Honor, resistencia y coraje femenino: la historia de las onna-bugeisha, las samuráis que desafiaron su tiempo

La guerrera japonesa Tomoe Gozen, una figura histórica y legendaria. Fue símbolo de coraje en el campo de batalla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la época samurái en Japón, las mujeres de la clase guerrera no solo asumían tareas domésticas; también podían recibir entrenamiento militar y tomar armas como la naginata para proteger a sus familias y clanes.

Aunque la imagen tradicional asocia el bushidō principalmente con los hombres, existen registros y relatos que documentan casos en los que estas mujeres, conocidas como onna-bugeisha, tuvieron un rol activo en la estructura samurái, defendiendo el honor familiar y los intereses de su clan. En muchas ocasiones, combatieron empuñando naginatas (armas japonesas de asta larga con una hoja curva en la punta), símbolo de su destreza y presencia en el campo de batalla.

La información sobre estas figuras procede de crónicas, documentos antiguos y relatos tradicionales, como las crónicas históricas del periodo Kamakura, así como del libro historiográfico The Fall of the Kamakura Bakufu. Estos registros muestran que las mujeres en la sociedad samurái contaban con mayor autonomía y un papel más complejo de lo que sugieren las narrativas tradicionales.

La presencia femenina en la historia samurái desafía los límites impuestos por la tradición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio de Hitomi Tonomura publicado en Women and Inheritance in Japan’s Early Warrior Society, de Cambridge University, indica que durante el periodo Kamakura, las mujeres de la clase guerrera no solo podían heredar tierras, sino que también gestionaban propiedades y defendían intereses familiares en disputas legales.

La autora documenta casos donde asumieron la administración de bienes y participaron activamente en la defensa de los patrimonios familiares, subrayando que la estructura social y económica del Japón medieval otorgaba un margen de autonomía y poder real mucho mayor al que sugieren las historias tradicionales.

Tomoe Gozen: entre la crónica y el mito en el siglo XIII

Tomoe Gozen ocupa un lugar singular en el imaginario japonés como una de las pocas mujeres reconocidas en las crónicas guerreras. Gran parte de los datos sobre su vida están en la épica Heike Monogatari, donde aparece como hábil con el arco y la espada durante las guerras Genpei (1180-1192). Se la representa realizando hazañas en combate y enfrentándose a varios adversarios en el campo de batalla.

Las onna-bugeisha ocuparon un lugar singular en la estructura militar y social del Japón feudal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su figura oscila entre mito y realidad. Los relatos subrayan su destreza, pero no existen pruebas documentales concluyentes que permitan reconstruir con certeza los detalles de su biografía; la mayoría de las fuentes combinan hechos históricos y elementos legendarios, por lo que se dificulta separar realidad y tradición oral o escrita.

Como explica Violeta Gorodischer en Tomoe Gozen: historia, mito y representación de la mujer guerrera en Japón, figuras como ella superan el mito literario y reflejan un trasfondo real en el que las guerreras ejercieron roles de liderazgo y defensa.

Gorodischer señala que estas mujeres fueron reinterpretadas en literatura, teatro y cultura popular, consolidándose como símbolos de coraje y resiliencia, y su legado genera debates actuales sobre género, historia y participación femenina en la esfera militar japonesa.

La historia de Japón reconoce el papel activo de las mujeres en contextos de conflicto y transición (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Women Warriors of Early Japan de Rochelle Nowaki, Tomoe Gozen es identificada como la onna-musha más célebre de la historia japonesa y frecuentemente descrita como la arquetípica mujer guerrera samurái. En ese tono, la autora afirma que la tradición literaria la señala como experta en equitación, tiro con arco y combate, capaz de comandar tropas y enfrentarse a oponentes destacados, hasta ser considerada “igual a mil hombres”.

Sirvió a Minamoto Kiso Yoshinaka y protagonizó relatos, arte y cultura popular. Heike Monogatari narra su último combate, donde decapita a un guerrero enemigo y luego se retira, afianzando su estatus como símbolo de habilidad y coraje.

Hangaku Gozen y la defensa del castillo de Torisaka durante la rebelión de Kennin en 1201

Hangaku Gozen, hija de Jo Sukenaga y vinculada a una rama del clan Taira en Echigo, asumió el mando de las fuerzas defensoras tras la caída de los líderes masculinos durante la rebelión de Kennin en 1201.

Esta impresión ukiyo-e retrata a Gozen Hangaku, la formidable guerrera japonesa, vestida con una elaborada túnica y empuñando una espada.

La historiadora Rochelle Nowaki en su artículo “Women Warriors of Early Japan” publicado en JSTOR, señala que Hangaku organizó la resistencia y combatió activamente durante tres meses, defendiendo el castillo de Torisaka armada con arco y vestida como un guerrero.

Las crónicas del periodo Kamakura atribuyen a Hangaku la dirección efectiva de sus tropas en la fase más difícil del asedio, resistiendo la desventaja numérica y el cerco enemigo. Su caso evidencia el liderazgo militar que podían ejercer mujeres samurái en situaciones extremas, información que proviene fundamentalmente de documentos antiguos y relatos tradicionales del Japón medieval, según la misma autora.

Fue herida y capturada, y su temple impresionó a sus adversarios, hasta el punto de que el shōgun le impidió el suicidio ritual y dispuso su matrimonio con un vasallo. De este modo, consolidó la imagen de Hangaku como ejemplo de liderazgo y coraje femenino en el universo samurái.

Takeko Nakano y el liderazgo femenino en la última resistencia samurái

Retrato de la legendaria guerrera japonesa Takeko Nakano, quien luchó valientemente durante la Guerra Boshin a fines del siglo XIX

Takeko Nakano se consolidó como una de las figuras femeninas más emblemáticas de la historia samurái durante la guerra de Boshin, a fines del siglo XIX. Al mando del batallón de mujeres de Aizu, lideró una unidad que luchó en primera línea contra las fuerzas imperiales, incluso después de la derrota de los samuráis varones.

Nakano y sus compañeras, armadas con naginatas, defendieron su territorio con determinación hasta el último momento, y la propia guerrera murió en combate, convirtiéndose en un caso documentado de liderazgo femenino en la guerra.

Según sostiene Sabine Frühstück en su estudio sobre combatientes femeninas en la restauración Meiji, la historia de Nakano demuestra que las mujeres podían asumir roles activos y visibles en la defensa militar, desafiando los límites impuestos por la narrativa tradicional y consolidando su figura como símbolo de coraje y sacrificio femenino.

Además, la presencia de mujeres guerreras en el campo de batalla era lo suficientemente frecuente como para no sorprender a sus contemporáneos ni generar comentarios especiales, según observa la investigadora Rochelle Nowaki, quien destaca que las onna-bugeisha formaban parte de la iconografía visual japonesa, apareciendo representadas en grabados ukiyo-e con armaduras y armas, y en ocasiones liderando a tropas en combate.