Historias

La foto acertijo: ¿Quién es este niño catalán al que le dijeron que era la reencarnación de su hermano muerto?

Durante años creyó ser su hermano. Incluso, una versión mejorada. A los 12 años exhibió sus primeros dibujos en su casa y poco después comenzaron a llegar los primeros reconocimientos de una carrera que sería extraordinaria

Guardar
El niño recibió el nombre
El niño recibió el nombre de su hermano fallecido y eso marcó profundamente su infancia

En una pequeña ciudad de Cataluña, el 11 de mayo de 1904, nació un niño que con el tiempo se convertiría en uno de los artistas más reconocidos y excéntricos del siglo XX.

Era el segundo hijo de una familia de clase media. Su hermano mayor había muerto 9 meses antes de que naciera él a causa de un catarro gastroenterítico infeccioso. Al nacer, sus padres decidieron darle exactamente el mismo nombre que al hermano fallecido.

Aquel hecho marcó profundamente su infancia.

Cuando tenía apenas cinco años, sus padres lo llevaron al cementerio y le dijeron algo que lo acompañaría durante toda su vida: que él era la reencarnación de su hermano muerto. Durante años llegó a creerlo.

Más tarde recordaría esa sensación extraña de identidad compartida y diría que ambos eran como “dos gotas de agua, aunque reflejaban cosas distintas”. Incluso llegó a pensar que él era una versión mejorada de aquel hermano que nunca conoció.

Su padre era un abogado y notario respetado y de carácter severo, mientras que su madre tenía una personalidad más cálida y alentaba los intereses artísticos del niño.

Y esos intereses aparecieron muy temprano.

A los 12 años comenzó a estudiar en la Escuela Municipal de Dibujo de su ciudad. Su talento era notable. Poco tiempo después, su padre organizó una exposición de sus dibujos en carbonilla en la casa familiar.

A los 14 años, el joven artista ya participaba en exposiciones colectivas de artistas locales y también en una muestra en Barcelona patrocinada por una universidad, donde incluso recibió un premio.

Durante su adolescencia también mostró interés por la literatura y la reflexión artística. Junto con varios compañeros editó una revista llamada Studium, donde publicaban ilustraciones, poemas y artículos sobre grandes maestros de la pintura como Goya, Velázquez y Leonardo da Vinci.

Pero la vida también le dio un golpe devastador.

En 1921, cuando tenía 16 años, su madre murió a causa de un cáncer de útero. Aquella pérdida lo marcó profundamente. Años después recordaría ese momento como “el golpe más fuerte” que había recibido en su vida.

Ese mismo año se trasladó a Madrid para estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde conoció a jóvenes artistas y cineastas que más tarde se volverían muy influyentes.

Poco tiempo después comenzaba a formarse en Europa un movimiento artístico revolucionario que buscaba explorar los sueños, lo irracional y el mundo del subconsciente: el surrealismo.

El joven catalán no solo se sumaría a ese movimiento, sino que terminaría convirtiéndose en una de sus figuras más célebres.

A lo largo de su carrera experimentó con múltiples disciplinas: pintura, escultura, ilustración e incluso cine. Su estilo, su imaginación y su personalidad extravagante lo transformaron en un símbolo cultural del siglo XX.

Respuesta: el niño de la foto es Salvador Dalí

Temas Relacionados

La foto acertijoSalvador Dalí

Últimas Noticias

El día que una exitosa serie homenajeó a los primeros paramédicos del mundo: jóvenes negros que luchaban contra la discriminación

La galardonada The Pitt reconoció durante un capítulo de la primera temporada, a los pioneros de la atención de emergencias en las calles. El racismo que impulsó la creación de lo que podría llamarse el primer 911

El día que una exitosa

El baño radioactivo de Fraga Iribarne: cuatro bombas de EE.UU. sobre España y la jugada franquista para negar la contaminación

El 7 de marzo de 1966, el ministro de Información y Turismo de la dictadura franquista fue fotografiado en el mar en la playa de Palomares, donde dos meses antes habían caído, sin estallar, cuatro bombas atómicas que llevaba un bombardero norteamericano. Fue un montaje propagandístico para que los españoles creyeran que no había peligro de contaminación cuando en realidad sucedía todo lo contrario. Las dudas sobre el lugar de la foto y los documentos secretos que revelan la verdad

El baño radioactivo de Fraga

La niña que se crió entre perros callejeros: ladridos en TV, caminatas en “cuatro patas” y su adaptación a los humanos

Oxana Malaya fue abandonada por sus padres en un pueblo de Ucrania. Convivió entre los tres y los nueve años con animales callejeros. Los detalles de cómo la rescataron y su reingreso a la sociedad

La niña que se crió

25.000 kilómetros, 40 años y la inspiración paterna: la travesía de Jamie Hargreaves y cómo revivió el sueño familiar entre Inglaterra y Sídney

El viaje, impulsado por relatos y de la mano de la tecnología actual, le permitió conectar con historias, personas y escenarios del pasado, trazando un puente emocional y geográfico entre diferentes épocas y culturas

25.000 kilómetros, 40 años y

De niño amable a 11 tomas de rehenes en 9 motines: el oscuro recorrido de Charles Bronson, el preso más famoso del Reino Unido

Su historia, atravesada por la contradicción entre relatos familiares y hechos delictivos, revela una transformación marcada por diagnósticos psiquiátricos, décadas de encierro y una secuencia de episodios violentos que redefinieron su destino

De niño amable a 11
DEPORTES
Franco Colapinto quedó 16° en

Franco Colapinto quedó 16° en la clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1

La sincera confesión de Franco Colapinto tras el mal arranque de Alpine en la Fórmula 1: “Lleva tiempo mejorar estas cosas”

El accidente de Max Verstappen en la qualy que lo hará largar 20° el GP de Australia de Fórmula 1: el detalle que encendió las alarmas

Qué significa el título de gran maestro del ajedrez que busca alcanzar el argentino Faustino Oro a los 12 años

Tomás Etcheverry batalló ante Denis Shapovalov, pero quedó eliminado en el Masters 1000 de Indian Wells

TELESHOW
Hernán Lirio arranca una nueva

Hernán Lirio arranca una nueva aventura por el mundo junto a Ramoncito: “El entusiasmo se siente”

Guido Kaczka, otra vez listo para el prime time: “Mientras hagamos programas, la tele estará viva”

El Negro Tecla: “Con un show gané lo que otros ganan en un año”

Karina Mazzocco y el vuelco de su programa a las historias de vida de gente real: “Quiero crecer como comunicadora”

Wanda Nara expuso a Maxi López en MasterChef y contó las promesas incumplidas en su relación: “A los 3 meses era cornuda”

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO: El régimen iraní

EN VIVO: El régimen iraní desafió a Estados Unidos y aseguró que está “a la espera” de su presencia en el Estrecho de Ormuz

Rafael Grossi: “Irán acumuló una cantidad exorbitante de uranio con una pureza muy parecida a la necesaria para un arma nuclear”

Cristina Banegas: “Si no hay más teatros, lo haremos en las plazas, en las calles, en los balcones; somos indomables”

La cuarta temporada de ‘Industry’ traza inquietantes paralelos con la realidad

Lo que la ficción no dice sobre los hombres que cuidan a sus hijos