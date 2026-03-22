Ed O’Brien reveló su nuevo álbum y profundizó su introspección tras la pausa de Radiohead: “Cuando paras, los fantasmas te alcanzan”

La segunda producción en solitario fue concebida en Gales durante una etapa de retiro, con influencias del entorno natural y una fuerte carga de introspección ante un periodo difícil, según expresó el guitarrista británico. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

El músico británico Ed O’Brien presentó Blue Morpho , su segundo álbum solista, en un contexto de introspección tras varios años de pausa con Radiohead. El artista, de 57 años, desarrolló el disco en su casa de Gales durante el periodo de confinamiento y transición entre invierno y primavera. La publicación de Blue Morpho estuvo prevista para el 22 de mayo. El trabajo se destacó por su tono personal.

Según la revista musical The Rolling Stones, O’Brien describió la gestación de este disco como un proceso de “profunda tristeza y renovación a partes iguales”. El guitarrista afirmó: “Me pareció honesto, y al fin y al cabo, eso es lo más importante para mí”. El álbum reflejó un periodo marcado por una depresión que el músico identificó como su “noche oscura del alma”, una etapa que lo obligó a enfrentar recuerdos y emociones de su infancia.

La experiencia del artista tras el retiro de los escenarios influyó de manera decisiva en el enfoque de Blue Morpho. El músico señaló: “Desde 1990 o 1991 hasta 2018, cuando dejamos de hacer giras y nos tomamos un descanso, fue prácticamente sin parar”, según relató en una entrevista. En la misma línea agregó: “Lo eclipsa todo y exige tu completa atención, y en ese sentido es adictivo. Pero no es necesariamente saludable, porque sigues y sigues y sigues. Y de repente, cuando paras, los fantasmas te alcanzan”. La pausa en la actividad de la banda generó un espacio para el autoanálisis y la creación de un repertorio solista más íntimo.

Creación musical y recuperación emocional

La obra fue resultado de un trabajo introspectivo tras una pausa profesional, con sesiones de composición que integraron paisajes galeses y colaboraciones con músicos reconocidos, según relató en una reciente entrevista. (Imagen archivo)

El confinamiento en Gales, acompañado de paseos diarios y sesiones prolongadas de guitarra, se convirtió en el motor del nuevo proyecto del guitarrista. “Mi terapia consistía, literalmente, en encerrarme en una habitación durante tres horas por la mañana”, compartió. Este proceso de aislamiento y composición impulsó la gestación de las canciones que integraron el nuevo álbum.

Parte de su recuperación emocional la atribuyó al contacto con la naturaleza local. “Esta tierra tiene propiedades curativas”, sostuvo el músico, quien encontró en los paisajes galeses un refugio y una fuente de inspiración. El vínculo con lugares de importancia espiritual, como antiguas abadías y cascadas, marcó la narrativa del disco.

Participaron músicos como el tecladista Luke Mullen (procedente de la escena británica), el productor Paul Epworth (colaborador de renombre de Adele y Coldplay), y el compositor estonio Tõnu Kõrvits, quien aportó los arreglos de cuerda. El material se grabó en diferentes etapas entre Gales y Londres, con la intervención de Philip Selway, baterista de Radiohead.

Blue Morpho, introspección y referencias culturales

El título del álbum hizo referencia a una especie de mariposa observada por la familia del guitarrista durante su estancia en Brasil. La elección simbolizó el tránsito entre la oscuridad y la renovación, dos temas centrales del disco. Canciones como Incantations y Teachers abordaron el laberinto emocional y las experiencias transformadoras del músico, quien citó referencias literarias y musicales como Dante, Led Zeppelin y Kate Bush.

El grupo británico prevé retomar las presentaciones en vivo a partir de 2027, con un esquema de veinte conciertos anuales en distintos continentes, buscando preservar la calidad en cada actuación y evitar el desgaste. (Imagen de archivo)

De acuerdo con The Rolling Stones, O’Brien sostuvo: “La parte más desafiante, y la que me parece fascinante y llena de misterio, es la composición”. El guitarrista resaltó la importancia de la improvisación y la colaboración en la creación de nuevas ideas. El proceso creativo implicó experimentación con sonidos, estructuras y letras que exploraron el autoconocimiento y la resiliencia.

La etapa de grabación incluyó pausas para atender la vida familiar y el acompañamiento de su hijo en el ingreso a la universidad. El músico expresó satisfacción con el resultado final: “Este disco ha tomado mucho tiempo, pero no cambiaría nada, porque hay mucha vida en él”. El lanzamiento de Blue Morpho marcó una nueva etapa en su carrera solista.

Actualidad y futuro de Radiohead

El regreso de Radiohead a los escenarios en 2025, con 20 conciertos en cinco ciudades de Europa, generó expectativas entre los seguidores de la banda y la crítica especializada. O’Brien reconoció el carácter emotivo de la gira: “Esa gira fue muy, muy emotiva, muy profunda. Todos lo sentimos así”, destacó en la entrevista. El contacto con el público y la conexión entre los miembros del grupo reavivaron el interés por nuevas presentaciones.

El guitarrista confirmó que Radiohead planea reanudar sus giras a partir de 2027, con veinte conciertos anuales en diferentes continentes. “Lo que vamos a hacer es dar 20 conciertos al año en un continente diferente. Ni más ni menos”, adelantó. La decisión de limitar el número de actuaciones respondió al deseo de preservar la calidad y la energía en cada presentación, evitando la rutina y el desgaste.

Mientras tanto, O’Brien proyectó una gira solista para presentar Blue Morpho en un formato diferente al de los conciertos de rock convencionales. Considera la posibilidad de espectáculos con elementos de jazz y colaboraciones con artistas invitados, adaptando el repertorio a espacios más íntimos y experimentales.