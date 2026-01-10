Historias

La foto acertijo: ¿Quién es este niño que ayudaba a su padre a repartir leche y se volvió una leyenda del rock?

Hijo de una peluquera y un lechero, creció en el norte de Inglaterra entre astilleros, madrugadas de trabajo y una guitarra rescatada de la basura. La música fue su refugio desde pequeño y su destino

Guardar
El niño demostró aptitudes musicales
El niño demostró aptitudes musicales de forma temprana con una guitarra rescatada de la basura

Nació el 2 de octubre de 1951 en Wallsend, un poblado del nordeste de Inglaterra, cerca de Newcastle, en el seno de una familia humilde. Era hijo de una peluquera y de un lechero, y creció en un barrio atravesado por la vida marítima y el ruido constante de los astilleros.

Desde pequeño, su paisaje cotidiano estuvo dominado por el Swan Hunter, el enorme complejo naval donde se habían construido barcos legendarios como el RMS Carpathia, que rescató a sobrevivientes del Titanic en 1912, y el RMS Mauretania, el transatlántico más veloz de comienzos del siglo XX.

Antes de que amaneciera y mientras otros chicos todavía dormían, él acompañaba a su padre en el reparto de leche, puerta por puerta. Esa disciplina temprana convivía con una infancia atravesada por tensiones familiares: una infidelidad en el matrimonio de sus padres los puso al borde del divorcio y dejó una huella emocional profunda. Años después contaría que la música fue su refugio incluso en esos momentos difíciles.

El punto de inflexión llegó de una manera inesperada. Una guitarra vieja, descartada por su tío y rescatada de la basura, cambió su destino. Con apenas ocho años comenzó a tocar y a componer. Lo que empezó como un juego pronto se transformó en una vocación. Su talento le abrió las puertas de una escuela privada, donde recibió una educación privilegiada y se destacó desde el inicio por sus aptitudes musicales.

En 1971, con 20 años, inició su formación para convertirse en profesor. Eligió la docencia con un objetivo claro: tener ingresos que le permitieran, al mismo tiempo, seguir vinculado a la música. Dio clases de inglés y de música, y descubrió que disfrutaba especialmente enseñar aquello que lo apasionaba. “Era bueno enseñando cosas que me gustaban. Sobre todo música. Me gustaba enseñarles a cantar o incluso a componer sus canciones en clase”, recordó años después en un documental sobre su vida.

Durante ese período se produjo otro encuentro decisivo: el jazz. Ese género, que marcaría de manera definitiva su trayectoria, comenzó a ocupar un lugar central en su formación musical. Tocó en distintos proyectos, entre ellos la banda Phoenix Jazzmen. Allí nació su nombre artístico, inspirado en un suéter de rayas negras y amarillas que usaba con frecuencia y que hacía que sus compañeros lo compararan con una abeja.

Mientras alternaba la docencia con presentaciones en clubes y pequeños escenarios, la música ganaba cada vez más espacio. En 1977, un encuentro clave terminó de definir su rumbo: el baterista Stewart Copeland lo convocó para integrar Strontium 90, junto con Mike Howlett y el guitarrista Andy Summers. De ese proyecto surgió un nuevo grupo que pronto encontraría su identidad definitiva, con un sonido que mezclaba rock, reggae, jazz y punk, y que cambiaría la historia de la música popular.

La decisión de dejar su ciudad natal no fue sencilla, pero era inevitable. “Esta fantasía sobre ser un compositor, un cantante, sabía que tenía que irme para lograr ese sueño. Y creo que el símbolo para irme fueron estos grandes barcos que construían cada año. Los construían ahí y después se iban, aunque a veces regresaban”, explicó alguna vez. Esos barcos, que veía partir desde niño, se convirtieron en la metáfora de su propio despegue.

Respuesta: el niño de la foto es Sting

Temas Relacionados

La foto acertijo

Últimas Noticias

“Seré libre, igual que ese pájaro azul”: a 10 años de la muerte de David Bowie, el genio que hizo de su final una obra de arte

El 10 de enero de 2016 falleció uno de los grandes de la música de todos los tiempos. La enfermedad que padeció y su último álbum donde ensayó una despedida

“Seré libre, igual que ese

La asombrosa vida del inventor del revólver más famoso: del chico expulsado por explotar un laboratorio al magnate de las armas

Samuel Colt fue el inventor del primer revólver a repetición cuando tenía poco más de veinte años y al morir el 10 de enero de 1862, a los 47, su fábrica había producido más de medio millón de armas. La fama del Peacemaker, el arma que usaron Wyatt Earp y Bat Masterson y fue la preferida del presidente Theodore Roosevelt y el general George Patton

La asombrosa vida del inventor

De intrigas reales a leyenda literaria en Los tres mosqueteros: la historia de Lucy Hay, la espía que inspiró a Milady de Winter

Documentos históricos, relatos apócrifos y secretos de la corte británica permiten reconstruir el perfil de una mujer cuya audacia, ambición y destino singular cruzaron los límites entre realidad y ficción en la literatura europea

De intrigas reales a leyenda

El oscuro legado de la moda victoriana: por qué los sombreros con plumas casi llevaron a la extinción a millones de aves

La fascinación por los tocados extravagantes en Europa y Estados Unidos impulsó un comercio devastador que marcó la historia de la biodiversidad y dio origen a los primeros movimientos de protección animal en el mundo

El oscuro legado de la

El enigma de Pompeya: por qué la fecha real de la erupción del Vesubio divide a la ciencia y a la historia

Nuevos hallazgos arqueológicos, manuscritos antiguos y evidencias inesperadas reavivan la discusión sobre el momento exacto de la tragedia. Qué pruebas deben considerarse definitivas para resolver el misterio, según National Geographic

El enigma de Pompeya: por
DEPORTES
El curioso caso que deberá

El curioso caso que deberá resolver Boca Juniors en este mercado de pases por el contrato “en el limbo” de un futbolista

Fue diagnosticado con una grave enfermedad, su hermano le donó un riñón y enfrentará al Manchester City: “Siempre estaré agradecido”

Hizo motocross, equitación y sorprendió ganando en el Dakar: quién es la joven piloto del bombero voluntario argentino

Marruecos venció a Camerún y jugará la semifinal de la Copa de África tras 22 años: la impactante racha de Brahim Díaz

De la volea de Maxi Rodríguez al penal atajado por Goycochea: las perlitas del partido de leyendas entre Argentina y Uruguay

TELESHOW
Julia Calvo se pone en

Julia Calvo se pone en la piel de Nelly Omar tras su paso por MasterChef: “Espero que sea un buen augurio”

El Negro Álvarez, a los 80 años vuelve a escena en Villa Carlos Paz: “Los cordobeses somos pícaros”

Gastón Soffritti y Nathalia Rodríguez: verano de amor y amigos en Punta del Este

Eugenia Tobal reveló el drama que vivió en MasterChef Celebrity y su tenso vínculo con Germán Martitegui

El duro cruce de Enrique Piñeyro con Pepe Cibrián: “Ya que sos tan nacionalista”

INFOBAE AMÉRICA

Reza Pahlavi, hijo del último

Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, llamó a coordinar las protestas contra el régimen: “Pondremos de rodillas a la República Islámica”

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia tras el último ataque masivo de Rusia a Ucrania

Sindicalistas de Bolivia rompieron diálogo con el gobierno de Rodrigo Paz y llamaron a una “revolución nacional” por el subsidio a combustibles

David Bowie por siempre: 6 canciones que resumen una obra extraordinaria

Platón, Tomás Moro y las utopías: la curiosa evolución del género literario que soñó con mundos mejores