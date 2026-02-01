Historias

Roma y la Batalla del Bosque de Teutoburgo vuelven al centro del debate arqueológico en Alemania

Clavos de sandalias, monedas y análisis metalúrgicos reactivan la hipótesis de que Kalkriese fue el escenario de la derrota de las legiones de Varo en el año 9. Investigaciones lideradas por Marcus Zagermann aportan nuevas evidencias sobre uno de los episodios más decisivos de la historia romana

Guardar
Los clavos de zapatos militares
Los clavos de zapatos militares romanos hallados en Kalkriese ofrecen nuevas pistas sobre la Batalla del Bosque de Teutoburgo (Fuente)

La incógnita sobre la ubicación precisa de la Batalla del Bosque de Teutoburgo desafió a la arqueología alemana durante décadas. Pequeños clavos de zapatos militares romanos hallados en los alrededores de Kalkriese, cerca de Osnabrück, ofrecen pistas decisivas.

Marcus Zagermann, director científico del Museo y Parque Kalkriese, lidera una investigación clave para determinar si este lugar fue el escenario en el que las legiones de Varo sufrieron una de las peores derrotas del Imperio romano en el año nueve.

Evidencias y debates entre expertos

El debate sobre el emplazamiento de la batalla divide a especialistas y mantiene el interés público, según Der Spiegel. “Entiendo que esta es la pregunta de mayor interés, pero no puedo dar una respuesta rápida y sencilla”, afirmó Zagermann.

Las últimas investigaciones arqueológicas en
Las últimas investigaciones arqueológicas en Kalkriese emplean técnicas de arqueometría y micromorfología del suelo para reconstruir el campo de batalla romano (Fuente)

Kalkriese proporciona evidencia más sólida y mejor de las batallas romanas del período imperial temprano que cualquier otro sitio; solo por esta razón, la ubicación destaca”, agregó.

Las excavaciones sacaron a la luz miles de piezas, aunque aún no se produjo un hallazgo concluyente. “Quizás encontremos un objeto con una inscripción o sello claro durante las excavaciones en Kalkriese, como una bala de honda o una catapulta de torsión”, explicó el especialista.

“Estas armas solían llevar marcas y, en el mejor de los casos, muestran el símbolo de una legión específica, posiblemente la de Varo. Pero eso no se puede planificar; se necesita suerte”, agregó.

Innovación en técnicas de excavación

El análisis de metales de
El análisis de metales de armaduras y equipamiento hallado en Kalkriese indica la presencia de la legión XIX de Varo en la batalla (Fuente)

La investigación reciente adquirió mayor profundidad gracias a nuevas técnicas y excavaciones. “Mucho se investigó en torno a las zanjas halladas en el lugar”, señaló Zagermann.

“Es posible que algunas fueran construidas por los romanos con fines defensivos y formaran parte de un campamento. Otras, en cambio, podrían corresponder a tribus germánicas y haber servido para emboscadas. A veces surge la duda de si tienen alguna relación con la batalla”, añadió..

El equipo recurre a técnicas novedosas para analizar el terreno y su historia. “Por ejemplo, con el método de micromorfología del suelo. En este procedimiento, tomamos varios bloques del suelo y los cortamos en láminas extremadamente finas que se evalúan con un microscopio”, detalló el arqueólogo.

El debate entre especialistas sobre
El debate entre especialistas sobre la ubicación exacta de la Batalla de Teutoburgo sigue vigente pese a las evidencias encontradas en Kalkriese (Fuente)

“Los geoarqueólogos pueden observar qué pasó con las trincheras a lo largo de los siglos y aproximadamente cuándo. ¿La lluvia depositó material? ¿Personas caminaron alguna vez por las trincheras? ¿Se rellenaron rápidamente o se sedimentaron lentamente con el tiempo? Todo esto contribuye a reconstruir mejor los sucesos en el campo de batalla”, explicó.

Rigor científico y transparencia

Frente a las críticas sobre una supuesta falta de objetividad del equipo de Kalkriese, Zagermann subraya su independencia y rigor científico. “Solo puedo decirles a todos: trabajamos según las buenas prácticas científicas”, insistió.

