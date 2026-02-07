El día que Disney estrenó “Pinocho” y aplastó para siempre la historia y el personaje de la novela original

Basada en la novela del periodista y escritor italiano Carlo Collodi, "Pinocho" se convirtió en el segundo largometraje animado de los estudios de Disney (Captura de video)

En septiembre de 1937, cuando Walt Disney estaba terminando la producción de su primer largometraje animado, Blanca Nieves y los siete enanos, el dibujante y animador Norman Ferguson se apareció por los estudios con una traducción al inglés de Las aventuras de Pinocho, la novela del periodista y escritor italiano Carlo Collodi, publicada originalmente por entregas entre julio de 1881 y enero de 1883 en el periódico infantil Giornale per i bambini. Disney, que no conocía la historia, le pidió prestado el libro a Ferguson y quedó fascinado después de leerlo de un tirón. “A Walt se le reventaron las tripas del entusiasmo” recordaría más tarde Ferguson.

Para entonces, el creador de Mickey Mouse ya tenía en sus planes la adaptación de Bambi como la segunda película de largo aliento de sus estudios. Entusiasmado, decidió que la del muñeco de madera de nariz creciente y menguante sería la tercera. El estreno de Blanca Nieves y los siete enanos, en diciembre de ese mismo año, fue un éxito rotundo, pero la producción de la película centrada en el pequeño venado comenzó a plantearle serios problemas en la adaptación de la historia y en la animación de los animales de manera realista, por lo que la pospuso y avanzó en la producción de Pinocho.

La historia de Collodi era sencilla: un carpintero llamado Geppetto talla una marioneta de madera llamada Pinocho. La criatura cobra vida gracias a un hada azul, quien le promete que puede convertirse en un niño de verdad si prueba ser “bueno, sincero y generoso”, pero los esfuerzos de Pinocho para convertirse en eso implicarán cruces, encuentros y errores, provocados por las malas influencias.

Si la historia era básicamente simple, la película no fue fácil de desarrollar y tuvo muchas idas y vueltas hasta lograr la imagen deseada del personaje. Para darse una idea basta un dato: se crearon alrededor de dos millones de dibujos para Pinocho, de los cuales llegaron a usarse unos 300.000. El presupuesto original era de medio millón de dólares, pero en las cuentas finales la película terminó costando cinco veces más, alrededor de 2.500.000 dólares, lo que la convirtió en una de las más caras producidas hasta entonces.

Estrenada el 7 de febrero de 1940 en el Central Theatre de Nueva York y llevada a las salas de las ciudades más importantes de los Estados Unidos dos semanas más tarde, Pinocho fue en un principio un gran fracaso económico, que solo se revertiría cinco años después, con su reestreno de 1945, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. En la Argentina se emitió por primera vez el 13 de marzo de 1940, llegó a México el 19 de julio y el 10 de octubre a Uruguay. Con el correr de los meses fue lanzada en todos los países de América Latina.

Por estos días, al cumplirse 86 años de aquel estreno, y desde hace mucho tiempo, cuando se menciona al muñeco Pinocho la enorme mayoría de las personas piensa en el personaje de la película de Disney y no en el títere original de la novela de Collodi, con el que poco tiene que ver, tanto en su imagen y sus características físicas como en su carácter. Porque Pinocho comparte la paradoja de personajes como Drácula, Frankenstein, Mary Poppins o James Bond, que son conocidos en todo el mundo gracias a famosas adaptaciones cinematográficas, pero cuyas historias originales han sido leídas por muy pocos.

"Pinocho" fue estrenada el 7 de febrero de 1940 en Estados Unidos. En la Argentina se emitió por primera vez el 13 de marzo de ese año y, con el correr de los meses, fue lanzada en todos los países de América Latina (Captura de video)

Un personaje oscuro

Carlo Collodi era el seudónimo de Carlo Lorenzini, un periodista nacido en 1826 en Florencia que optó por un nuevo apellido a la hora de publicar cuentos para niños en revistas infantiles como Giornale per i bambini. Lejos de ser la figura ingenua y despistada que muestra la película, su Pinocho es un personaje oscuro y muy contradictorio. Porque antes de ser el muñeco optimista que quiere convertirse en niño, Pinocho era un reflejo de las desgracias y vicisitudes que Collodi vio y vivió desde su infancia florentina, donde el hambre y la muerte de los pobres eran moneda corriente. Él las conocía bien: era el mayor de diez hermanos y vio morir a seis de ellos antes de entrar en la adolescencia.

Por eso, la muerte es una presencia constante en su Pinocho, donde por ejemplo el grillo que juega a ser la voz de su conciencia termina asesinado por el muñeco con un martillo de madera, harto de escucharlo. Más todavía, al comenzar a publicar la novela por entregas en julio de 1881, el plan original de Collodi era que, llegado el momento, Pinocho muriera ahorcado. Tenía previsto su final en el capítulo 15, cuando la Zorra y el Gato cuelgan a Pinocho de un gran roble para robarle sus monedas de oro. “Y no tuvo aliento para decir más. Cerró los ojos, abrió la boca, estiró la pata y, dando una gran sacudida, se quedó tieso”, era el texto con que pensaba cerrar la historia. Fue su editor quien le sugirió cambiar el rumbo del relato alargándolo 17 capítulo más, hasta llegar a 32, para darle un final feliz.

