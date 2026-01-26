Historias

Del mito del kraken a la sombra de Nessie: las criaturas reales detrás de las leyendas que cautivaron a exploradores y navegantes

Estas historias alimentaron relatos sobre seres extraordinarios ocultos en las profundidades de los océanos. Cómo la ciencia logró descubrir la verdad sobre el origen de esos enigmas legendarios

Exploradores y navegantes crearon mapas
Exploradores y navegantes crearon mapas y relatos que advertían sobre monstruos marinos ante la falta de explicaciones científicas

A lo largo de la historia, las criaturas más enigmáticas del océano han dado origen a leyendas que mezclan temor, asombro y desconocimiento. Encuentros fortuitos en alta mar, sumados a la falta de explicaciones científicas, alimentaron relatos sobre monstruos marinos.

Detrás de cada mito, la biología marina y la evolución de la ciencia han permitido identificar los animales reales que inspiraron estas historias.

Kraken: el mito del titán de las profundidades

El kraken, protagonista del folclore escandinavo, fue descrito como un ser gigantesco de tentáculos capaz de hundir barcos y devorar tripulaciones enteras. En el siglo XVIII, el historiador danés Erik Pontoppidan lo definió como “redondo, plano y lleno de brazos”, y lo consideró “la criatura más grande y sorprendente de la creación”, según Britannica. Durante siglos, navegantes dibujaron su silueta en mapas y bestiarios, dándole carácter de advertencia en las rutas marítimas.

La leyenda del kraken se
La leyenda del kraken se basó en avistamientos de calamares gigantes y pulpos de gran tamaño en las costas escandinavas (Wikimedia Commons)

El National History Museum atribuye el origen de la leyenda a los encuentros con calamares gigantes (Architeuthis) o pulpos de gran tamaño. Restos de estos animales, hallados en costas noruegas, sorprendieron a quienes carecían de referentes científicos.

En la mitología, su aparición se asociaba con presagios divinos y recibía nombres como “ángel marino” o “demonio marino”. Con el tiempo, la ciencia ha confirmado la existencia de calamares gigantes, aunque ninguna especie conocida podría hundir una embarcación.

Serpientes marinas: relatos de criaturas interminables

Los registros sobre serpientes marinas se remontan a relatos antiguos, donde se las describía como dragones de los océanos. Britannica menciona referencias al Leviatán en la Biblia y paralelos en la mitología de Medio Oriente, como la diosa Tiamat. En la Edad Media, navegantes narraban encuentros con criaturas de dimensiones colosales y aspecto amenazante.

El océano profundo sigue siendo
El océano profundo sigue siendo fuente de sorpresas, donde mito y realidad se entrelazan y persiste la fascinación por nuevas especies marinas

Gran parte de los avistamientos modernos tienen explicaciones biológicas. El National History Museum señala que bancos de marsopas, masas de algas o tiburones pueden confundirse con formas serpenteantes.

El curador Oliver Crimmen indica que el pez remo (Regalecus glesne) es el principal candidato tras el mito. Puede medir hasta ocho metros, luce una cresta roja y su cuerpo plateado genera impacto visual al salir a la superficie. “El pez remo realmente es un animal fantástico… Qué más se puede pedir para un monstruo marino”, afirmó Crimmen.

Sirenas y seres híbridos: entre la ilusión y la biología

Las sirenas han cautivado la imaginación humana durante milenios, combinando rasgos humanos y marinos en relatos y mapas antiguos. El National History Museum explica que marineros, tras largos periodos en altamar, interpretaban encuentros con animales desconocidos como sucesos sobrenaturales.

Sirenas y seres híbridos en
Sirenas y seres híbridos en leyendas marinas surgieron por confusiones con manatíes, dugongos y la venta de figuras artificiales llamadas Jenny Hanivers (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el siglo XVIII, se popularizó la venta de “Jenny Hanivers”, figuras creadas con cuerpos secos de peces guitarra y monos que se ofrecían a coleccionistas europeos. Además, el comportamiento de algunas rayas, cuyo hocico y mandíbula aparentan un rostro al secarse, contribuyó a la confusión.

National Geographic señala que manatíes y dugongos fueron confundidos con sirenas: Cristóbal Colón relató haber visto estos animales en el Caribe en 1493.

Monstruo del Lago Ness: la persistencia del mito

El monstruo del Lago Ness, conocido como Nessie, representa el caso más emblemático de criaturas acuáticas legendarias en aguas dulces. Britannica indica que la tradición surge de relatos escoceses, pero la fama mundial llegó en 1933 tras una serie de supuestos avistamientos en el lago Ness, de 37 kilómetros de largo y más de 200 metros de profundidad.

El monstruo del Lago Ness,
El monstruo del Lago Ness, conocido como Nessie, consolidó su fama global con supuestos avistamientos en Escocia desde 1933 (AP Foto/File)

Fotografías borrosas y testimonios ambiguos consolidaron la leyenda, describiéndolo como un animal de cuello largo, semejante a un plesiosaurio. National Geographic documenta expediciones científicas, como las de la Universidad de Birmingham y estudios sonar impulsados por la BBC, que no han logrado aportar pruebas concluyentes. Entre las hipótesis figuran grandes anguilas, tiburones o nutrias.

Más allá de la ciencia, Nessie sigue cautivando por su arraigo en la cultura local y por el interés en descubrir especies desconocidas en las profundidades.

Mitos y ciencia: cuando la realidad supera la ficción

Cada uno de estos relatos revela el modo en que la humanidad buscó explicar lo inexplicable y cómo, a medida que avanza el conocimiento científico, se esclarecen los orígenes de muchas leyendas.

Sin embargo, el océano profundo continúa siendo un territorio donde pueden aguardarnos sorpresas inesperadas y donde la frontera entre mito y realidad sigue difuminándose. La fascinación por los monstruos marinos persiste, impulsando la exploración y el asombro ante lo desconocido.

