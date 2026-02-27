Honduras

El Congreso de Honduras aprueba Ley que permitirá recortes en el Estado y ajustes judiciales

El congreso nacional aprobó con una mayoría de 90 votos la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, una normativa remitida por el gobierno que introduce medidas de excepción para sanear las finanzas públicas, habilitando al Poder Ejecutivo a reducir o fusionar entidades estatales.

Guardar
La nueva norma permite al
La nueva norma permite al Poder Ejecutivo fusionar, suprimir o reducir dependencias gubernamentales y personal bajo criterios de eficiencia y ahorro económico. (Foto: Congreso Nacional de Honduras)

En los últimos cinco años, los embargos judiciales contra el Estado han implicado desembolsos cercanos a 10 mil millones de lempiras, mientras las demandas que pesan sobre el Tesoro General ya superan 3 mil millones de lempiras solo en los primeros 15 días de la nueva gestión, de acuerdo con datos oficiales citados en el debate parlamentario.

La legislación establece que los órganos de la administración pública, centrales y descentralizados, deberán tomar acciones contundentes en ingresos fiscales, gasto público, ordenamiento financiero y gestión administrativa, todas de carácter extraordinario, excepcional y temporal.

Por decisión del Poder Ejecutivo, se podrán suprimir, fusionar o reducir organismos estatales, con la consiguiente disminución de servicios o personal, ya sea por nombramiento o contrato, siempre bajo criterios de eficiencia organizacional y ahorro económico. Está previsto que a quienes sean separados se les pague indemnización, con la condición de que dicho pago extinguirá cualquier otra obligación ante los tribunales.

En caso de negativa a recibir la indemnización, la suma podrá ser consignada ante una autoridad judicial o administrativa para evitar que aumente el monto a pagar. Las alcaldías y los entes descentralizados también podrán aplicar medidas similares dentro de sus respectivas competencias.

La Procuraduría General de la
La Procuraduría General de la República recibe facultades ampliadas para pactar conciliaciones y arbitrajes que prevengan daños económicos mayores al Estado. (Foto: VisualesIA)

La normativa determina que, al existir embargos producto de sentencias judiciales firmes, los jueces deben notificar tanto a la Tesorería General de la República como al órgano condenado, para que los pagos se realicen según la disponibilidad presupuestaria, evitando comprometer la prestación de otros servicios públicos. Además, las órdenes tienen que emitirse como máximo cinco días hábiles después de dictada la sentencia.

La Procuraduría General de la República (PGR) recibe nuevas competencias para concretar conciliaciones judiciales, arbitrajes, demandas y litigios, tanto en instancias nacionales como internacionales, con el objetivo de prevenir daños económicos mayores para el Estado. Todos los acuerdos extrajudiciales requieren el visto bueno de la Secretaría de Finanzas y la homologación judicial, y solo podrán llevarse a cabo si superan los cinco millones de lempiras y cuentan con dictamen favorable de una comisión congresal.

La Secretaría de Finanzas queda autorizada para ajustar recursos entre los rubros de gasto capital y corrientes dentro de cada entidad, salvo en los otros dos poderes del Estado y órganos constitucionales. Además, todas las instituciones deben efectuar un diagnóstico de los contratos suscritos antes de la entrada en vigor de la ley.

Una enmienda de la bancada del partido Liberal asegura la protección de servidores públicos que ingresaron por concurso de oposición, aunque deja fuera a quienes recibieron nombramientos en las semanas finales de la anterior administración.

Una enmienda liberal protege a
Una enmienda liberal protege a empleados públicos ingresados por concurso de oposición, excluyendo a nombrados en las últimas semanas de la anterior administración. (Foto: Cortesía)

La sesión final estuvo marcada por la confrontación. El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Fabricio Sandoval, acusó al partido Liberal de avalar una “masacre laboral”, dirigiendo críticas además a Rolando Contreras del Pinu, quien calificó de ofensivas esas palabras. El liberal Jorge Cálix, jefe de bancada, mencionó los despidos que ocurrieron en el gobierno previo: “En el gobierno pasado despidieron a más de 15 mil empleados del programa guía de familia, así como a trabajadores del Congreso Nacional, los cuales volvieron a trabajar en la actual administración.”

