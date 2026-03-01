Honduras

La directora regional del PNUD realizará visita oficial a Honduras

El encuentro se centrará en el fortalecimiento de acuerdos interinstitucionales, la evaluación de iniciativas en la universidad pública y la planificación de nuevas estrategias conjuntas entre el Estado y la organización global

Guardar
Vista panorámica de Tegucigalpa (Honduras).
Vista panorámica de Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Michelle Muschett, alta funcionaria de las Naciones Unidas y directora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe, visitará Honduras este lunes 2 de marzo en una misión oficial enfocada en fortalecer la cooperación entre el país y el organismo internacional, tal como informó este domingo la agencia EFE.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ejecuta en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) una iniciativa destinada a modernizar la gestión universitaria, promover la innovación académica, fortalecer el bienestar estudiantil e impulsar la sostenibilidad institucional, según el organismo internacional. Este programa, elemento central en la agenda de Muschett, se enmarca en los esfuerzos conjuntos para avanzar en las prioridades nacionales de desarrollo.

La funcionaria será recibida por el rector Odir Fernández en la UNAH y sostendrá reuniones bilaterales con el presidente Nasry Asfura en Casa Presidencial, además de encuentros con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y el ministro de Finanzas, Emilio Hércules. El itinerario incluye también conversaciones con la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Fátima Juárez.

Medios locales destacaron que esta visita impulsa la modernización de la gestión universitaria, el fortalecimiento del bienestar estudiantil, la innovación académica y la sostenibilidad institucional. La visita también fue considerada como una oportunidad para consolidar las relaciones de cooperación y reafirmar el compromiso con las prioridades de desarrollo del país.

Actividades en el marco de la visita de Michelle Muschett

Fotografía de archivo en donde
Fotografía de archivo en donde se ve la bandera de Honduras. EFE/ STR

Con experiencia previa como viceministra y ministra de Desarrollo Social en el sector público panameño, Muschett lideró la creación del primer índice de Pobreza Multidimensional nacional y de infancia en América Latina, además de impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su país. El PNUD, principal agencia de la ONU para el desarrollo, opera en 170 países asistiendo en políticas públicas, finanzas sostenibles y en la reducción de la pobreza.

Agenda 20230

El pasado 2 de febrero, Mireya Agüero, canciller de Honduras, y Alejandro Álvarez, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en el país centroamericano, sostuvieron una reunión para fortalecer la cooperación bilateral y reafirmar el compromiso de impulsar proyectos alineados a la Agenda 2030, tal como destacó en su portal oficial la Cancillería Hondureña.

La alianza estratégica entre el Estado hondureño y la Organización de las Naciones Unidas tiene como objetivo promover programas generadores de oportunidades y estabilidad, según informaron las autoridades en redes sociales. El encuentro es parte de una relación que inició en 1945, año en el que Honduras se incorporó al organismo internacional.

Durante la conversación, ambas partes resaltaron la importancia de avanzar en metas como reducción de la pobreza, acceso a alimentos y crecimiento sostenible. El desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento institucional se identificaron como áreas prioritarias.

Imagen de archivo. La bandera
Imagen de archivo. La bandera nacional hondureña ondea frente a la casa presidencial en Tegucigalpa, Honduras. 25 de octubre de 2021. REUTERS/Fredy Rodriguez

Alejandro Álvarez remarcó el respaldo del Sistema de Naciones Unidas en acciones destinadas al desarrollo, la paz y el bienestar. Mireya Agüero reiteró que el Gobierno hondureño mantendrá la coordinación con el organismo internacional para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Temas Relacionados

Michelle MuschettHondurasPrograma de las Naciones Unidas para el DesarrolloUniversidad Nacional Autónoma de HondurasCooperación InternacionalDesarrollo Sostenible

Últimas Noticias

La ciudad de San Salvador Centro celebra este domingo el aniversario del Parque Cuscatlán

Un programa variado de actividades culturales y recreativas se desarrollará este domingo, donde niños y adultos tendrán acceso a talleres, shows artísticos y sorpresas en un entorno diseñado para promover la integración vecinal

La ciudad de San Salvador

Samuel Alfaro conquista el oro en el Campeonato Centroamericano de Marcha

El joven atleta salvadoreño domina los 5 kilómetros con un tiempo de 25:28.00 en el Campeonato Centroamericano de Marcha, confirmando su liderazgo regional y afianzando el prestigio del atletismo de base en El Salvador

Samuel Alfaro conquista el oro

Migración irregular en tránsito por Honduras cae 81% en 2026

El número de personas extranjeras que atraviesan por el territorio hondureño registra una disminución significativa en comparación con el año anterior, según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Migración y fuentes oficiales

Migración irregular en tránsito por

Ministerio de Agricultura invertirá $2.3 millones en maquinaria pesada para fortalecer la logística agrícola en El Salvador

El nuevo programa logístico busca mejorar la conectividad entre las áreas rurales productoras y la Central de Abastos en San Salvador, beneficiando a 20,000 familias a través de la eficiencia en la distribución de alimentos a nivel nacional

Ministerio de Agricultura invertirá $2.3

Aproximadamente 3,000 animales silvestres son rescatados cada año en Costa Rica

La mayoría de los animales atendidos presentan heridas o condiciones derivadas de acciones como la tenencia ilegal, los accidentes por infraestructura y el tráfico, situación que exige una mayor concienciación de acciones educativas en la población

Aproximadamente 3,000 animales silvestres son

TECNO

Elon Musk advierte sobre el

Elon Musk advierte sobre el límite de datos disponibles para entrenar inteligencia artificial

¿Perdiste tu celular Android?: así puedes ‘blindarlo’ y proteger tus datos

La estrategia de Anthropic: captar usuarios de otras IA con la opción de importar memorias

Convierte Telegram en tu laboratorio de IA: así puedes crear y mejorar tu bot personalizado

Robotaxis de Tesla se estrellan cuatro veces más que un conductor humano, según este informe

ENTRETENIMIENTO

Infobae

‘House of Cards’: Kevin Spacey testificará que estaba demasiado enfermo para rodar la última temporada

La verdera razón por la que Netflix se retiró de la puja por Warner Bros: “Somos constructores, no compradores”

‘The Crown’: Netflix evalúa una nueva temporada sobre el caso del príncipe Andrew Mountbatten-Windsor

La verdadera historia de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette: realidad y ficción en la nueva serie

Cómo un hallazgo casual unió a Timothée Chalamet y Josh Safdie en una aventura de cine realista

MUNDO

Tensión en Medio Oriente: el

Tensión en Medio Oriente: el precio del petróleo se dispara y caen los futuros del Dow Jones

Las principales aerolíneas internacionales mantienen la suspensión de vuelos hacia Medio Oriente por la escalada de las tensiones

Irán lanzó una nueva ola de ataques contra Israel: al menos siete heridos cerca de Jerusalén

Francia, Alemania y Reino Unido advirtieron que podrían tomar “medidas defensivas” contra el régimen de Irán en el Golfo

Donald Trump dijo que las operaciones militares contra el régimen de Irán podrían durar “unas cuatro semanas”