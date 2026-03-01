La directora regional del PNUD realizará visita oficial a Honduras

Vista panorámica de Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Michelle Muschett, alta funcionaria de las Naciones Unidas y directora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe, visitará Honduras este lunes 2 de marzo en una misión oficial enfocada en fortalecer la cooperación entre el país y el organismo internacional, tal como informó este domingo la agencia EFE.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ejecuta en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) una iniciativa destinada a modernizar la gestión universitaria, promover la innovación académica, fortalecer el bienestar estudiantil e impulsar la sostenibilidad institucional, según el organismo internacional. Este programa, elemento central en la agenda de Muschett, se enmarca en los esfuerzos conjuntos para avanzar en las prioridades nacionales de desarrollo.

La funcionaria será recibida por el rector Odir Fernández en la UNAH y sostendrá reuniones bilaterales con el presidente Nasry Asfura en Casa Presidencial, además de encuentros con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y el ministro de Finanzas, Emilio Hércules. El itinerario incluye también conversaciones con la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Fátima Juárez.

Medios locales destacaron que esta visita impulsa la modernización de la gestión universitaria, el fortalecimiento del bienestar estudiantil, la innovación académica y la sostenibilidad institucional. La visita también fue considerada como una oportunidad para consolidar las relaciones de cooperación y reafirmar el compromiso con las prioridades de desarrollo del país.

Actividades en el marco de la visita de Michelle Muschett

Fotografía de archivo en donde se ve la bandera de Honduras. EFE/ STR

Con experiencia previa como viceministra y ministra de Desarrollo Social en el sector público panameño, Muschett lideró la creación del primer índice de Pobreza Multidimensional nacional y de infancia en América Latina, además de impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su país. El PNUD, principal agencia de la ONU para el desarrollo, opera en 170 países asistiendo en políticas públicas, finanzas sostenibles y en la reducción de la pobreza.

Agenda 20230

El pasado 2 de febrero, Mireya Agüero, canciller de Honduras, y Alejandro Álvarez, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en el país centroamericano, sostuvieron una reunión para fortalecer la cooperación bilateral y reafirmar el compromiso de impulsar proyectos alineados a la Agenda 2030, tal como destacó en su portal oficial la Cancillería Hondureña.

La alianza estratégica entre el Estado hondureño y la Organización de las Naciones Unidas tiene como objetivo promover programas generadores de oportunidades y estabilidad, según informaron las autoridades en redes sociales. El encuentro es parte de una relación que inició en 1945, año en el que Honduras se incorporó al organismo internacional.

Durante la conversación, ambas partes resaltaron la importancia de avanzar en metas como reducción de la pobreza, acceso a alimentos y crecimiento sostenible. El desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento institucional se identificaron como áreas prioritarias.

Imagen de archivo. La bandera nacional hondureña ondea frente a la casa presidencial en Tegucigalpa, Honduras. 25 de octubre de 2021. REUTERS/Fredy Rodriguez

Alejandro Álvarez remarcó el respaldo del Sistema de Naciones Unidas en acciones destinadas al desarrollo, la paz y el bienestar. Mireya Agüero reiteró que el Gobierno hondureño mantendrá la coordinación con el organismo internacional para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.