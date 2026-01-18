Honduras

La Secretaría de Estado de Honduras declara Alerta Verde en siete departamentos por lluvias y vientos

El organismo gubernamental emitió un aviso preventivo debido al ingreso de una masa de aire frío, que generará precipitaciones intensas, bajas temperaturas y fuertes ráfagas en el norte y zonas montañosas del país

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Costa Rica, la masa de aire frío dejará "abundante nubosidad" en los departamentos de norte y noroccidente del país, descenso de las temperaturas y viento racheado. En la imagen un registro de archivo de un hombre al protegerse del frío en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) de Honduras declaró Alerta Verde en siete departamentos del país el 17 de enero de 2026 debido a lluvias fuertes y vientos ocasionados por una masa de aire frío, con vigencia de 72 horas a partir de las 6:00 del lunes 19 de enero.

La medida abarca Islas de la Bahía, Copán, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Atlántida y Colón, según informó la secretaría desde Tegucigalpa.

Las condiciones climáticas adversas que motivaron esta decisión responden a la presencia de una masa de aire frío cuya influencia histórica suele intensificarse en la temporada seca hondureña. Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), este tipo de sistemas origina descensos de temperatura, vientos intensos y precipitaciones irregulares, que afectan especialmente el norte y las áreas de montaña del país.

En años anteriores, fenómenos similares han incrementado la vulnerabilidad de localidades expuestas a inundaciones y desbordamientos, agravando los desafíos de infraestructura y protección civil en la región Caribe.

Intensidad de las precipitaciones y riesgos previstos

El boletín de Copeco especificó que los departamentos bajo alerta se enfrentarán a lluvias intermitentes, vientos frescos y descensos de temperatura. Las acumulaciones diarias de lluvia podrían alcanzar hasta 120 milímetros en la costa Norte, mientras que en áreas montañosas se superarán los 150 milímetros. Además, se anticiparon rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y un oleaje en el mar Caribe que podría llegar a 8 pies.

La declaración incluyó una advertencia sobre eventuales inundaciones urbanas en ciudades del norte, así como en quebradas que desembocan en el Caribe. El peligro se extiende principalmente a quienes residen cerca de cauces fluviales y a comunidades en zonas identificadas como vulnerables, de acuerdo con el análisis técnico del Cenaos.

Una muer se protege de la lluvia mientras vende frutas, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

Medidas de prevención y recomendaciones oficiales

A fin de mitigar el impacto de este episodio meteorológico, las autoridades hondureñas instaron a la población a no cruzar ríos crecidos, asegurar techos y objetos susceptibles a ser desplazados por el viento, y mantener la vigilancia sobre las condiciones marítimas. También recomendaron precaución adicional a los conductores en vías mojadas y atención a las alertas oficiales emitidas por Copeco durante el periodo de validez de la Alerta Verde.

El boletín también subrayó la importancia de seguir las indicaciones oficiales y señaló la vigilancia permanente de las condiciones marítimas del litoral norte.

Fenómeno también afectará a El Salvador

El Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador advirtió sobre el ingreso de un nuevo período de Vientos Nortes con ráfagas de 50 a 80 km/h, que afectarán principalmente las zonas altas del país.

La institución señaló: “Estas condiciones se mantendrán durante el lunes, con un retorno gradual al viento del este y noreste”.

De acuerdo con el reporte oficial divulgado en la red social X, el cielo se mantendrá poco a parcialmente nublado y no se esperan lluvias para la mayor parte del territorio salvadoreño, aunque podrían presentarse precipitaciones aisladas en la tarde en el oriente y la zona norte.

El Ministerio recomendó consultar el informe meteorológico completo y compartirlo para que más personas puedan estar informadas sobre la evolución del clima.

Ciudad Marsella Inundaciones. El pasado 10 de enero al menos 10 viviendas de Ciudad Marsella en Opico, La Libertad, resultaron inundadas debido a las intensas lluvias.

La advertencia coincide con la alerta verde declarada en Honduras por el ingreso del mismo sistema de vientos y lluvias, dado que las condiciones atmosféricas pueden generar riesgos en áreas de montaña y provocar descensos de temperatura.

La persistencia de los Vientos Nortes es monitoreada regionalmente para anticipar posibles afectaciones en ambas naciones.

Un juez estadounidense insta a

Jon De Lorraine insta públicamente

La Feria Integra lleva servicios

El gobierno de Guatemala rechaza

Catalina Soto conquista la contrarreloj

Después de 16 años recibió

“Humana por accidente”: el nuevo

Tras los aranceles anunciados por

