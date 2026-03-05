Autoridades detuvieron a siete mujeres vinculadas a red de extorsión en Honduras

El operativo Rastreo Electrónico permitió la detención de siete mujeres clave en una red de extorsión que operaba en ocho departamentos de Honduras. (Foto: Policía Nacional de Honduras)

El operativo policial denominado “Rastreo Electrónico” resultó en la detención de siete mujeres identificadas como piezas clave dentro de una red dedicada a la extorsión en Honduras. La acción fue liderada por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), con el respaldo de otras instituciones estatales. Según los reportes oficiales, la organización extendía sus actividades ilícitas en al menos ocho departamentos del país y había logrado recaudar varios millones de lempiras a través de cobros ilegales a comerciantes y trabajadores del transporte.

Entre las víctimas de esta estructura criminal se encontraban principalmente emprendedores, pequeños y medianos comerciantes, así como empleados del sector transporte. Durante meses, estas personas fueron blanco de amenazas y presiones económicas que las obligaban a efectuar pagos periódicos. El miedo a posibles represalias llevó a muchos afectados a mantener estos desembolsos bajo coacción, sosteniendo así el flujo de dinero hacia la organización.

Para fortalecer su operatividad, la red había implementado mecanismos financieros modernos. Las integrantes detenidas cumplían funciones específicas en el manejo del dinero ilícito, encargándose de abrir cuentas bancarias y habilitar billeteras electrónicas. Estos instrumentos permitían recibir y transferir fondos procedentes de la extorsión, dificultando el rastreo de los recursos por parte de las autoridades y facilitando su circulación dentro del sistema financiero nacional.

DIPAMPCO lideró allanamientos simultáneos en Yoro y Francisco Morazán para desarticular una organización criminal que extorsionaba a comerciantes y transportistas. (Foto: Policía Nacional de Honduras)

El despliegue policial comprendió nueve allanamientos simultáneos: dos en Yoro y siete en Francisco Morazán. Los equipos especiales intervinieron varios bienes inmuebles que se sospecha estaban vinculados a la red delictiva. Durante estos procedimientos se recolectaron documentos, dispositivos electrónicos y registros financieros que servirán para robustecer las investigaciones y profundizar en la identificación de otros posibles implicados.

Las autoridades revelaron la identidad de las detenidas:

Génesis , de 34 años, capturada en la residencial Villa Los Laureles de Comayagüela

, de 34 años, capturada en la residencial Villa Los Laureles de Comayagüela Fabiola , de 40 años, detenida en la colonia Iberia de Comayagüela

, de 40 años, detenida en la colonia Iberia de Comayagüela Maryori , de 36 años, capturada en Ciudad España

, de 36 años, capturada en Ciudad España Evelin , de 41 años, detenida en Ciudad España

, de 41 años, detenida en Ciudad España Alexandra , de 36 años, capturada en Ciudad España

, de 36 años, capturada en Ciudad España Nelly , de 37 años, detenida en el barrio Montevideo de El Progreso, Yoro

, de 37 años, detenida en el barrio Montevideo de El Progreso, Yoro Estephany, capturada en Río Lindo, Santa Cruz de Yojoa

Las pesquisas señalan que el máximo líder de la organización ya fue capturado y permanece bajo custodia. No obstante, DIPAMPCO confirmó que se encuentran en marcha nuevas órdenes de captura dirigidas a otros miembros activos de la banda. Adicionalmente, se informó que los condenados serán reubicados en módulos de máxima seguridad dentro del sistema carcelario, con la finalidad de cortar cualquier capacidad de coordinación criminal desde el interior de las prisiones.

La institución policial enfatizó que el objetivo central es desmantelar por completo el entramado delictivo para garantizar justicia a las víctimas y salvaguardar a los sectores productivos del país. El decomiso de pruebas materiales y la aprehensión de las siete integrantes representan un avance importante en la lucha contra la criminalidad organizada y el flagelo de la extorsión.

La red delictiva utilizaba cuentas bancarias y billeteras electrónicas para mover millones de lempiras obtenidos mediante extorsión, dificultando su rastreo financiero. (Foto: Policía Nacional de Honduras)

Con este golpe, las autoridades hondureñas buscan restablecer la tranquilidad en comunidades afectadas y enviar un mensaje contundente a quienes persisten en prácticas delictivas sofisticadas. Las acciones continuarán hasta asegurar que todos los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos, reafirmando el compromiso estatal de proteger a la ciudadanía y frenar la expansión de redes criminales en el territorio nacional.