“Esto implica documentar con transparencia, divulgar datos y explicar por qué interpretamos algo de cierta manera. Nada se manipula. El sitio es excepcional incluso sin el cartel de la ‘Batalla del Bosque de Teutoburgo’. Quien visite el museo puede comprobarlo”, puntualizó el director científico en declaraciones recogidas por Der Spiegel.

La ausencia de restos materiales
La ausencia de restos materiales germánicos en Kalkriese se atribuye a la incineración y recuperación de sus muertos por los propios germanos (Fuente)

La excavación física se complementa con estudios de ciencia de materiales centrados en los metales asociados a las legiones romanas. “El análisis de metales puede ayudarnos a comprender cómo se fabricaban las armaduras y otros equipos”, describió Zagermann.

“Los metales no ferrosos romanos no se ensamblan aleatoriamente, sino que, en el mejor de los casos, nos permiten identificar a un herrero específico y, por lo tanto, a una legión concreta. Los nuevos análisis apuntan claramente a la presencia de la legión XIX en Kalkriese, una legión de Varo”, argumentó.

Annika Lüttmann, especialista en análisis metalúrgico, sostiene que las pruebas presentadas son contundentes. No obstante, Zagermann matiza: “Los resultados del análisis son muy informativos, pero dudo en usar el término ‘admisible ante un tribunal’.

El equipo científico del Museo
El equipo científico del Museo y Parque Kalkriese destaca el rigor y transparencia en la documentación e interpretación de los hallazgos arqueológicos (Fuente)

Y reconoció: “El trabajo es pionero y creo que se necesitan más investigaciones y comparaciones con otros hallazgos de otros lugares. Deberíamos seguir con las investigaciones metalúrgicas, pero también considerar otros aspectos”.

Los pequeños hallazgos que pueden cambiar la historia

La búsqueda de indicios se orienta a detalles aparentemente menores. “Fíjense en pequeños hallazgos, como clavos de zapatos militares romanos. A simple vista, parecen totalmente discretos, pero pueden resultar muy informativos porque presentan diferentes patrones en la parte inferior”, precisó Zagermann.

¿Por qué? ¿Provienen de distintas forjas? ¿De diferentes épocas? ¿Qué nos indican? Restaurar y examinar estos clavos exige mucho tiempo, pero sin duda merece la pena”, agregó.

Nuevos hallazgos y futuras excavaciones
Nuevos hallazgos y futuras excavaciones en Kalkriese podrían transformar el conocimiento sobre una de las mayores derrotas del Imperio romano (REUTERS/Annegret Hilse)

El potencial de estos hallazgos mínimos estimula al equipo de investigación. “En cualquier caso, los patrones podrían señalar años concretos, igual que las numerosas monedas que encontramos”, destacó el experto.

“Según los hallazgos actuales, ninguna de las monedas recuperadas en Kalkriese fue acuñada después del año nueve, cuando tuvo lugar la Batalla del Bosque de Teutoburgo. Esto también indica que fueron las legiones de Varo las que lucharon y perdieron en Kalkriese, aunque debo decir que el debate entre numismáticos sobre este asunto es muy complejo”, destacó.

La ausencia germánica y el futuro del yacimiento

Una ausencia relevante en los restos de Kalkriese es la de evidencias materiales de los vencedores germánicos. Zagermann explicó: “La razón por la que apenas hay restos germánicos es que los participantes germánicos recuperaron e incineraron a sus propios muertos”.

Kalkriese sigue siendo un punto
Kalkriese sigue siendo un punto crucial para investigar la mayor derrota de Roma y las tácticas militares empleadas en el conflicto (REUTERS/Annegret Hilse)

La investigación, sin embargo, sigue abierta: “Nos centraremos más en el paisaje que rodea el campo de batalla. Nos interesa saber con precisión por dónde marcharon los soldados romanos y qué comunidades pudieron haber encontrado”.

Con la expectativa puesta en los próximos hallazgos, Zagermann considera que solo se empezó a descubrir el potencial de Kalkriese. El propio director científico estima que el sitio puede deparar nuevos descubrimientos capaces de transformar el conocimiento actual sobre la batalla.

