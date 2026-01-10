La foto acertijo: ¿Quién es este niño que ayudaba a su padre a repartir leche y se volvió una leyenda del rock?

El niño demostró aptitudes musicales de forma temprana con una guitarra rescatada de la basura

Nació el 2 de octubre de 1951 en Wallsend, un poblado del nordeste de Inglaterra, cerca de Newcastle, en el seno de una familia humilde. Era hijo de una peluquera y de un lechero, y creció en un barrio atravesado por la vida marítima y el ruido constante de los astilleros.

Desde pequeño, su paisaje cotidiano estuvo dominado por el Swan Hunter, el enorme complejo naval donde se habían construido barcos legendarios como el RMS Carpathia, que rescató a sobrevivientes del Titanic en 1912, y el RMS Mauretania, el transatlántico más veloz de comienzos del siglo XX.

Antes de que amaneciera y mientras otros chicos todavía dormían, él acompañaba a su padre en el reparto de leche, puerta por puerta. Esa disciplina temprana convivía con una infancia atravesada por tensiones familiares: una infidelidad en el matrimonio de sus padres los puso al borde del divorcio y dejó una huella emocional profunda. Años después contaría que la música fue su refugio incluso en esos momentos difíciles.

El punto de inflexión llegó de una manera inesperada. Una guitarra vieja, descartada por su tío y rescatada de la basura, cambió su destino. Con apenas ocho años comenzó a tocar y a componer. Lo que empezó como un juego pronto se transformó en una vocación. Su talento le abrió las puertas de una escuela privada, donde recibió una educación privilegiada y se destacó desde el inicio por sus aptitudes musicales.

En 1971, con 20 años, inició su formación para convertirse en profesor. Eligió la docencia con un objetivo claro: tener ingresos que le permitieran, al mismo tiempo, seguir vinculado a la música. Dio clases de inglés y de música, y descubrió que disfrutaba especialmente enseñar aquello que lo apasionaba. “Era bueno enseñando cosas que me gustaban. Sobre todo música. Me gustaba enseñarles a cantar o incluso a componer sus canciones en clase”, recordó años después en un documental sobre su vida.

Durante ese período se produjo otro encuentro decisivo: el jazz. Ese género, que marcaría de manera definitiva su trayectoria, comenzó a ocupar un lugar central en su formación musical. Tocó en distintos proyectos, entre ellos la banda Phoenix Jazzmen. Allí nació su nombre artístico, inspirado en un suéter de rayas negras y amarillas que usaba con frecuencia y que hacía que sus compañeros lo compararan con una abeja.

Mientras alternaba la docencia con presentaciones en clubes y pequeños escenarios, la música ganaba cada vez más espacio. En 1977, un encuentro clave terminó de definir su rumbo: el baterista Stewart Copeland lo convocó para integrar Strontium 90, junto con Mike Howlett y el guitarrista Andy Summers. De ese proyecto surgió un nuevo grupo que pronto encontraría su identidad definitiva, con un sonido que mezclaba rock, reggae, jazz y punk, y que cambiaría la historia de la música popular.

La decisión de dejar su ciudad natal no fue sencilla, pero era inevitable. “Esta fantasía sobre ser un compositor, un cantante, sabía que tenía que irme para lograr ese sueño. Y creo que el símbolo para irme fueron estos grandes barcos que construían cada año. Los construían ahí y después se iban, aunque a veces regresaban”, explicó alguna vez. Esos barcos, que veía partir desde niño, se convirtieron en la metáfora de su propio despegue.

Respuesta: el niño de la foto es Sting