Honduras registra más de mil nuevos casos de VIH cada año y la mayoría se concentra en población joven, según autoridades de salud

Cada año, más de mil hondureños reciben un diagnóstico de VIH, una cifra que persiste y que afecta especialmente a personas jóvenes en edad productiva. La situación, reconocida oficialmente por la Secretaría de Salud, ha movilizado a organizaciones civiles y especialistas, quienes advierten que este ritmo de nuevos casos pone bajo presión a los servicios de salud y refleja la urgencia de una respuesta más eficaz. El futuro inmediato exige no solo reforzar la prevención y la detección temprana, sino también asegurar que el Plan Estratégico Nacional de SIDA (PENCIDA) se ejecute plenamente, tarea que dependerá de la voluntad política y la asignación de recursos bajo el próximo gobierno.

En declaraciones recientes, Yohany García, directora del Foro Nacional del Sida, planteó una demanda central: la creación de una partida presupuestaria que permita implementar realmente el PENCIDA. “Lo que estamos pidiendo es que la respuesta al VIH se traduzca en acciones concretas, como la creación de una partida presupuestaria que garantice la funcionalidad e implementación del Plan Estratégico Nacional”, afirmó García al medio local.

La dirigente detalló ante el medio que el fortalecimiento de los servicios de atención integral, la expansión de los programas de educación sexual y la promoción de entornos sin discriminación figuran entre los ejes prioritarios incluidos en el nuevo plan.

El grupo más afectado por el VIH en Honduras corresponde a personas jóvenes en edad productiva, principalmente entre los 19 y 39 años.

En opinión de García, el estigma y la discriminación representan obstáculos decisivos: “Uno de los grandes obstáculos sigue siendo el estigma y la discriminación.

Muchas personas no se realizan la prueba por miedo a ser señaladas o rechazadas, lo que provoca diagnósticos tardíos y mayores riesgos de transmisión”, explicó. Por eso, subrayó la necesidad de capacitar al personal sanitario y sensibilizar a la población, medidas que el PENCIDA contempla para mejorar la relación entre quienes viven con VIH y el sistema de salud.

Las organizaciones civiles y expertos apuntan que la prevención sigue siendo la principal vía para frenar los nuevos casos. Las acciones más urgentes, según García, incluyen la promoción masiva del uso del preservativo, el acceso a pruebas rápidas y confidenciales, y el fortalecimiento de la educación sexual integral, sobre todo entre jóvenes y adultos jóvenes.

Estos grupos concentran la mayor proporción de nuevos diagnósticos, en el rango de edad entre los 19 y 39 años, según las cifras oficiales.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la detección de nuevos casos de VIH se mantiene estable desde hace varios años, alcanzando cada año más de mil nuevos diagnósticos, lo que demuestra que la transmisión sigue activa y las estrategias existentes resultan insuficientes.

Aunque Honduras ha avanzado en el acceso al tratamiento antirretroviral para quienes ya viven con el virus, la persistencia de nuevos casos evidencia que la prevención y la detección temprana requieren inversiones adicionales y un enfoque más integral, señalaron distintas voces al medio.

Organizaciones civiles demandan la creación de una partida presupuestaria específica para implementar efectivamente el PENCIDA.

El PENCIDA, aprobado en 2025, fue desarrollado durante la administración anterior y busca elevar la calidad y cobertura de los servicios de salud para personas con VIH.

García insistió ante el medio que la prioridad para el nuevo gobierno, que asumirá en 2026, debe ser asegurar recursos financieros sostenidos para que el plan trascienda el papel.

“Es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad civil para frenar los nuevos casos, eliminar el estigma y la discriminación, y garantizar una mejor calidad de vida a quienes viven con VIH en Honduras”, concluyó García al medio.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias y las organizaciones especializadas continúan monitoreando la epidemia, en un escenario donde la capacidad de implementar políticas y garantizar el acceso igualitario a servicios de salud permanece en el centro de la respuesta nacional.