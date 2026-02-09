Honduras

Honduras propone a Estados Unidos la revisión de aranceles para aumentar la competitividad y atraer inversiones

El presidente Nasry Asfura planteó en Washington la necesidad de reducir gravámenes que limitan la competitividad hondureña frente a Guatemala y El Salvador, impulsando nuevas negociaciones para fortalecer el comercio bilateral con Estados Unidos

Guardar
El diálogo bilateral en Mar-a-Lago
El diálogo bilateral en Mar-a-Lago representa un acto diplomático inédito para el gobierno de Nasry Asfura y un hito en su estrategia internacional.

La reciente reunión entre Nasry “Tito” Asfura y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, marcó un giro relevante para las aspiraciones económicas y diplomáticas de Honduras. El mandatario hondureño aseguró que Washington percibe al país centroamericano como “una gran oportunidad” para estrechar la relación bilateral, abriendo la puerta a nuevas conversaciones sobre comercio e inversión.

Asfura, antes de regresar a Tegucigalpa, explicó que la administración estadounidense, y en particular Trump, manifestaron interés en consolidar los lazos entre ambas naciones, vigentes desde 1830.

El jefe de Estado resaltó que la conversación fue “bien amena”, y remarcó que ve un escenario favorable para Honduras si se logran superar los desafíos actuales en materia arancelaria.

Uno de los puntos centrales planteados por Asfura fue la solicitud a Trump para revisar los aranceles que, según el presidente hondureño, reducen la competitividad de Honduras frente a países vecinos como Guatemala y El Salvador.

Partidarios del presidente estadounidense Donald
Partidarios del presidente estadounidense Donald Trump se encuentran al costado del camino mientras la caravana de Trump pasa camino a su club Mar-a-Lago en Palm Beach, antes de reunirse con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, en West Palm Beach, Florida, EE. UU., el 7 de febrero de 2026.. REUTERS/Ken Cedeno

El mandatario detalló que existen comisiones hondureñas listas para negociar la reducción de gravámenes, en especial el arancel general del 10 % y un impuesto del 25 % aplicado a los arneses para la industria automotriz.

El líder hondureño subrayó que las mesas de trabajo para estas negociaciones se instalarán en territorio nacional y podrían iniciar en los próximos días, a la espera de coordinación con la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.

Esta agenda busca revertir la “desventaja” que, según Asfura, enfrenta Honduras en comparación con otros países de la región que han logrado atraer inversiones gracias a marcos impositivos menos restrictivos.

En medio de este contexto, Asfura enfatizó la importancia de fortalecer la relación bilateral como vía para asegurar la presencia de productos hondureños en el mercado estadounidense y global. “Necesitamos prosperar y cambiar, reforzar esas relaciones con Estados Unidos para tener esas oportunidades en el mercado mundial, especialmente en el mercado de Estados Unidos”, insistió el mandatario.

Trump, por su parte, estaría considerando la designación de un nuevo embajador en Honduras, cargo vacante desde abril de 2025, cuando concluyó la gestión de Laura Dogu. Este gesto, según Asfura, podría aportar mayor dinamismo a la agenda bilateral.

La propuesta de Asfura incluyó una visión de largo plazo para la infraestructura del país. Durante el encuentro en Mar-a-Lago, el presidente hondureño presentó a Trump un proyecto estratégico de ferrocarril, entregando un mapa con la posible ruta para la revisión del mandatario estadounidense. Esta iniciativa busca conectar diversos puntos del país y facilitar el desarrollo logístico.

El diálogo entre ambos presidentes además abordó temas como la inversión extranjera y la generación de empleo, destacando la necesidad de modernizar Honduras y ofrecer nuevas oportunidades a la población.

La seguridad también ocupó un espacio relevante, con énfasis en el combate al crimen organizado y el narcotráfico, así como el fortalecimiento de la cooperación bilateral en la lucha contra la inseguridad.

