Qué fue de la vida de Melanie McGuire, la enfermera que desmembró a su esposo y arrojó los restos en tres valijas

La historia de Melanie McGuire, conocida como la “asesina de la maleta”, estremeció a Estados Unidos por la brutalidad y el ingenio detrás del crimen. En abril de 2004, esta enfermera de Nueva Jersey mató a su esposo, William “Bill” McGuire, desmembró su cuerpo y repartió los restos en tres valijas, que luego arrojó en diferentes puntos de la bahía de Chesapeake. “El asesino anda suelto y no soy yo”, había declarado la exesposa en una entrevista recogida por ABC News.

El caso, ampliamente cubierto por medios nacionales como The New York Times y Oxygen, reveló una trama de engaños, violencia doméstica y una doble vida que la acusada mantuvo oculta incluso para sus allegados. La desaparición de Bill coincidió con la compra de una casa y el inicio de un proceso de divorcio, pero el hallazgo de las valijas con partes humanas semanas más tarde destapó un homicidio premeditado.

Las pruebas apuntaron rápidamente hacia Melanie: desde la adquisición de un revólver calibre 38 días antes del asesinato, hasta la compra de un potente sedante y la conexión de las bolsas plásticas halladas en el equipaje con materiales de su propio hogar. Los investigadores también descubrieron un romance extramatrimonial, búsquedas sospechosas en su computadora y una serie de maniobras para construir una coartada.

La historia de la “asesina de la maleta” no solo fue famosa por su crueldad, sino también por la imagen pública de Melanie, quien durante años fue considerada una profesional impecable y una madre dedicada.

El caso de Melanie McGuire estremeció Estados Unidos por el asesinato y desmembramiento de su esposo (ABC News / 20/20)

Cómo era el matrimonio de Melanie y Bill McGuire

Detrás de la fachada de familia tradicional, la convivencia se encontraba marcada por conflictos, secretos y una tensión creciente. Se conocieron en Nueva Jersey y contrajeron matrimonio en 1999. Melanie, enfermera en una reconocida clínica de fertilidad, y Bill, veterano de la Marina y profesor adjunto, formaron rápidamente una familia con dos hijos pequeños.

En el entorno profesional, la enfermera era vista como una figura de confianza, una “aliada empática” para pacientes en momentos delicados. Sin embargo, en el ámbito privado, la relación se deterioraba. Incluso, llegó a declarar en reiteradas ocasiones que su esposo tenía un lado violento, versión que incluso fue respaldada: “Su exesposa, Marci Paulk, había presentado una orden de alejamiento contra Bill por episodios de violencia doméstica”, recogió ABC News sobre el caso.

La investigación reveló que Melanie McGuire repartió los restos de su esposo William McGuire en tres maletas lanzadas a la bahía de Chesapeake (New Jersey Department of Corrections)

El matrimonio atravesaba una etapa crítica en abril de 2004. Acababan de firmar la compra de una casa valuada en USD 500.000, un paso importante para la familia. Sin embargo, solo dos días después, Melanie solicitó una orden de restricción contra Bill. Alegó que él la había cacheteado y que la situación de violencia la obligó a encerrarse en el baño, mientras él guardaba sus cosas furioso y se iba.

A pesar de lo grave de las acusaciones, la actitud de la mujer en los días posteriores llamó la atención de quienes la rodeaban. Puso a la venta la propiedad recién adquirida, inició trámites de divorcio, regaló ropa de Bill y se mudó con los hijos, todo en un corto lapso. Según los informes policiales y familiares, no mostró preocupación visible por el paradero de su esposo, lo que más tarde resultaría un elemento clave durante la investigación.

El matrimonio de Melanie y Bill McGuire se caracterizó por conflictos, violencia doméstica y la compra de una casa poco antes del homicidio (ABC News)

El 28 de abril de 2004 fue el último registro confirmado de Bill McGuire con vida. Al día siguiente, tras la compra de la casa, su auto apareció frente a un hotel en Atlantic City, pero no hubo señales de su paradero. Melanie sostuvo ante la policía que no lo había vuelto a ver desde la discusión y que desconocía cualquier detalle sobre su desaparición.

