Honduras

Gerson Onan Velásquez asume Secretaría de Seguridad en Honduras: con una tarea monumental frente a la violencia estructural

Velásquez llega a la cartera que concentra una de las responsabilidades más sensibles del Estado hondureño en un contexto donde la violencia marca el día a día en los hondureños.

Guardar
La llegada de un jefe
La llegada de un jefe con experiencia internacional reaviva el debate sobre el impacto real de la mano dura frente a la inseguridad cotidiana. (redes sociales)

El nombramiento de Gerson Onan Velásquez como titular de la Secretaría de Seguridad bajo el gobierno de Nasry Asfura inaugura una nueva etapa en la lucha de Honduras contra su persistente crisis de violencia y criminalidad.

El reto, según los propios informes de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, es monumental: aunque las cifras oficiales han evidenciado una reducción sostenida de homicidios, con 2,330 homicidios en 2025, lo que constituye una baja de 10.32% respecto a 2024 y un descenso en el promedio diario de homicidios de poco más de siete a alrededor de seis, la percepción de inseguridad y la exigencia ciudadana por mejores resultados siguen siendo predominantes.

El último año ha sido testigo de una disminución significativa en los crímenes violentos. Según reportes policiales y oficiales, Honduras acumuló 1.641 homicidios en 2025, una reducción de alrededor del 14% en comparación con el año anterior.

Sin embargo, analistas y activistas de derechos humanos advierten que la aplicación reiterada de estados de excepción y el enfoque en operativos represivos han despertado inquietudes sobre posibles excesos y la falta de políticas integrales de prevención.

Gerson Onan Velásquez, general en condición de retiro y egresado de la Academia Nacional de Policía (ANAPO), trae consigo una carrera consolidada en la Policía Nacional de Honduras, con experiencia directa en planificación, modernización y liderazgo operativo.

Durante su gestión al frente de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en 2021, promovió la implementación de una nueva Ley de Tránsito y coordinó la respuesta a emergencias por fenómenos naturales, destacando su multifacético perfil de gestión.

Honduras reporta una reducción del
Honduras reporta una reducción del 10,32% en homicidios, alcanzando 2.330 casos en 2025 y reflejando avances en seguridad, según cifras oficiales. (redes sociales)

A lo largo de su carrera, Velásquez ha recibido formación internacional, incluido entrenamiento con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Estados Unidos y cursos en el Reino Unido para altos mandos policiales. Esta trayectoria lo posiciona como un funcionario de perfil técnico con capacidad para abordar la crisis permanente de la cartera.

La violencia en Honduras, históricamente una de las más elevadas en América Latina y el Caribe, muestra retrocesos estadísticos en homicidios y en muertes violentas de mujeres.

De acuerdo con datos de organismos internacionales, el país mantenía tasas de femicidio cercanas a 7 casos por cada 100.000 mujeres, cifra que, pese a su reducción reciente, permanece entre las más altas de la región y exige respuestas estatales sostenidas.

Más allá de las estadísticas optimistas, la realidad diaria revela contrastes. La inseguridad persiste para buena parte de la población, con fenómenos como extorsiones, presencia de maras y pandillas, asaltos y conflictos violentos en entornos urbanos y rurales. Las acciones policiales, aunque efectivas en algunos indicadores, no logran disipar el sentimiento general de amenaza y falta de confianza en las instituciones.

La Secretaría de Seguridad, bajo la conducción de Velásquez, asume una estructura marcada por carencias históricas: limitaciones en equipamiento, altos índices de impunidad —que en ciertos reportes supera el 90%—, percepción de corrupción y una débil sincronización con el sistema judicial.

Esta combinación hace que la captura de sospechosos no siempre redondee en condenas, perpetuando la frustración de víctimas y familiares.

Los altos índices de violencia
Los altos índices de violencia en Honduras reflejan una realidad que no puede normalizarse. Detrás de cada cifra hay vidas, familias y comunidades que exigen justicia, prevención y un compromiso real por la paz.

El desafío para Velásquez también reside en combatir la corrupción endémica, cuyas raíces obstaculizan no solo la operatividad policial sino la credibilidad estatal. Reformas en el ámbito del reclutamiento, la transparencia y la fiscalización interna se presentan como condiciones necesarias para lograr un cambio estructural.

