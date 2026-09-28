Un documento falso, 10 papas y 600 años de misterios: la historia detrás del mayor engaño medieval

La Donación de Constantino sirvió como un decreto fabricado en el siglo VIII para extender la autoridad territorial de la Iglesia católica en Europa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Donación de Constantino fue durante siglos el equivalente medieval de un “deepfake”: un decreto imperial falsificado que al menos diez papas citaron como fundamento legal para expandir el poder territorial de la Iglesia católica sobre Italia y el conjunto del occidente cristiano. El documento, fabricado con toda probabilidad en el siglo VIII, logró lo que ninguna tecnología moderna hubiera superado: engañar a los poderes políticos y religiosos de Europa durante más de seiscientos años.

Según un estudio publicado en la Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, el texto conocido como Constitutum Constantini pretende reproducir un decreto del emperador Constantino I por el que, tras ser curado de la lepra por el papa Silvestre I mediante el bautismo, cedía al pontífice y a sus sucesores el control sobre Roma, toda Italia y las provincias occidentales del Imperio. También transfería propiedades en Judea, Grecia, Asia, Tracia y África, además de conceder al clero romano el rango de las órdenes más altas de la sociedad imperial.

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La falsificación fue incorporada a las llamadas Decretales Pseudoisidorianas, una colección de documentos canónicos compilada hacia 847-853, lo que le garantizó circulación masiva en los archivos eclesiásticos medievales y su inclusión en el Decreto de Graciano, la gran obra del derecho canónico. Según el historiador Christopher B. Coleman, cuya traducción al inglés del texto de Lorenzo Valla es referencia académica, el documento fue “la falsificación más famosa de la historia europea”.

El texto atribuía a Constantino I la cesión del control de Roma e Italia al papa Silvestre I después de curarse de lepra - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera mención conocida aparece cinco siglos después de los hechos que describe

Ningún documento del siglo IV ni posterior menciona el supuesto acto de donación. La primera referencia indirecta aparece recién en 778, cuando el papa Adriano I escribió a Carlomagno urgiéndolo a entregar tierras a la iglesia, en un contexto donde algunos estudiosos han detectado familiaridad con el texto de la Donación. No fue sino hasta 1054, durante el Cisma de Oriente, cuando el papa León IX invocó el documento por su nombre para justificar la primacía de Roma frente a Constantinopla.

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El vacío cronológico entre la supuesta fecha del decreto —inicios del siglo IV— y su aparición documental es uno de los indicios más contundentes de su falsedad. Los investigadores modernos coinciden en que fue compuesto poco después del año 750, probablemente por un clérigo de la Iglesia del Salvador, edificada dentro del Palacio de Letrán que el propio texto menciona como bien cedido al papado.

La inclusión del escrito en las Decretales Pseudoisidorianas garantizó la circulación del documento dentro del derecho canónico -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un humanista del siglo XV usó la filología para demostrar el fraude

La primera crítica pública y documentada llegó en 1433 de mano del cardenal Nicolás de Cusa, quien en su De concordantia catholica señaló que ningún documento del siglo IV hacía referencia específica a una transferencia de poder temporal al papa. Pocos años después, en 1439-1440, el sacerdote y humanista italiano Lorenzo Valla redactó su Declamatio de falso credita et ementita Constantini donatione, la refutación más sistemática y devastadora de la historia del documento.

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Valla demostró el fraude mediante tres líneas argumentales: la presencia de términos anacrónicos que no existían en el latín del siglo IV, la ausencia total de fuentes contemporáneas que respaldaran la donación y la imposibilidad jurídica de que Constantino cediera legalmente su autoridad imperial. Examinó también la gramática y el vocabulario del texto y concluyó que el latín empleado correspondía a varios siglos después del reinado del emperador.

El humanista fue aún más lejos: acusó a la iglesia de haber sostenido conscientemente el “engaño” durante generaciones. “Han deshonrado la majestad del pontificado, la memoria de los antiguos pontífices y la religión cristiana, confundiendo todo con crímenes y desastres”, escribió según el texto recogido por fuentes históricas. Valla redactó su obra mientras trabajaba como secretario de Alfonso V de Aragón, rey también de Sicilia y Nápoles, quien mantenía un conflicto abierto con el papa Eugenio IV: un contexto político que le daba al humanista razones adicionales para demoler el documento.

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El papa León IX utilizó la Donación de Constantino en 1054 para argumentar la primacía de Roma ante Constantinopla durante el Cisma de Oriente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falsificación sirvió de munición en la Reforma protestante

El trabajo de Valla permaneció en circulación restringida durante décadas, hasta que en 1517 el humanista alemán Ulrico de Hutten lo publicó con una dedicatoria al papa León X, con el propósito explícito de promover la causa protestante.

Martín Lutero leyó el libro en 1520 y lo describió en una carta a su colaborador Spalatin como una revelación que le permitió comprender la profundidad del problema que enfrentaba. “¡Cielos! ¡Qué oscuridad e iniquidad es la de Roma!”, escribió el reformador, según documentos citados por fuentes históricas y recogidos por The Conversation.

El uso de la Donación por parte de los reformadores fue tan políticamente eficaz que el tratado de Valla terminó incluido en el Índice de Libros Prohibidos a mediados del siglo XVI. La iglesia, que durante generaciones había invocado el documento como título legal, ahora perseguía la obra que lo desmentía.

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La Iglesia católica colocó la investigación de Lorenzo Valla en el Índice de Libros Prohibidos a mediados del siglo XVI - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cardenal Baronio cerró el debate en los albores del siglo XVII

A pesar de la evidencia acumulada, la Donación continuó siendo tratada como auténtica en los ambientes eclesiásticos durante otro siglo y medio. No fue hasta la publicación de los Annales Ecclesiastici del cardenal e historiador César Baronio —obra producida entre 1588 y 1607— cuando la Iglesia aceptó de forma definitiva que el documento era una falsificación.

En 1929, la Iglesia católica reconoció formalmente el fraude y devolvió a Italia las tierras que Pipino el Breve había otorgado al papado en el siglo VIII con la Donación como telón de fondo.

La trayectoria de la Donación de Constantino ilustra un proceso que los debates contemporáneos sobre desinformación todavía no han superado: la verificación de la autenticidad de un documento exige herramientas técnicas, voluntad institucional y tiempo. En el caso medieval, ese proceso tardó más de seis siglos.

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