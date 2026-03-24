Entre la gloria y la presión: qué pasó detrás del Mundial 78 en plena dictadura

El documental Mundial 78: Verdad o mentira expone cómo la dictadura militar argentina utilizó el fútbol para consolidar su imagen a nivel nacional e internacional

El Mundial 1978 en Argentina representa un momento clave en la historia política y deportiva del país. El torneo atraviesa la memoria colectiva como el escenario de la primera copa mundial obtenida por la selección. Mientras el país celebraba, la última dictadura militar utilizó el evento para consolidar su imagen dentro y fuera del país. Christian Rémoli, director del documental Mundial 78: Verdad o mentira, investiga estos vínculos a través de testimonios directos de protagonistas.

Rémoli reconstruyó las distintas formas de relación entre el fútbol y el gobierno militar. En su documental recopiló declaraciones de jugadores, técnicos y dirigentes, entre ellos César Luis Menotti, Fillol, Tarantini y Alonso. La producción analiza cómo los militares aprovecharon el torneo para legitimar su poder y muestra la presión sobre los integrantes de la selección durante el certamen.

Por primera vez en la historia, Argentina organizó un Mundial en pleno régimen dictatorial. El evento duró veintiséis días y cambió la vida social y política argentina, con consecuencias que aún se debaten en el presente.

Testimonios directos de jugadores como Fillol, Tarantini y Alonso revelan las presiones políticas sufridas durante el Mundial de 1978 en Argentina (AP)

Cuál fue el clima durante el Mundial y cómo se tomó el Gobierno la organización

Según precisó Rémoli en Infobae en Vivo Al Amanecer, el Mundial 78 marcó el pico de popularidad de la dictadura militar. El director señaló que el certamen se convirtió en una herramienta de legitimación ante la sociedad.

El documental destaca que Argentina destinó un presupuesto cuatro veces mayor al que utilizó España para organizar el Mundial de 1982. Las autoridades justificaron el gasto como parte de una estrategia para mostrar una imagen fuerte en el exterior y consolidar apoyo interno.

En el film, el periodista Macaya Márquez explica la paradoja detrás de la figura de Menotti, director técnico del equipo campeón: “Con una rara inteligencia, aquellos que eran enemigos y lo querían voltear a Menotti por sus ideas de izquierda, lo eligieron como el soldado para su batalla. Si este sirve, jugará para nosotros. Tirará centro con la izquierda, pero el gol lo vamos a hacer nosotros”.

Testimonios de jugadores y cuerpo técnico añaden matices. Algunos exfutbolistas dijeron estar absorbidos por la competencia y poco conscientes del contexto político. Pero desde la dirección técnica existía información precisa sobre la situación.

Los testimonios de los jugadores y las presiones externas

Entre los relatos más reveladores del documental se encuentra el de Ubaldo Fillol. Rémoli contó: “Al Pato Fillol lo llevaron engañado al taller de mecánica naval. La revista Gráfico lo llevó engañado. La Marina, durante el mundial, se jugaba el proyecto presidencial del almirante Massera.

La dictadura destinó un presupuesto cuatro veces mayor al utilizado por España en 1982 para organizar el Mundial, buscando proyectar fuerza tanto interna como externamente (AP)

Según precisó, Lacoste lo amenazó de muerte directamente y lo hizo apuntar por cinco marinos. Le dijo: ‘Si usted no arregla contrato por lo que le ofrece River, no juega más al fútbol’”. El arquero quedó marcado por ese episodio y fue declarado persona no grata en River tras abandonar el club en 1982.

Otro testimonio fundamental es el de Alberto Tarantini. Rémoli relata: “Tarantini ya sabía de algunas cosas que estaban pasando. Tenía una persona cercana que había desaparecido. Cuando habla con algunos de los militares, les pide por esa persona desaparecida, que nunca apareció”. Tarantini llegó a hablar con Videla en una fiesta, sin obtener respuesta.

La presencia mediática de Tarantini lo convertía en una de las figuras populares del plantel. El director subrayó: “Tarantini era una figura muy popular, muy mediático, tenía una novia que estaba en todas las revistas, y era parte del glamour de fines de los setenta”.

Respecto a Fillol, el documental expone la participación de dirigentes y militares en la intervención de contratos y decisiones dentro del club River. Rémoli señaló que “la Marina era muy cercana a la revista Gráfico y la editorial Atlante”, y que la presión sobre jugadores era frecuente en ese contexto.

En otro momento, el exfutbolista ‘Negro’ Ortiz declaró: “En todos los mundiales hay doping y hay soborno, en todos los mundiales hay plata y hay drogas, por lo tanto, hay doping y hay soborno”. La frase quedó marcada en el proceso de edición del documental, según el director.

El documental denuncia amenazas y extorsiones, como la sufrida por Ubaldo Fillol, presionado por dirigentes y militares vinculados a River Plate y la Marina (AP)

Por qué Alonso fue convocado a último momento y la incidencia en la lista

El caso de Norberto Alonso ofrece más pistas sobre la injerencia del poder en la selección. Rémoli explicó: “Menotti lo convoca en el ’75 y lo hace capitán de la selección. Después de la final con Cruzeiro, Alonso se va a jugar a Francia y regresa para volver a River. Juega a fines del ’77 y principios del ’78, y tras un partido con All Boys, es convocado veinte días antes del Mundial”.

Según el director de Mundial 78: Verdad o mentira, “Menotti lo convocó porque lo aprieta Lacoste. En un documental posterior, Alonso da el detalle: lo cita a Menotti en un café Lacoste y lo presiona para que lo convoque. Después de ese partido con All Boys, lo citan al Beto Alonso”.

Este episodio también impactó en la ausencia de Diego Maradona en esa Copa del Mundo. Rémoli apuntó: “Cuando entra Alonso, Menotti tiene que sacar a uno y saca al pibe, que era Maradona en ese momento”. El documental recopila también el testimonio de Menotti, quien explica las razones de sus decisiones frente a cámara.

El efecto en el fútbol y la memoria colectiva

La edición del documental demandó, según Rémoli, un trabajo meticuloso para presentar la mayor cantidad posible de miradas. Sobre su experiencia personal, cuenta: “A mí me pasa lo que le pasa a muchos cuando se enteran que en la final que jugó su equipo, el árbitro estaba tocado. Como que no querés saber la verdad, pero en este caso hay que contarla”.

El testimonio de Alonso se conocía desde la década de 1980, pero el documental profundizó en los detalles y sumó confesiones de otros protagonistas. El relato de Ortiz respecto a las sospechas de doping y sobornos en todos los mundiales añade un enfoque crudo sobre los mecanismos detrás del fútbol profesional.

El documental Mundial 78: Verdad o mentira concentra voces variadas, desde técnicos y dirigentes hasta jugadores y periodistas experimentados. Las imágenes y archivos seleccionados por Christian Rémoli reconstruyen uno de los capítulos más controvertidos del fútbol argentino.

El film se encuentra disponible en YouTube y permanece como una pieza de consulta sobre la compleja relación entre la dictadura y el deporte en Argentina.

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