Las aventuras de Pinocho escritas por Collodi navegan entre el moralismo y el humor negro. Sus peripecias no caen en el sentimentalismo, sino que reflejan los problemas de la Italia pobre del siglo XIX. “En la historia original hay como una especie de oscuridad. Fue escrita en un momento en el que la reunificación italiana había tenido lugar veinte años antes. El país estaba sufriendo para encontrar la reunificación real. Había mucha pobreza y muchos problemas sociales. De esta manera, la historia, que normalmente se considera una historia infantil, en realidad refleja los problemas de esa época en Italia”, explicó hace poco Roberto Vezzani, de la Fundación Nacional Carlo Collodi, en una entrevista difundida por la BBC.

La crudeza de aquel primer Pinocho no tiene solo que ver con la situación económica y social de una Italia donde los niños pobres vivían en un total estado de desprotección, sino también con la concepción de infancia que predominaba en el siglo XIX europeo. Por entonces no se diferenciaba la psicología infantil de la de los adultos, lo que daba lugar a que los autores de cuentos para niños no tuvieran reparos en escribir cuentos con situaciones muy dolorosas y cargados de crueldad.

En la historia de Collodi en la que se basó Disney un carpintero llamado Geppetto talla una marioneta de madera llamada Pinocho que cobra vida gracias a un hada azul, que le promete que puede convertirse en un niño de verdad si prueba ser “bueno, sincero y generoso”, lo que le implicará grandes desafíos (Imagen de Pinocho cedida por la editorial Taschen)

La marioneta trasmutada

El Pinocho original de Collodi sufrió un largo proceso de trasmutación hasta convertirse en el personaje que muestra la película de Disney. En un primer momento los guionistas pensaron en mantener la figura del títere del libro, pero modernizando sus rasgos. Las primeras pruebas animadas por los dibujantes Ollie Johnston y Frank Thomas —que luego fueron desechadas— muestran que la imagen del personaje era la de una marioneta de madera real con una nariz larga y puntiaguda, una gorra puntiaguda y con unas manos de madera al descubierto.

A Walt Disney no le gustó la idea. Pensó que nadie podría sentir simpatía por ese muñeco y le pidió a otro dibujante, Fred Moore, que lo rediseñara para hacerlo más atractivo para el público. Ese segundo Pinocho todavía transmitía una sensación de muñeco de madera que seguía sin conformar. Fue Milt Kahl, un joven que ni siquiera había comenzado a trabajar como animador, quien sugirió olvidarse del títere y convertirlo en un niño lindo. “Se pueden dibujar las articulaciones y hacer de él una marioneta de madera después”, explicó. Kahl le mostró a Disney una escena de prueba en la que Pinocho está bajo el agua en busca de su padre y, a partir de eso, adaptó al personaje haciéndolo parecer más a un niño de verdad, con el sombrero tirolés y con manos de cuatro dedos, típicas de los personajes de dibujos animados. Le agregó también guantes como los de Mickey Mouse. Las únicas partes de Pinocho que aún se parecían a las de una marioneta eran sus brazos, piernas y su pequeña nariz de madera. Disney compró la idea y ordenó volver a empezar.

Pero no se trató solo de una transformación física. Sobre la base de esa nueva imagen, el dueño de los estudios les pidió a los guionistas cambiar la personalidad original de Pinocho por una más ingenua y algo tímida, más coherente con el “nuevo” protagonista. También recuperó a un personaje secundario de la novela de Collodi —el grillo parlante al que el títere aplastaba con un martillo de madera— y lo convirtió en Pepe Grillo, quien trataría de guiar a Pinocho para que tomara buenas decisiones y evitar que lo engañaran.

Cuando la película estuvo terminada, poco y nada quedaba de Las aventuras de Pinocho, la novela original de Carlo Collodi. No solo el personaje había sido cambiado de manera radical sino que la historia era completamente diferente. Sería una fórmula que Disney repetiría muchas veces en otras películas, haciendo versiones mucho más edulcoradas que las obras en las que se basaban.

Lejos de ser la figura ingenua y despistada que muestra la película, el Pinocho original del escritor italiano Carlo Collodi era un personaje oscuro y contradictorio, que reflejaba las desgracias y vicisitudes que Collodi vio y vivió desde su infancia. Disney ordenó transformarlo por completo, en su aspecto y carácter, para que se ganara el corazón del público

El Pinocho argentino

Por sus constantes modificaciones en el diseño de los personajes y en el guion de la historia, por sus dificultades de producción, los recursos técnicos innovadores que se utilizaron y su alto costo, Pinocho es uno de los largometrajes animados más complejos de los primeros tiempos de los estudios de Walt Disney, cuando su fundador era todavía su principal motor creativo.

Encierra también una curiosidad de interés para los argentinos: sigue siendo hasta hoy la única película que fue doblada al español fuera de los Estados Unidos. Fue Walt Disney en persona quien eligió al director de cine argentino Luis César Amadori para que se encargara de hacerlo en los estudios de Argentina Sono Film.

La voz de Pinocho estuvo a cargo del niño actor Mario González, más conocido como “Cielito”. Amadori contrató al actor Pablo Palitos para la voz de Pepito Grillo y al actor veterano hispano-argentino Miguel Gómez Bao para doblar a Geppetto. El Hada Azul tiene la voz de la actriz Norma Castillo y los argentinos Carlos Casaravilla, Juan Ricardo Bertelegni, Rafael Salvatore y Lalo Malcolm se encargaron de doblar al Honrado Juan, a Polilla, a Strómboli y al Cochero. Con esas voces, Pinocho es el único y más antiguo largometraje animado clásico que conserva su doblaje original hasta la actualidad.