Cuatro de los cinco candidatos
Cuatro de los cinco candidatos presidenciales firmaron un memorándum de entendimiento para impulsar la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). (Créditos: Casa de Gobierno Honduras)

Asfura identificó sectores estratégicos como la inteligencia artificial, la tecnología y la manufactura, áreas que podrían captar capital extranjero si se logra mejorar el entorno competitivo hondureño.

El presidente fue enfático: “Honduras está en un momento de que ya no aguanta más fracasos, necesita respuestas, la gente necesita respuestas para poder resolverle sus problemas, eso estoy bien claro y estoy seguro de que lo podemos hacer con mucho trabajo”.

La expectativa ahora se centra en el desarrollo de las mesas de negociación y la posible materialización de acuerdos que permitan a Honduras avanzar hacia un escenario de mayor desarrollo económico y social.

Temas Relacionados

Nasry AsfuraHondurasEstados UnidosEmbajada de Estados UnidosAcuerdos BilateralesInversión Extranjera

Últimas Noticias

La producción avícola en República Dominicana apunta a la estabilización del mercado

Un repunte notable en la industria de aves ha permitido que la oferta de carne de pollo y huevos cubra ampliamente las necesidades de la población dominicana, respaldando además la estabilidad de los precios y el acceso a proteínas animales

La producción avícola en República

La administración nicaragüense modifica las condiciones de entrada de cubanos al país

La notificación oficial revierte la exención de visado vigente durante más de cuatro años y busca reforzar la regulación migratoria en medio de un flujo creciente impulsado por la crisis en Cuba

La administración nicaragüense modifica las

Ministro de la Defensa de Guatemala supervisa avance de obras en unidad militar de Petén que refuerza frontera con México

La renovación de edificaciones busca proporcionar condiciones óptimas para los efectivos asignados a la protección de la biosfera maya y el entorno ecológico, además de fortalecer capacidades tecnológicas y logísticas

Ministro de la Defensa de

Fiscalía de Panamá investigará denuncias en albergues estatales y UNICEF advierte fallas graves en la protección infantil

La investigación se inició tras una denuncia presentada por la diputada Alexandra Brenes por presuntos casos de maltrato, negligencia y omisión de funciones en el Centro de Atención Integral de Tocumen.

Fiscalía de Panamá investigará denuncias

Presentan denuncia por presunto maltrato y abuso en albergue en Panamá

La acción se presentó luego de una inspección de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional.

Presentan denuncia por presunto maltrato

TECNO

La función oculta de WhatsApp

La función oculta de WhatsApp que permite liberar espacio en el teléfono sin eliminar aplicaciones

Reiniciar el router, cambiar su ubicación y alejar electrodomésticos: trucos para evitar fallas en la red WiFi

Super Bowl 2026 sorprendió en cifras: dos de cada tres mexicanos vieron el evento por el show de medio tiempo de Bad Bunny

Elon Musk reveló que la inteligencia artificial llegará al espacio en menos de 3 años

La ola de la inteligencia artificial sacude a las empresas tecnológicas y reconfigura el poder en Wall Street

ENTRETENIMIENTO

Ben Affleck y Jennifer Aniston

Ben Affleck y Jennifer Aniston protagonizaron el anuncio más nostálgico para el Super Bowl 2026

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz planean adoptar a un hijo en medio de las tensiones familiares

John Sutcliffe se conmueve hasta las lágrimas por show de medio tiempo de Bad Bunny

Chase Infiniti reflexionó sobre la fama repentina y la presión de Hollywood: “One Battle After Another me cambió la vida”

¿Quién era realmente el niño que acompañó a Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

MUNDO

La central nuclear más grande

La central nuclear más grande del mundo reanudó sus operaciones en Japón

La Unión Europea condenó la sentencia “motivada políticamente” contra el activista Jimmy Lai en Hong Kong

El régimen chino acelera la integración de DeepSeek en tareas militares y policiales

Jimmy Lai, el magnate de Hong Kong y defensor de la democracia que se enfrentó al régimen de China

Los mercados asiáticos alcanzaron máximos históricos tras la victoria de Sanae Takaichi en Japón