El propio ministro ha planteado un enfoque basado en austeridad y eficacia, articulando acciones inmediatas en la administración de recursos y operatividad con la meta de “garantizar resultados tangibles en la seguridad ciudadana”.

Sin embargo, la expectativa social va más allá de los ajustes administrativos. La situación demanda la colaboración con otras instituciones, la ejecución de políticas preventivas, la inversión en educación y oportunidades para jóvenes, así como estrategias que integren inteligencia policial y fortalecimiento comunitario.

La Secretaría de Seguridad enfrenta el desafío de restaurar la confianza social y construir un sistema que trascienda la mera reducción de cifras, rescatando la función de proteger vidas y dotar de justicia a una ciudadanía erosionada por décadas de violencia.

Temas Relacionados

HondurasMinistronombramientoseguridadGerson Onan Velasquezcompromisoviolenciaretossecretarianuevo periodonuevo mandato

Últimas Noticias

La policía de Guatemala aprehende a líderes buscados por narcotráfico y delitos graves contra menores

Las capturas efectuadas entre enero y febrero muestran una intensificación en los operativos, impulsada por la colaboración con agencias internacionales y una mayor presión sobre redes dedicadas al tráfico ilícito y la explotación infantil

La policía de Guatemala aprehende

Líder de peligrosa pandilla panameña es encontrado culpable en una Corte de Los Ángeles

La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó sobre el fallo y celebró la decisión de la corte federal

Líder de peligrosa pandilla panameña

Exfuncionarios municipales enfrentarán juicio por presunta malversación tras investigación de la fiscalía salvadoreña

Las investigaciones señalan que el dinero destinado a pavimentación y otras obras nunca se empleó en los proyectos indicados, y ahora la fiscalía busca la recuperación de los montos a favor del Estado

Exfuncionarios municipales enfrentarán juicio por

Excandidatos presidenciales y diputados se unen para defender la democracia y crear una agenda de oposición en Costa Rica

Una carta pública insta a los principales partidos de oposición a trabajar de manera conjunta por la defensa de los derechos fundamentales y la separación de funciones dentro del Estado costarricense

Excandidatos presidenciales y diputados se

El Ministerio de Salud de Guatemala amplía el Programa de Salud Escolar para 2026

La dependencia pública coordina con el sector educativo la extensión de servicios preventivos y asistenciales, fortaleciendo la cobertura a través de normativas vigentes y acciones integrales en beneficio de la comunidad estudiantil

El Ministerio de Salud de

TECNO

Cómo evitar que Starlink use

Cómo evitar que Starlink use tus datos personales para entrenar a la inteligencia artificial

Spotify lanza nueva función que revela la historia detrás de cada canción y tus artistas favoritos

Ciberataques en América Latina siguen aumentando: casi 3.000 hackeos a la semana

Estudio alerta que los contenidos de IA para estafas se están produciendo a escala “industrial”

Invertir en la salud del cerebro puede potenciar la economía mundial, según un informe

ENTRETENIMIENTO

La colaboración secreta que dio

La colaboración secreta que dio origen a uno de los mayores éxitos de Ozzy Osbourne

“Si sigo siendo Spider-Man después de cumplir los 30, habré hecho algo mal”, afirmó Tom Holland sobre su futuro en Marvel

La serie Wonder Man revela el lado humano tras los superpoderes

Rebecca Ferguson explica por qué no expondrá al actor que la humilló en un set de rodaje

Un vestido de cabello trenzado: la elección de Margot Robbie que causa sensación en la alfombra roja

MUNDO

Estados Unidos acusó a China

Estados Unidos acusó a China de realizar una prueba nuclear secreta en 2020

Nuevo gobierno en Yemen: Shaya Mohsen al Zindani asumió como primer ministro y canciller en un gabinete respaldado por Arabia Saudita

Francia desmanteló una red de espionaje chino que operaba con antenas parabólicas cerca de instalaciones militares

Quién es Vladímir Alexéyev, el subdirector de la inteligencia militar rusa que fue baleado en Moscú

La nueva política exterior de Taiwán impulsa la cooperación y la resiliencia ante la presión china