La ley recibió apoyo de las bancadas del Partido Nacional, Liberal, Pinu y Democracia Cristiana, mientras la oposición provino de Libre.

El diputado Hugo Noé Pino manifestó su preocupación, señaló que la ley “abre la posibilidad a acciones de funcionarios que pueden generar mayores males al Estado”, aludiendo a la facultad que tendrá la PGR para pactar pagos previos en litigios. Los representantes liberales Jorge Cálix y Yury Sabas sostuvieron la defensa de su partido, negando las acusaciones de Sandoval y el partido Libr

Temas Relacionados

HondurasCongreso NacionalLeyaprobadareactivación economicamayoria calificadafondosgastosfinanzas públicasracionalizarpoder ejecutivodecretofunciónreformasestrategiasreorganización

Últimas Noticias

El aeropuerto La Aurora en Guatemala mantiene protocolo especial por ceniza volcánica

Las acciones adoptadas por la administración aeroportuaria responden a la presencia de partículas expulsadas por el volcán de Fuego, mientras los organismos competentes vigilan en tiempo real la evolución del fenómeno y comunican con aerolíneas y pasajeros

El aeropuerto La Aurora en

El motor dulce de Costa Rica: Sector azucarero genera más de 58,000 empleos y lidera la descarbonización agrícola

La industria azucarera costarricense ha impulsado la creación de 58,000 puestos directos e indirectos, consolidándose como motor clave para el desarrollo rural y la estabilidad social en veinticinco cantones del país

El motor dulce de Costa

La reducción de la jornada laboral seguirá siendo voluntaria en República Dominicana

El Ministerio de Trabajo ha confirmado que el ajuste en los horarios continuará bajo el esquema de plan piloto, sin que se realicen por ahora cambios al Código existente ni discusiones en el Congreso

La reducción de la jornada

Postuladora reforma criterios de evaluación para aspirantes a Fiscal General de Guatemala

Un ajuste en la calificación de la experiencia profesional será implementado en la selección, tras acciones legales que motivaron a la comisión a eliminar límites y revisar la coherencia normativa conforme al marco constitucional

Postuladora reforma criterios de evaluación

Reforma de la Ley de Aviación Civil en El Salvador: entre la apertura laboral y la armonización internacional

La iniciativa para cambiar el criterio de nacionalidad por competencia técnica en tripulaciones aéreas introduce un debate sobre competitividad, oportunidades y adaptación del país a regulaciones globales en el transporte aéreo

Reforma de la Ley de

TECNO

Telegram bajo la lupa: las

Telegram bajo la lupa: las estafas aumentan un 233% en la plataforma

Cómo transformar tu celular viejo en una cámara de seguridad con Wi-Fi

Ni plancha ni tintorería: así funciona el nuevo método de Amazon para alisar la ropa en casa

Vuelven los juegos retro: anuncian MARVEL Maximum Collection para PC y consolas

Todo lo que se sabe de la versión económica de MacBook que Apple lanzará en marzo 2026

ENTRETENIMIENTO

“Odio el término antiedad”: la

“Odio el término antiedad”: la firme postura de Diane Kruger sobre el envejecimiento y la presión hacia las mujeres

Pink hace frente a los rumores sobre su separación de Carey Hart tras 20 años de matrimonio

La verdadera razón por la que Lindsay Lohan se mudó a Dubai

Otro hijo sin el apellido Pitt: Maddox deja atrás el nombre de Brad y elige solo Jolie en los créditos de “Couture”

Pokémon cumple 30 años: el ranking de las mejores películas y dónde verlas en streaming

MUNDO

El secretario general de Naciones

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió a Pakistán y Afganistán que frenen la escalada militar

El Ejército israelí atacó ocho complejos de Hezbollah en el este del Líbano

Ucrania enfrenta un estancamiento económico hasta 2027 por los ataques rusos a la infraestructura energética

Pakistán le declaró la guerra a los talibanes en Afganistán: bombardeó Kabul tras una serie de ataques cruzados en la frontera

Putin nombró al jefe del FSB, al ministro de Defensa y a su ex guardaespaldas para la recién creada comisión de inteligencia artificial