Historias

Dijo que su marido se había ido con amigos, pero estaba muerto en el jardín: el caso de Barbara Scott

La desaparición de un hombre de 77 años en una pequeña ciudad de Florida derivó en un hallazgo que conmocionó a vecinos y familiares

Guardar
El hallazgo del cuerpo de
El hallazgo del cuerpo de Benny Scott en el jardín de su casa en Lake Alfred conmocionó a la comunidad y reveló un crimen violento (Crime Investigation)

El hallazgo de un cadáver en el jardín de una vivienda de Lake Alfred, Florida, alteró la calma de la comunidad y destapó una historia de engaños, silencios y muerte. El 12 de abril de 2024, la policía ingresó a la casa de Benny y Barbara Scott tras reportes de desaparición. Al excavar la tierra del patio trasero, los agentes descubrieron el cuerpo de Benny Scott, de 77 años, envuelto y atado.

La investigación comenzó tras varias denuncias de familiares y vecinos que no lograban contactar a Benny Scott. Los agentes encontraron inconsistencias en las explicaciones de Barbara Scott, de 67 años, sobre el paradero de su esposo. La búsqueda en el jardín permitió localizar el cuerpo y encendió la alarma sobre un posible crimen violento.

Según informaron las autoridades a medios locales, replicadas por Crime and Investigation, el hallazgo del cadáver evidenció una muerte violenta. El cuerpo presentaba una herida de bala en la cabeza y tenía las manos y los pies atados. De acuerdo con el detective David Clark, quien participó en el operativo, la escena mostraba características propias de un crimen planificado.

El cuerpo de Benny Scott
El cuerpo de Benny Scott presentaba una herida de bala en la cabeza y estaba atado, reforzando la hipótesis de homicidio premeditado (Foto: Oxígeno)

La investigación reveló contradicciones en el relato de la acusada

A partir del segundo día de pesquisas, la policía identificó contradicciones en las versiones ofrecidas por Barbara Scott. Inicialmente, la mujer aseguró a la familia que la muerte de su esposo se debió a un accidente, para luego sostener que se trataba de un suicidio. De acuerdo con el reporte policial, la acusada cambió su versión en repetidas oportunidades.

Vecinos y conocidos de la pareja colaboraron con la investigación. Según testimonios recabados por los agentes, Benny Scott llevaba meses sin aparecer en público. Algunos afirmaron que Barbara Scott fue vista vendiendo pertenencias de su esposo en una venta de garaje durante ese período.

La acusada intentó justificar la ausencia de Benny Scott ante la comunidad. En declaraciones al periodista Mike Neeson, explicó: “Él está disfrutando con sus amigos y se dio cuenta de que no quería vivir en Florida”. Barbara Scott también aseguró que el matrimonio había finalizado poco antes de la desaparición.

Barbara Scott, de 67 años,
Barbara Scott, de 67 años, fue declarada culpable de asesinato en primer grado tras la muerte de su esposo, Benny Scott, en Florida (Oxygen)

Motivos y antecedentes: disputas económicas y tensiones familiares

Las autoridades analizaron posibles motivos detrás del crimen. De acuerdo con la investigación, conflictos financieros y problemas en la relación habrían influido en el desenlace. Aunque el móvil no pudo establecerse con precisión, los detectives consideraron que la situación económica de la pareja era tensa.

Los agentes tomaron en cuenta el testimonio de Sonya, hija de la acusada, quien relató que Barbara Scott atravesaba un período de fuerte estrés mental. Según Sonya, la mujer cuidaba a varios familiares, incluyendo a su madre, su padrastro y a Benny Scott al momento de los hechos.

La recolección de pruebas permitió determinar que la muerte de Benny Scott fue un acto premeditado. El hallazgo del cuerpo, la forma en que se encontraba enterrado y los indicios de violencia reforzaron la hipótesis de un homicidio deliberado.

Conflictos económicos y tensiones familiares
Conflictos económicos y tensiones familiares surgieron como posibles móviles detrás del asesinato de Benny Scott según los detectives (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arma homicida y el juicio contra Barbara Scott

La policía localizó el arma utilizada en el crimen. Según el informe oficial, Barbara Scott sustrajo una pistola del domicilio de su yerno, Gary. El arma coincidía con la que se encontró en la escena del crimen. Además, los registros revelaron que la pareja había viajado a Oklahoma poco antes de la desaparición de Benny Scott.

Durante el juicio, la fiscalía presentó las pruebas recolectadas en la investigación. El tribunal consideró la evidencia suficiente para declarar a Barbara Scott culpable de asesinato en primer grado. La sentencia impuesta fue cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.

