se confirmó el retiro del último grupo de médicos cubanos en Honduras representa un nuevo desafío para el sistema de salud local, al cerrar una etapa en la que más de 170 profesionales de la isla brindaron atención en áreas con acceso limitado a los servicios médicos. Esta decisión surge tras la cancelación del convenio de cooperación por parte del gobierno hondureño, que busca ahora suplir las vacantes generadas con profesionales nacionales, según informaron medios locales, una medida que redefine los alcances de la política sanitaria en el país.

El último grupo partió de San Pedro Sula rumbo a Cuba, luego de que la administración hondureña decidiera dejar sin efecto el acuerdo suscrito por el gobierno anterior, informó el embajador Juan Roberto Loforte en sus redes sociales. Loforte destacó que la brigada se retiró de manera escalonada tras cumplir su misión de asistir a la población hondureña con necesidades quirúrgicas postergadas.

El retiro del último grupo
El retiro del último grupo de médicos cubanos marca el fin de una cooperación sanitaria que benefició a zonas rurales de Honduras durante dos años. (Foto cortesía Embajador, Juan Roberto Loforte)

“Despedí hoy en San Pedro Sula al último grupo de médicos cubanos de la misión de especialistas en Honduras. Misión cumplida”, publicó el embajador, afirmando que la cooperación posibilitó medio millón de consultas y 10 mil cirugías, cifras que marcan el alcance de la colaboración. Además resaltó el vínculo generado entre los profesionales y los pacientes: “el amor y el cariño de sus pacientes y compañeros de trabajo”.

Los profesionales se integraron progresivamente al sistema sanitario nacional desde la firma del acuerdo bilateral. Aunque inicialmente se reportó el envío de 128 médicos cubanos, la cifra oficial confirmada recientemente es que más de 170 especialistas participaron y ya regresaron a la isla.

La brigada médica cubana cubría
La brigada médica cubana cubría 32 especialidades, incluyendo oftalmología, pediatría, ginecología y cirugía general, vitales para pacientes vulnerables. (Foto: Cortesía)

Alcance del programa en 17 departamentos y cinco centros oftalmológicos

El programa de médicos cubanos en Centroamérica, implementado en Honduras durante dos años, se caracterizó por su despliegue en 17 de los 18 departamentos del país. Los médicos cubanos concentraron su trabajo en áreas rurales e históricamente marginadas y se establecieron en cinco centros oftalmológicos ubicados en Siguatepeque, Tegucigalpa, San José de Colinas, Catacamas y San Pedro Sula.

La intervención directa de la brigada incluyó la operación de siete mil personas, con procedimientos y tratamientos que resultaron decisivos para pacientes de escasos recursos, especialmente en localidades que carecían de acceso regular a atención especializada. Este impacto fue subrayado por el embajador Juan Laforte en declaraciones a medios locales, en las que afirmó que los médicos trabajaron bajo “condiciones honrosas” y con “una remuneración adecuada”.

Los centros oftalmológicos de Siguatepeque,
Los centros oftalmológicos de Siguatepeque, Tegucigalpa, San José de Colinas, Catacamas y San Pedro Sula contaron con presencia de la brigada cubana. (Foto archivo Infobae)

La decisión de terminar el convenio significa que el sistema sanitario hondureño deberá afrontar el desafío de suplir las vacantes en las regiones más vulnerables. La administración local, liderada por Nasry Asfura al momento de la decisión, optó por reemplazar gradualmente a los colaboradores extranjeros por profesionales nacionales, para garantizar la continuidad de los servicios médicos en el territorio, tal como consignaron medios locales.

Los especialistas cubanos retirados cubrían un amplio espectro de la atención sanitaria, con presencia en 32 especialidades, entre ellas medicina interna, cirugía general, oftalmología, pediatría, ginecología y anestesiología.

El fin del convenio bilateral y el retorno de los médicos cubanos dejan al sistema de salud hondureño ante la doble tarea de sostener la cobertura alcanzada y responder a las necesidades de atención en comunidades que hasta ahora habían recibido asistencia por parte de la brigada internacional.

