Ministra de Educación en Honduras descubre nombramientos irregulares de la administración anterior y asegura que no contratará docentes cubanos

La ministra Ivette Argueta descarta la contratación de docentes cubanos debido al desempleo de maestros hondureños y a la sobrepoblación de empleados en Educación. (Cortesía)

La ministra de Educación en Hon, Ivette Arely Argueta, descartó la posibilidad de contratar a docentes cubanos mientras existan maestros hondureños desempleados, profundizando así en una respuesta a los cuestionamientos sobre la gestión y los recursos humanos en el sector educativo. Sostuvo que esta determinación se mantiene firme ante la sobrepoblación de empleados heredada de la administración anterior, la cual supera los cinco mil trabajadores entre docentes y personal de Servicio Civil, y que impacta de lleno en el uso del presupuesto asignado.

Entre los datos aparecidos al cierre de su intervención, la ministra reveló detalles sobre nombramientos irregulares ajenos al aula. Dijo que más de 100 docentes registrados como beneficiarios de plazas en distintos departamentos del país en realidad desempeñan funciones en el Centro Cívico Gubernamental y no en las escuelas a las que teóricamente fueron asignados. Sobre este punto, enfatizó: “No podemos debilitar las direcciones departamentales con la parte de asistencias técnicas”, subrayando la necesidad de que las plazas respondan a las necesidades reales en las instituciones educativas.

Una revisión interna reveló que muchos empleados asignados a escuelas realmente laboran fuera de ellas, lo que plantea desafíos para la distribución del presupuesto y la atención educativa. (Cortesía)

El presupuesto de la Secretaría de Educación, según Argueta, continúa siendo el correspondiente al año pasado. La funcionaria explicó que la mayor parte de los fondos se utilizan en el pago de sueldos del personal y la planta docente. Expresó su esperanza de conseguir un aumento presupuestario ante el impacto económico generado por el exceso de empleados y la situación financiera nacional.

Remarcó que la administración pasada dejó una estructura inflada, con una sobrepoblación de trabajadores administrativos y docentes que complica una gestión eficiente de los recursos.

<b>Nombramientos y asignación de plazas docentes</b>

Nombramientos de jornada plena, que permiten a los docentes acumular hasta 72 horas de clase a la semana al cumplir dos turnos completos en horarios distintos, fueron reconocidos por la ministra, quien admitió que existe un proceso de revisión interna para evitar abusos. Por el momento, la entrega de plazas se realiza de forma provisional mientras los abogados de la Secretaría examinan individualmente cada expediente.

La ministra admitió limitaciones en la contratación fija, asegurando que la interinidad será el camino hasta esclarecer la correcta asignación de cargos.

La contratación fija de maestros se encuentra limitada y la Secretaría apuesta por la interinidad mientras se esclarece la correcta asignación de cargos. (Foto: EFE/Gustavo Amador)

Argueta confirmó que el exministro de Educación Daniel Sponda figura con una plaza de asistencia técnica y además está asignado en una jornada nocturna de un centro educativo en el que no se dictan clases en ese turno. Indicó que Sponda ya ha solicitado una licencia relacionada con motivos gremiales.

Añadió que todos los dirigentes de las juntas directivas de los colegios magisteriales gestionan licencias remuneradas, generando una presión adicional sobre la asignación de recursos humanos y el correcto funcionamiento del sistema educativo.