Los antecedentes de Barbara Scott
Los antecedentes de Barbara Scott incluyeron la muerte bajo circunstancias sospechosas de un exesposo, aunque nunca se presentaron cargos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un pasado marcado por sospechas y relaciones conflictivas

El caso de Barbara Scott generó interés en la prensa estadounidense debido a antecedentes previos de la acusada. Según informes policiales, existieron circunstancias sospechosas en la muerte de un exesposo de la mujer, James Melvin, ocurrida décadas antes. Aunque no se presentaron cargos en ese entonces, el historial de relaciones conflictivas aportó un contexto relevante al caso.

Vecinos y allegados describieron a Barbara Scott como una persona amable pero controladora. Algunos testimonios recogidos por los medios sugirieron la existencia de episodios de comportamiento volátil en su entorno familiar.

El crimen y posterior condena de Barbara Scott dejaron una huella en la pequeña comunidad de Lake Alfred, que aún trata de asimilar los hechos. La investigación y el proceso judicial arrojaron luz sobre una historia doméstica que, a pesar de su apariencia cotidiana, ocultaba conflictos profundos y desenlaces trágicos.

Temas Relacionados

Barbara ScottBenny ScottHomicidioNewsroom BUE

Últimas Noticias

Un valle aislado, el impacto de la posguerra y decenas de castores en paracaídas: así es la historia de la restauración más insólita de Idaho

Una decisión audaz permitió reconciliar intereses enfrentados con el objetivo de restablecer el equilibrio natural y establecer un modelo pionero de intervención ambiental

Un valle aislado, el impacto

Qué fue de la vida de Melanie McGuire, la enfermera que desmembró a su esposo y arrojó los restos en tres valijas

La historia, que motivó una película, estremeció a Estados Unidos y principalmente a Nueva Jersey por la atrocidad del crimen

Qué fue de la vida

Un auto a 13 kilómetros por hora perseguido por un policía en bicicleta y la primera multa por exceso de velocidad de la historia

El inglés Walter Arnold era el primer fabricante de autos del Reino Unido cuando el 28 de enero de 1896 condujo a “alta velocidad” uno de sus modelos por las calles de Paddock Wood y, detenido por un policía, debió pagar 4,7 libras esterlinas de multa. Lo que parecía un castigo resultó una exitosa inversión publicitaria porque, al día siguiente, su auto, el Arnold Motor Carriage, apareció en las páginas de casi todos los diarios británicos

Un auto a 13 kilómetros

“Dejá tu ego en la puerta”: la consigna del productor que juntó a más de 40 estrellas de la música para grabar “We are the World”

Hace 41 años se reunieron en un estudio de grabación más de 40 cantantes con un fin benéfico. El hambre en África convocó a varias de las caras más relevantes de Estados Unidos para interpretar una canción. Cómo fue el encuentro

“Dejá tu ego en la

73 segundos con la muerte: la tragedia que mostró la negligencia de la NASA al mundo y aterrorizó a miles de niños

Hace exactamente 40 años se produjo el desastre del transbordador Challenger, que quedó destrozado justo después de su despegue. Los ingenieros habían advertido sobre los enormes riesgos

73 segundos con la muerte:
DEPORTES
Horacio Zeballos y Marcel Granollers

Horacio Zeballos y Marcel Granollers avanzaron a semifinales en el Australian Open y quedaron a un paso del número 1 del mundo

El recuerdo de Paul Gascoigne sobre el día que le dijo “no” al Manchester United y soportó los insultos de Ferguson

Se cerró el libro de pases del fútbol argentino: los movimientos más importantes y rumores de las últimas horas

En qué equipos jugarán los 24 futbolistas de Boca Juniors que se fueron del club por no tener lugar

Toni Nadal apuntó contra Djokovic y criticó su falta de autocontrol tras la polémica en el Australian Open: “Hay que aplicar la norma”

TELESHOW
Flor Torrente brilla en “Mi

Flor Torrente brilla en “Mi amiga y yo”: arte, familia y resiliencia

La vida simple de Elina y Eduardo Costantini en José Ignacio: paseos, playa y familia

Rulo Schijman vuelve con Desencriptados, el ciclo de Infobae Studio que pone a prueba el pasado de los famosos

Marley en Pinamar: de su convivencia con Florencia Peña a los días de playa con Mirko y Milenka

Evangelina Anderson y Maxi Kilates, en medio de rumores de acercamiento: “Hubo un encuentro nocturno”

INFOBAE AMÉRICA

Jimmy Page reveló cuál fue

Jimmy Page reveló cuál fue el momento exacto cuando entendió que Led Zeppelin había llegado para quedarse

El recuerdo de Paul Gascoigne sobre el día que le dijo “no” al Manchester United y soportó los insultos de Ferguson

Condenaron a la ex primera dama de Corea del Sur a 20 meses de prisión por corrupción

El FMI visitará Honduras en febrero para evaluar opciones de financiamiento para proyectos del nuevo gobierno de Asfura

María Corina Machado y Masih Alinejad discutieron sobre los regímenes de Irán y Venezuela: pidieron una acción internacional más enérgica