Lanzaron un explosivo contra la diputada Gladys Aurora López en Honduras

Gladys Aurora López sufrió heridas tras la detonación de un artefacto explosivo en el Parlamento de Honduras (Radio América HN)

Un artefacto explosivo fue lanzado contra la diputada Gladys Aurora López, integrante del Partido Nacional de Honduras, minutos antes de una sesión parlamentaria en Tegucigalpa.

El ataque, ocurrido en el edificio del Parlamento de Honduras, dejó a la legisladora con lesiones en la espalda y la cabeza. La explosión se registró mientras varios diputados opositores se encontraban con su jefe de bancada, Tomás Zambrano, quien ofrecía declaraciones a la prensa en el sector posterior del recinto legislativo.

La diputada López estaba a pocos metros de un ascensor, acompañada por colegas de su partido y personal policial. Imágenes y testimonios recogidos por la agencia EFE señalan que la detonación ocurrió al momento en que la legisladora respondía preguntas sobre el acceso al Parlamento.

La diputada Gladys Aurora López fue trasladada de urgencia a un hospital de Tegucigalpa

El artefacto, lanzado desde el exterior, impactó en su hombro y la hizo caer. Policías presentes intervinieron de inmediato y trasladaron a la diputada a un hospital de la capital hondureña para recibir atención médica.

La sesión había sido convocada por el presidente del Parlamento, Luis Redondo, quien tenía previsto presentar un informe sobre los resultados de las últimas elecciones generales celebradas el 30 de noviembre.

Tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal asistieron únicamente para registrar su presencia, en desacuerdo con la intención del titular del Legislativo de solicitar un recuento de más de 19.000 actas, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya oficializó los resultados el 30 de diciembre.

El Consejo Nacional Electoral oficializó los resultados de las elecciones generales el 30 de diciembre (Reuters)

El ataque generó la reacción del presidente electo de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, quien lamentó el hecho en una entrevista al Canal 3 de Tegucigalpa.

Asfura afirmó: “No quiero pensar que sea realmente por temas políticos, pero realmente son cosas que no pueden suceder”

Nasry 'Tito' Asfura lamentó el ataque contra Gladys Aurora López desde San Pedro Sula

Nasry ‘Tito’ Asfura se encontraba en San Pedro Sula, norte de Honduras, donde mantuvo una reunión con empresarios para tratar temas vinculados a la creación de nuevos puestos de trabajo y el incremento de la producción en el país.

Mientras las autoridades buscan esclarecer el origen y los responsables del ataque, el clima político en Honduras sigue marcado por la desconfianza entre los principales partidos y la controversia sobre el proceso electoral.

Según los opositores, la convocatoria de Redondo pretendía presionar por una revisión de un escrutinio ya cerrado oficialmente por el CNE.

Previo al ataque, en la sesión Luis Redondo propuso dar a conocer un informe sobre los resultados de las últimas elecciones (Reuters)

Por su parte, Carlos Eduardo Reina, miembro de la Comisión Política de LIBRE, condenó la agresión sufrida por la diputada Gladys Aurora López. Señaló que ninguna diferencia política justifica la violencia ni el uso de artefactos que pongan en riesgo la vida de una persona.

(Con información de EFE)