Temas Relacionados

Batalla del Bosque de TeutoburgoKalkrieseImperio romanoMarcus ZagermannLegión XIXArqueología alemanaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El origen de Buzz Lightyear, el astronauta animado que conecta la fantasía de Toy Story con el legado de la misión Apolo 11

Representa una conexión entre la ciencia real y la imaginación, mostrando cómo la cultura pop puede rendir tributo a los grandes hitos de la humanidad

El origen de Buzz Lightyear,

“Tan”, un médico obsesivo y una autopsia en París: la historia del hombre que transformó la neurología con solo una palabra

Un caso clínico del siglo XIX permitió vincular por primera vez una lesión cerebral con la pérdida del habla. Qué observó un joven médico francés, cómo ese hallazgo cambió la forma de entender el lenguaje y por qué sigue siendo clave para la neurociencia actual

“Tan”, un médico obsesivo y

Imbolc, la fiesta celta que llena febrero de fuego, velas y esperanza por la llegada de la primavera

Rituales con fuego, velas y símbolos ancestrales marcan el inicio de un ciclo de renovación, fertilidad y esperanza que hunde sus raíces en las antiguas tradiciones celtas

Imbolc, la fiesta celta que

Los cuatro de Greensboro: el día que estudiantes afroamericanos decidieron tomar un café y cambiar la historia de Estados Unidos

El gesto de sentarse en la barra de la cafetería Woolworth, el 1 de febrero de 1960, desafió la segregación y encendió un movimiento nacional por la igualdad racial

Los cuatro de Greensboro: el

“¡Asesinos! ¡Ladrones!’: atentados, muertos y el fusilamiento al amanecer de un anarquista italiano bajo la dictadura de Uriburu

La trayectoria breve y sangrienta de Severino Di Giovanni en Buenos Aires: bombas, asaltos y víctimas civiles; el terror del gobierno de José Félix Uriburu; y la madrugada del 1° de febrero de 1931, cuando fue ejecutado ante la mirada de Roberto Arlt y Raúl González Tuñón

“¡Asesinos! ¡Ladrones!’: atentados, muertos y
DEPORTES
Boca Juniors buscará volver al

Boca Juniors buscará volver al triunfo en el Torneo Apertura frente a Newell’s: hora, TV y formaciones

Tragedia en el rugby argentino: murió un histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado en Punta del Este

El cruce entre Djokovic y Rafael Nadal en la final del Australian Open: del gesto en medio del partido al emotivo discurso

Jalen Duren lidera el resurgir de los Detroit Pistons: “Estoy aquí, no tengo límites y puedo alcanzar lo que me proponga”

La desopilante reacción de Guillermo Barros Schelotto cuando le consultaron por la final del Australian Open entre Alcaraz y Djokovic

TELESHOW
La contundente respuesta de Flor

La contundente respuesta de Flor Vigna a las críticas por su canción a Luciano Castro: “Lo usé a mi favor”

Willem Dafoe presentó The Souffleur en el MALBA y se rindió ante el público argentino: las fotos

Soledad Aquino recordó la desgarradora muerte de su primer hijo con Marcelo Tinelli: “Lo enterró solo”

Nuevos detalles de la íntima cena de cumpleaños de Susana Giménez: platos de autor, figuras y un cierre con torta Rogel

En busca del sexo perdido: la comedia que conquista la calle Corrientes con una actriz que se reinventa “en su doble vida”

INFOBAE AMÉRICA

Polémica tras la restauración de

Polémica tras la restauración de un fresco en Roma: ¿Dieron a un ángel los rasgos de Meloni?

Alerta terrorista en Brasil: crece la preocupación tras el arresto de un joven que planeaba un ataque suicida en nombre de ISIS

Rusia volvió a rechazar tropas europeas en Ucrania y un papel de la UE en cualquier acuerdo de paz

Elda Cerrato recibe un reconocimiento póstumo con una muestra en Nueva York

El fenómeno Pokémon colapsa a un importante museo de Londres