No obstante, el caso dio un importante giro a comienzos de mayo. Dos pescadores encontraron una valija cerca del Túnel Chesapeake Bay, a escasos kilómetros de Washington DC con un par de piernas humanas en su interior. En los días posteriores, otras dos maletas emergieron en la misma zona: una contenía el torso y la cabeza, y la última, los brazos y la pelvis. Todas las piezas correspondían a un solo cuerpo, y todas formaban parte de un mismo juego de equipaje.

La policía de Virginia, tras una reconstrucción facial, identificó a la víctima como Bill William McGuire, de 39 años, padre de dos hijos. Al notificar a su exesposa, los agentes observaron una reacción distante: “Hizo muecas como si estuviera llorando, pero no lloró ni una sola lágrima”, mencionó el detective Ray Pickell, lo que quedó registrado en los informes iniciales de la investigación.

Melanie McGuire fue condenada en 2007 a cadena perpetua sin libertad condicional, tras ser hallada culpable de asesinato premeditado y otros delitos (CourtTV)

El juicio y su vida actual

El proceso judicial comenzó en marzo de 2007 y se convirtió en uno de los casos más seguidos de la época por su complejidad y la cantidad de pruebas circunstanciales. La fiscalía la acusó de asesinato premeditado, profanación de restos humanos, perjurio y tenencia ilegal de armas, señalando que el crimen respondió a su deseo de iniciar una nueva vida con su amante, el doctor Bradley Miller.

Las pruebas acumuladas por los investigadores resultaron demoledoras para la defensa. Entre ellas, destacaron la compra de un revólver calibre 38 y municiones dos días antes de la desaparición de su esposo; la adquisición de una receta de cloral hidrato, potente sedante, emitida desde la clínica donde ella trabajaba; y la correspondencia exacta entre las bolsas plásticas que envolvían los restos y las halladas en el departamento matrimonial, según informaron los medios locales.

La defensa intentó argumentar que Bill, adicto al juego, pudo haber sido víctima de una red criminal, y que su esposa, por su contextura física, no podría haber desmembrado el cuerpo sola. Además, sostuvo que la evidencia era meramente circunstancial y que nunca se halló una escena del crimen ni sangre en la vivienda. A pesar de estos planteos, el jurado consideró que el conjunto de pruebas era contundente.

La evidencia que condenó a Melanie McGuire en el caso de la Asesina de la maleta

El veredicto llegó el 23 de abril de 2007: culpable de asesinato en primer grado, profanación de restos humanos, perjurio y tenencia ilegal de armas. La fiscal Patricia Prezioso subrayó el esfuerzo de Melanie para simular ser víctima y ocultar el crimen. Poco después, la condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional hasta 2073, cuando tendrá 100 años.

Desde su condena, cumple su pena en la penitenciaría femenina Edna Mahan de Clinton, Nueva Jersey, primero bajo régimen de máxima seguridad. Durante su reclusión, retomó su apellido de soltera, Slate, y se integró activamente a la vida carcelaria.

Ha participado en programas educativos, colabora en el boletín penitenciario Perceptions y da clases para internas que buscan completar su educación secundaria o mejorar su inglés. En 2023, fue reconocida por no haber incurrido en ningún acto disciplinario durante su tiempo en prisión.

En sus escritos y entrevistas, ha manifestado su deseo de poder cuidar a sus padres antes de que mueran y admite no tener contacto con sus hijos, a quienes extraña profundamente: “Lloro su ausencia como si fuera una muerte”, expresó en una comunicación reciente citada por People. A pesar de múltiples apelaciones, todas han sido rechazadas, y continúa declarando su inocencia, aunque reconoce que tiene pocas esperanzas de obtener la libertad.