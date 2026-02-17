Honduras

Ministra de Educación en Honduras descubre nombramientos irregulares de la administración anterior y asegura que no contratará docentes cubanos

La funcionaria reveló que la administración anterior dejó una sobrepoblación de más de cinco mil empleados entre docentes y personal de Servicio Civil.

Guardar
La ministra Ivette Argueta descarta
La ministra Ivette Argueta descarta la contratación de docentes cubanos debido al desempleo de maestros hondureños y a la sobrepoblación de empleados en Educación. (Cortesía)

La ministra de Educación en Hon, Ivette Arely Argueta, descartó la posibilidad de contratar a docentes cubanos mientras existan maestros hondureños desempleados, profundizando así en una respuesta a los cuestionamientos sobre la gestión y los recursos humanos en el sector educativo. Sostuvo que esta determinación se mantiene firme ante la sobrepoblación de empleados heredada de la administración anterior, la cual supera los cinco mil trabajadores entre docentes y personal de Servicio Civil, y que impacta de lleno en el uso del presupuesto asignado.

Entre los datos aparecidos al cierre de su intervención, la ministra reveló detalles sobre nombramientos irregulares ajenos al aula. Dijo que más de 100 docentes registrados como beneficiarios de plazas en distintos departamentos del país en realidad desempeñan funciones en el Centro Cívico Gubernamental y no en las escuelas a las que teóricamente fueron asignados. Sobre este punto, enfatizó: “No podemos debilitar las direcciones departamentales con la parte de asistencias técnicas”, subrayando la necesidad de que las plazas respondan a las necesidades reales en las instituciones educativas.

Una revisión interna reveló que
Una revisión interna reveló que muchos empleados asignados a escuelas realmente laboran fuera de ellas, lo que plantea desafíos para la distribución del presupuesto y la atención educativa. (Cortesía)

El presupuesto de la Secretaría de Educación, según Argueta, continúa siendo el correspondiente al año pasado. La funcionaria explicó que la mayor parte de los fondos se utilizan en el pago de sueldos del personal y la planta docente. Expresó su esperanza de conseguir un aumento presupuestario ante el impacto económico generado por el exceso de empleados y la situación financiera nacional.

Remarcó que la administración pasada dejó una estructura inflada, con una sobrepoblación de trabajadores administrativos y docentes que complica una gestión eficiente de los recursos.

<b>Nombramientos y asignación de plazas docentes</b>

Nombramientos de jornada plena, que permiten a los docentes acumular hasta 72 horas de clase a la semana al cumplir dos turnos completos en horarios distintos, fueron reconocidos por la ministra, quien admitió que existe un proceso de revisión interna para evitar abusos. Por el momento, la entrega de plazas se realiza de forma provisional mientras los abogados de la Secretaría examinan individualmente cada expediente.

La ministra admitió limitaciones en la contratación fija, asegurando que la interinidad será el camino hasta esclarecer la correcta asignación de cargos.

La contratación fija de maestros
La contratación fija de maestros se encuentra limitada y la Secretaría apuesta por la interinidad mientras se esclarece la correcta asignación de cargos. (Foto: EFE/Gustavo Amador)

Nombramientos de jornada plena, que permiten a los docentes acumular hasta 72 horas de clase a la semana al cumplir dos turnos completos en horarios distintos, fueron reconocidos por la ministra, quien admitió que existe un proceso de revisión interna para evitar abusos. Por el momento, la entrega de plazas se realiza de forma provisional mientras los abogados de la Secretaría examinan individualmente cada expediente.

La ministra admitió limitaciones en la contratación fija, asegurando que la interinidad será el camino hasta esclarecer la correcta asignación de cargos.

Argueta confirmó que el exministro de Educación Daniel Sponda figura con una plaza de asistencia técnica y además está asignado en una jornada nocturna de un centro educativo en el que no se dictan clases en ese turno. Indicó que Sponda ya ha solicitado una licencia relacionada con motivos gremiales.

