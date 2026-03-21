La foto acertijo: ¿Quién es este adolescente que fue baterista y hoy es una de las grandes voces del rock?

La estrella se crio en un ambiente musical: su padre pianista tocaba y componía en el piano

Nació en Manhattan, Nueva York, el 26 de marzo de 1948. Nadie lo conoce por su apellido italiano, Tallarico. Su padre, descendiente de italianos y alemanes, era un pianista de música clásica con su propia orquesta, Vic Tallarico, y su madre, secretaria, tenía orígenes polacos e ingleses.

A los tres años su familia se mudó al Bronx y, poco después, a Yonkers, también en el estado de Nueva York.

El niño estuvo sumergido en un ambiente musical gracias a su padre, a quien observaba componer, y que le permitía sentarse bajo el piano mientras practicaba. Si bien hoy es considerado uno de los vocalistas más importantes del mundo, al principio no cantaba: tocaba la batería y se había aficionado al blues. Su profesor de guitarra ya se había dado cuenta de que no le interesaba perfeccionarse en un instrumento, sino que los usaba como accesorio. Lo que realmente le interesaba era ser cantante. Tomaba el micrófono y practicaba poses delante de un espejo.

En 1964, mientras asistía a la Roosevelt High School, se unió a la banda de rock The Strangers, que más tarde pasó a llamarse Chain Reaction. Con ellos tocaba la batería, pero también cantaba. Sus primeros escenarios fueron eventos locales y unas memorables fiestas de “Sweet Sixteen”.

De la escuela secundaria de Yonkers terminó expulsado por problemas con las drogas. Finalmente completó sus estudios en la escuela José Quintano para jóvenes profesionales.

Sobre las adicciones en ese período, recordó en una entrevista: “Las drogas… eran simplemente una forma de vida. Si no tomabas LSD en la secundaria, no eras popular. Así que tomábamos ácido y subíamos a la cima del Monte Sunapee. Saboreábamos el viento cuando soplaba”.

Tocó la batería durante su adolescencia, en su paso por New Hampshire. Se mudó a Nueva York tras terminar la secundaria y luego regresó a New Hampshire a finales de la década de 1960, donde conoció a la mayoría de los músicos que se convertirían en sus compañeros de banda.

Tras comenzar como un trío, la banda se amplió a cinco integrantes: los guitarristas Joe Perry y Brad Whitford, el bajista Tom Hamilton y el baterista Joey Kramer, y se mudaron a Boston.

“Finge hasta que lo logres”, dijo en una oportunidad, recordando el principio que lo guiaba antes de que la banda consiguiera un contrato discográfico. Una vez le pidió un autógrafo a Perry en 1970 porque quería simular que ya estaba en una banda popular. “Pensé que si podía escribir una canción con Joe o alguien, y a la gente le encantaba, eso sería todo para mí”.

La primera canción que puso a la agrupación en el mapa fue “Dream On”, una balada poderosa del álbum debut de la banda, que alcanzó el puesto 59 en 1972 e ingresó en el Top Ten cuando fue relanzada en 1975.

Respuesta: el adolescente de la foto es Steven Tyler