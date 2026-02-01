Roma y la Batalla del Bosque de Teutoburgo vuelven al centro del debate arqueológico en Alemania

Los clavos de zapatos militares romanos hallados en Kalkriese ofrecen nuevas pistas sobre la Batalla del Bosque de Teutoburgo (Fuente)

La incógnita sobre la ubicación precisa de la Batalla del Bosque de Teutoburgo desafió a la arqueología alemana durante décadas. Pequeños clavos de zapatos militares romanos hallados en los alrededores de Kalkriese, cerca de Osnabrück, ofrecen pistas decisivas.

Marcus Zagermann, director científico del Museo y Parque Kalkriese, lidera una investigación clave para determinar si este lugar fue el escenario en el que las legiones de Varo sufrieron una de las peores derrotas del Imperio romano en el año nueve.

Evidencias y debates entre expertos

El debate sobre el emplazamiento de la batalla divide a especialistas y mantiene el interés público, según Der Spiegel. “Entiendo que esta es la pregunta de mayor interés, pero no puedo dar una respuesta rápida y sencilla”, afirmó Zagermann.

Las últimas investigaciones arqueológicas en Kalkriese emplean técnicas de arqueometría y micromorfología del suelo para reconstruir el campo de batalla romano (Fuente)

“Kalkriese proporciona evidencia más sólida y mejor de las batallas romanas del período imperial temprano que cualquier otro sitio; solo por esta razón, la ubicación destaca”, agregó.

Las excavaciones sacaron a la luz miles de piezas, aunque aún no se produjo un hallazgo concluyente. “Quizás encontremos un objeto con una inscripción o sello claro durante las excavaciones en Kalkriese, como una bala de honda o una catapulta de torsión”, explicó el especialista.

“Estas armas solían llevar marcas y, en el mejor de los casos, muestran el símbolo de una legión específica, posiblemente la de Varo. Pero eso no se puede planificar; se necesita suerte”, agregó.

Innovación en técnicas de excavación

El análisis de metales de armaduras y equipamiento hallado en Kalkriese indica la presencia de la legión XIX de Varo en la batalla (Fuente)

La investigación reciente adquirió mayor profundidad gracias a nuevas técnicas y excavaciones. “Mucho se investigó en torno a las zanjas halladas en el lugar”, señaló Zagermann.

“Es posible que algunas fueran construidas por los romanos con fines defensivos y formaran parte de un campamento. Otras, en cambio, podrían corresponder a tribus germánicas y haber servido para emboscadas. A veces surge la duda de si tienen alguna relación con la batalla”, añadió..

El equipo recurre a técnicas novedosas para analizar el terreno y su historia. “Por ejemplo, con el método de micromorfología del suelo. En este procedimiento, tomamos varios bloques del suelo y los cortamos en láminas extremadamente finas que se evalúan con un microscopio”, detalló el arqueólogo.

El debate entre especialistas sobre la ubicación exacta de la Batalla de Teutoburgo sigue vigente pese a las evidencias encontradas en Kalkriese (Fuente)

“Los geoarqueólogos pueden observar qué pasó con las trincheras a lo largo de los siglos y aproximadamente cuándo. ¿La lluvia depositó material? ¿Personas caminaron alguna vez por las trincheras? ¿Se rellenaron rápidamente o se sedimentaron lentamente con el tiempo? Todo esto contribuye a reconstruir mejor los sucesos en el campo de batalla”, explicó.

Rigor científico y transparencia

Frente a las críticas sobre una supuesta falta de objetividad del equipo de Kalkriese, Zagermann subraya su independencia y rigor científico. “Solo puedo decirles a todos: trabajamos según las buenas prácticas científicas”, insistió.

“Esto implica documentar con transparencia, divulgar datos y explicar por qué interpretamos algo de cierta manera. Nada se manipula. El sitio es excepcional incluso sin el cartel de la ‘Batalla del Bosque de Teutoburgo’. Quien visite el museo puede comprobarlo”, puntualizó el director científico en declaraciones recogidas por Der Spiegel.

La ausencia de restos materiales germánicos en Kalkriese se atribuye a la incineración y recuperación de sus muertos por los propios germanos (Fuente)

La excavación física se complementa con estudios de ciencia de materiales centrados en los metales asociados a las legiones romanas. “El análisis de metales puede ayudarnos a comprender cómo se fabricaban las armaduras y otros equipos”, describió Zagermann.

“Los metales no ferrosos romanos no se ensamblan aleatoriamente, sino que, en el mejor de los casos, nos permiten identificar a un herrero específico y, por lo tanto, a una legión concreta. Los nuevos análisis apuntan claramente a la presencia de la legión XIX en Kalkriese, una legión de Varo”, argumentó.

Annika Lüttmann, especialista en análisis metalúrgico, sostiene que las pruebas presentadas son contundentes. No obstante, Zagermann matiza: “Los resultados del análisis son muy informativos, pero dudo en usar el término ‘admisible ante un tribunal’.

El equipo científico del Museo y Parque Kalkriese destaca el rigor y transparencia en la documentación e interpretación de los hallazgos arqueológicos (Fuente)

Y reconoció: “El trabajo es pionero y creo que se necesitan más investigaciones y comparaciones con otros hallazgos de otros lugares. Deberíamos seguir con las investigaciones metalúrgicas, pero también considerar otros aspectos”.

Los pequeños hallazgos que pueden cambiar la historia

La búsqueda de indicios se orienta a detalles aparentemente menores. “Fíjense en pequeños hallazgos, como clavos de zapatos militares romanos. A simple vista, parecen totalmente discretos, pero pueden resultar muy informativos porque presentan diferentes patrones en la parte inferior”, precisó Zagermann.

“¿Por qué? ¿Provienen de distintas forjas? ¿De diferentes épocas? ¿Qué nos indican? Restaurar y examinar estos clavos exige mucho tiempo, pero sin duda merece la pena”, agregó.

Nuevos hallazgos y futuras excavaciones en Kalkriese podrían transformar el conocimiento sobre una de las mayores derrotas del Imperio romano (REUTERS/Annegret Hilse)

El potencial de estos hallazgos mínimos estimula al equipo de investigación. “En cualquier caso, los patrones podrían señalar años concretos, igual que las numerosas monedas que encontramos”, destacó el experto.

“Según los hallazgos actuales, ninguna de las monedas recuperadas en Kalkriese fue acuñada después del año nueve, cuando tuvo lugar la Batalla del Bosque de Teutoburgo. Esto también indica que fueron las legiones de Varo las que lucharon y perdieron en Kalkriese, aunque debo decir que el debate entre numismáticos sobre este asunto es muy complejo”, destacó.

La ausencia germánica y el futuro del yacimiento

Una ausencia relevante en los restos de Kalkriese es la de evidencias materiales de los vencedores germánicos. Zagermann explicó: “La razón por la que apenas hay restos germánicos es que los participantes germánicos recuperaron e incineraron a sus propios muertos”.

Kalkriese sigue siendo un punto crucial para investigar la mayor derrota de Roma y las tácticas militares empleadas en el conflicto (REUTERS/Annegret Hilse)

La investigación, sin embargo, sigue abierta: “Nos centraremos más en el paisaje que rodea el campo de batalla. Nos interesa saber con precisión por dónde marcharon los soldados romanos y qué comunidades pudieron haber encontrado”.

Con la expectativa puesta en los próximos hallazgos, Zagermann considera que solo se empezó a descubrir el potencial de Kalkriese. El propio director científico estima que el sitio puede deparar nuevos descubrimientos capaces de transformar el conocimiento actual sobre la batalla.