Añadió que todos los dirigentes de las juntas directivas de los colegios magisteriales gestionan licencias remuneradas, generando una presión adicional sobre la asignación de recursos humanos y el correcto funcionamiento del sistema educativo.

Temas Relacionados

Honduraseducaciónmestrosirregularidadescubanosplazasdocentesex ministrosnocturnasaulasservicio civilsobrepoblación

Últimas Noticias

Cruz Roja Salvadoreña impulsa sistemas de alerta temprana en sectores aledaños al lago de Ilopango

La gestión coordinada entre entidades estatales y organismos internacionales busca optimizar la vigilancia y el monitoreo, activando de forma oportuna los protocolos necesarios para salvaguardar vidas y bienes ante amenazas naturales

Cruz Roja Salvadoreña impulsa sistemas

La ONU exige investigar a fiscal de Guatemala Consuelo Porras por adopciones ilegales de niños indígenas

Los especialistas del organismo internacional alertaron sobre la implicación de figuras estatales en estos hechos, señalaron la falta de esclarecimiento judicial y recordaron la importancia de los derechos de las víctimas y de sus familias

La ONU exige investigar a

El Consejo Superior Universitario de la USAC designa magistrados para la Corte de Constitucionalidad en medio de denuncias

La jornada estuvo acompañada por manifestaciones de representantes de la comunidad universitaria, sociedad civil y autoridades indígenas, quienes expresaron inquietud y críticas sobre la integridad del procedimiento y sus resultados

El Consejo Superior Universitario de

Programa de telemedicina de El Salvador “DoctorSV” integraría quioscos dispensadores tras préstamo con el CAF

La suma aprobada respaldará la expansión de la telemedicina y la red de quioscos, integrando nuevas tecnologías, recursos de inteligencia artificial y fortaleciendo la cobertura médica gratuita para habitantes de todo el país

Programa de telemedicina de El

La Corte Suprema de Justicia de Honduras advierte que quitarle facultades administrativas pondría en riesgo la independencia judicial.

El poder judicial de Honduras solicita una mesa técnica institucional para revisar la normativa y garantizar una reforma transparente y funcional en la justicia hondureña.

La Corte Suprema de Justicia

TECNO

Estos son los estrenos de

Estos son los estrenos de cine más esperados en Colombia según Google

La inteligencia artificial reconfigura el cine y la TV: riesgos, empleos y una industria en transición

Cómo Starlink de Elon Musk transforma la conectividad con internet satelital en escenarios de crisis

¿Humanidades o ciencias?: la presidenta de Anthropic revela qué estudiar para conseguir trabajo en la era de la IA

El inesperado ranking de los regalos más vendidos en Colombia para los enamorados y cuánto gastan

ENTRETENIMIENTO

La inteligencia artificial reconfigura el

La inteligencia artificial reconfigura el cine y la TV: riesgos, empleos y una industria en transición

James Van Der Beek enfrentó problemas fiscales antes de su muerte

Al Pacino y Robert De Niro rinden homenaje a Robert Duvall con quien protagonizaron ‘El Padrino’

Melissa Gilbert envía un emotivo mensaje a sus seguidores tras alejarse por la situación legal de Timothy Busfield

Shakira rompe todos los récords en San Salvador con la residencia más grande de Centroamérica

MUNDO

Al menos 28 muertos y

Al menos 28 muertos y decenas de heridos por un ataque con drones contra un mercado en el centro de Sudán

India interceptó tres petroleros sancionados por Estados Unidos vinculados a la flota fantasma iraní

Purga en China: el legado de Yan’an como justificación de la autoridad absoluta de Xi Jinping

Estados Unidos desplegó 100 militares en Nigeria tras meses de tensión por la violencia yihadista

Israel despliega miles de policías en Jerusalén ante un nuevo Ramadán marcado por las restricciones