Misión del FMI concluye visita a Honduras y destaca resiliencia económica y compromiso con la estabilidad macroeconómica

Esta evaluación ocurre en un momento en el que el crecimiento económico local destaca dentro de la región y la inflación permanece bajo control, según el rango objetivo establecido por el Banco Central de Honduras.

El FMI y el Banco Central de Honduras analizaron estrategias para perfeccionar la política monetaria y cambiaria y fortalecer la institucionalidad del banco central.

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) finalizó su visita técnica a Honduras tras una semana de encuentros orientados a analizar la evolución económica del país y afinar la agenda de políticas públicas.

El equipo liderado por Emilio Fernández Corugedo, responsable de la misión para Honduras, estuvo presente en Tegucigalpa desde el 16 hasta el 20 de febrero de 2026. Durante ese periodo, se reunió con representantes del Gabinete Económico, directivos monetarios y funcionarios de diversas instituciones estatales. El objetivo central fue recopilar información relevante y analizar los desafíos y oportunidades que enfrenta la economía hondureña.

Entre los factores que han sostenido la estabilidad macroeconómica destacan los precios favorables de exportación y el flujo constante de remesas, lo que ha fortalecido las reservas internacionales. Estas reservas han servido como protección ante posibles choques externos y han contribuido a la estabilidad cambiaria, según la declaración oficial del organismo internacional. La reciente disminución en la prima de riesgo soberana refleja una mejor percepción de Honduras por parte de los mercados financieros internacionales, lo cual podría traducirse en condiciones más ventajosas de acceso al financiamiento externo, siempre que se mantenga una política fiscal prudente.

Fernández Corugedo resaltó el “firme compromiso” de las autoridades hondureñas con la estabilidad macroeconómica y la disposición para sostener un diálogo abierto y productivo. Durante reuniones con el presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, y el Gabinete Económico, los funcionarios reafirmaron la meta de alcanzar un crecimiento inclusivo, ampliar oportunidades para la población y fortalecer tanto la sostenibilidad fiscal como la estabilidad monetaria.

Honduras logró mantener la prima de riesgo soberana a la baja, lo que podría mejorar las condiciones de acceso al financiamiento externo, según el FMI.

Uno de los principales temas abordados fue la política monetaria y cambiaria. El equipo del FMI, junto a las autoridades del país, evaluó estrategias para fortalecer institucionalmente al Banco Central de Honduras (BCH) y perfeccionar el sistema de asignación de divisas. El objetivo es asegurar un nivel suficiente de reservas internacionales y mejorar la eficiencia y transparencia del mercado cambiario.

La economía hondureña muestra un crecimiento robusto frente a la media regional y la inflación se mantiene dentro del rango tolerado, evidencia de una administración monetaria enfocada en la estabilidad de precios. Entre los factores externos que han fortalecido las reservas internacionales figuran los precios de exportación favorables y las remesas, elementos subrayados durante los encuentros.

El diálogo también se centró en mejorar la eficiencia del sector público. El FMI y las autoridades monitorean la calidad del gasto público, buscando transferir recursos desde el gasto corriente hacia inversión pública y gasto social prioritario, para maximizar el impacto presupuestario en infraestructura, salud, educación y programas sociales.

Se analizó una agenda de reformas estructurales para modernizar los marcos regulatorios, aumentar la inclusión financiera y fomentar el crecimiento económico inclusivo en Honduras.

Las conversaciones incluyeron el plan de reformas estructurales orientado a mejorar la productividad, atraer inversiones, modernizar los marcos regulatorios y ampliar la inclusión financiera. El <b>FMI</b> y el gobierno hondureño subrayaron que la estabilidad macroeconómica, aunque necesaria, no es suficiente para disminuir desigualdades ni garantizar el bienestar de la población

Las autoridades insistieron en la necesidad de implementar medidas que permitan fomentar el empleo formal, el acceso a servicios básicos y la creación de oportunidades para jóvenes y mujeres. La meta es vincular la disciplina fiscal y monetaria con políticas sociales y de desarrollo que permitan un crecimiento sostenible y equitativo.

El entorno financiero también fue objeto de análisis. La misión evaluó la solidez del sistema bancario y la eficacia de la supervisión prudencial. Un sistema financiero estable contribuye a canalizar el ahorro hacia la inversión productiva y sustenta la actividad económica.

El FMI agradeció al presidente Asfura y a los integrantes del Gobierno hondureño la hospitalidad y disposición al diálogo técnico de alto nivel. Reiteró su compromiso de seguir colaborando con Honduras para afianzar la estabilidad económica y promover el bienestar colectivo.

