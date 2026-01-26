El Congreso de Honduras inaugura legislatura con prioridades en salud, educación y empleo

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que el nuevo Parlamento asume compromisos concretos con la población hondureña.

El Congreso Nacional de Honduras inauguró su nueva legislatura para el período 2026–2030 con una serie de anuncios considerados determinantes para la agenda del país. El presidente del Parlamento, Tomás Zambrano, detalló que el plan legislativo enfocará sus esfuerzos en el fortalecimiento de los sistemas de salud, educación y empleo, junto a la recuperación de la confianza ciudadana, en un marco de transparencia y responsabilidad política.

Según anunció el portal del Congreso, Zambrano enfatizó que se trata de una etapa orientada a responder a las principales demandas sociales, con el respaldo del presidente electo Nasry Asfura, quien inicia su mandato el martes próximo.

En el acto de instalación, Zambrano ratificó el compromiso de blindar la vida y la familia en su concepción natural, asegurando que desde el Legislativo “la vida y la familia están protegidas”. Este mensaje marcó la pauta de una legislatura que el Partido Nacional de Honduras presenta como orientada hacia los valores y la unidad social.

Dentro del plan estratégico, uno de los anuncios más llamativos es la aprobación de mecanismos legales para que las farmacias privadas dispensen medicinas gratuitas a pacientes de hospitales públicos cuando el sistema estatal no pueda proveerlas. “Cuando un hondureño llega a un centro de salud y sale con una receta sin medicamentos, este Congreso tiene que responder”, manifestó Zambrano de acuerdo a los canales oficiales del Órgano de gobierno. El presidente del Legislativo también comprometió la construcción de quirófanos en todo el país para afrontar una mora quirúrgica de 14.000 pacientes.

Imágenes de la solemne jornada en la que los diputados del Congreso hondureño asumen sus cargos, marcando el inicio de una nueva etapa para la política del país.

El segundo gran eje legislativo será la educación. Se impulsarán leyes orientadas a ampliar el acceso de los jóvenes a la educación superior, mediante la expansión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) al interior del país y la incorporación de tecnología y conectividad en las escuelas.

Zambrano remarcó: “Tenemos un compromiso con nuestros jóvenes a partir de hoy”, en palabras recogidas por EFE. De forma específica, anunció la aprobación de la llamada Ley de Empleo por Hora, que exigirá al sector empresarial la creación de “nuevos empleos” bajo esta modalidad.

Otra de las transformaciones institucionales será la eliminación de la Comisión Permanente del Congreso, paso que Zambrano defendió como indispensable para fortalecer la transparencia y evitar prácticas consideradas nocivas en el pasado.

“Este Congreso no le va a fallar al pueblo; vamos a sesionar y a dar la cara”, expresó.

El Congreso buscará los mecanismos para que farmacias privadas den medicinas gratis a pacientes de hospitales públicos.

Entre los compromisos adicionales, el Parlamento aprobará las normas para permitir la venta del avión presidencial, solicitud hecha por el propio presidente electo, Tito Asfura, y brindará respaldo a los alcaldes en obras de infraestructura mediante el suministro de equipos de construcción.

En el terreno administrativo, Zambrano ratificó medidas para fortalecer la ética y disciplina política: el rechazo al alquiler de vehículos, la supresión del Fondo Departamental, la prohibición de pago a quienes no asistan a sesiones y el fin de la entrega de fondos en nombre de diputados.

En nombre del Partido Nacional de Honduras, Zambrano reafirmó que estos lineamientos buscan recuperar la confianza ciudadana, fortalecer la institucionalidad y mejorar de forma concreta la vida de los hondureños. “Este Congreso tiene que responder a los intereses del pueblo, sin colores políticos”, sostuvo.

A nivel operativo, el Congreso anunció la creación de un Consejo de Sociedad Civil, con el objetivo de abrir el Legislativo a la participación ciudadana en la elaboración de nuevas leyes que beneficien a todos los sectores. En materia de infraestructura digital, se aprobó el acceso a Internet para las escuelas públicas.

El nuevo Congreso Nacional 2026–2030 de Honduras inició este domingo sus funciones.

El inicio de la legislatura 2026–2030 presenta al Congreso Nacional como un organismo decidido a pasar de las promesas a los hechos, bajo la consigna de Zambrano: “No les vamos a fallar”.

Otras propuestas

La diputada por el Partido Liberal de Honduras, Iroshka Elvir, presentó una propuesta de ley para que se elimine la experiencia laboral como requisito obligatorio para la contratación de jóvenes entre los 18 y 25 años.

Su propuesta contempla crear incentivos fiscales para las empresas que cumplan con la contratación de los jóvenes sin experiencia laboral.

“Este proyecto garantiza empleo digno y el sustento en miles de hogares y evita la masiva fuga de jóvenes en busca del sueño americano”, manifestó la diputada.