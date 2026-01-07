Nicolas Cage: del matrimonio fallido de cuatro días en Las Vegas al compromiso por FaceTime y su boda con una japonesa 31 años menor

Nicolas Cage, uno de los actores más reconocidos de Hollywood, atravesó una vida personal marcada por vínculos intensos y cambios abruptos ( REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“What happens in Vegas, stays in Vegas” (“Lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas”, dice el famoso slogan de 2003 creado para esta ciudad de Nevada, famosa por sus casinos y entretenimiento, también conocida como la “Ciudad del Pecado”. Es lo que hubiese deseado Nicolas Cage en marzo de 2019 cuando se casó por cuarta vez con una maquilladora con la que estaba saliendo desde 2018, Erika Koike, a quien le pidió el divorcio solo cuatro días más tarde, alegando una intoxicación por alcohol.

Su matrimonio duró apenas un poco más que el de Britney Spears con Jason Alexander, también en Las Vegas, un matrimonio disuelto después de 55 horas, uno de los récords de matrimonio más breves de personajes famosos.

El célebre protagonista de “Adiós a Las Vegas”, película que trata sobre un hombre alcohólico que decide beber hasta morir en esa ciudad, con la que alzó las estatuillas del Oscar como mejor actor, el Globo de Oro y varios premios más– volvió a ser noticia asociado a esa ciudad previo a la pandemia, por un tema del que no tenía ganas de hablar. En una entrevista con The New York Times Magazine declaró: “Hubo una ruptura reciente. Realmente no quiero hablar de eso. Estuve bastante molesto por eso y por la forma en que sucedieron las cosas”.

Cage junto a Koike, antes del casamiento en Las Vegas, donde atravesó uno de los episodios más breves y resonantes de su vida sentimental (The Grosby Group)

Cage y Koike pidieron una licencia de matrimonio y se casaron en Las Vegas el 23 de marzo. Tan solo unos cuatro días más tarde de dar el sí, el actor solicitó una anulación, alegando razones que incluían estar demasiado ebrio como para comprender sus acciones. Dijo que él y Koike, con quien había salido menos de un año, tomaron alcohol “hasta el punto de la intoxicación” antes de la boda. En los documentos judiciales, afirmó que Koike no le reveló “la naturaleza completa de su relación con otra persona”. El matrimonio fue anulado oficialmente en junio de 2019, aunque la flamante esposa solicitó inicialmente el divorcio en lugar de la anulación, y pidió una pensión alimenticia temporal. Dijo que su reputación se había visto dañada y había perdido trabajos. El pedido fue rechazado.

Con su segunda esposa Alice Kim, con quien estuvo casado desde 2004 hasta 2016 (Grosby)

El matrimonio fallido de Cage, cuyo nombre verdadero es Nicolas Kim Coppola - es sobrino del director Francis Ford Coppola y primo hermano de Sofía- se trató del cuarto en su haber. A mediados de los 90 estuvo casado con la actriz Patricia Arquette (1995-2001), Lisa Marie Presley (2002-2004) la única hija de Elvis, divorciada antes de Michael Jackson, y tras la ruptura, se casó ese mismo año con Alice Kim, una camarera que había conocido en Los Ángeles (2004-2016). Con esta última logró unos años de estabilidad y tuvo un hijo, Kal-El, de 18 años, Weston, de 33 años, de una relación anterior con Christina Fulton. En septiembre de 2022, Cage tuvo a su primera hija, llamada August Francesca, quien lleva el nombre de su abuelo, August Floyd Coppola (1934-2009), un profesor de literatura y hermano de Francis. Su madre es la japonesa Riko Shibata, la quinta esposa de Nicolas, que en realidad sería la cuarta, por la anulación del matrimonio anterior.

Tras la anulación de su matrimonio en 2019, el actor inició una nueva relación con Riko Shibata que derivó en una boda celebrada en 2021 U.S., March 10, 2024. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Nicolas Cage, que hoy cumple 62 años, conoció a Riko Shibata a fines de 2019, durante un viaje a Kioto, por medio de unos amigos, en un momento de un resurgimiento profesional: acababa de salir de una etapa de películas de bajo presupuesto y se preparaba para un renacimiento artístico con proyectos de otro calibre como Pig y Prisoners of the Ghostland.

Ya nuevamente “soltero” con el matrimonio anulado con Koike, Cage conoció a esta joven de 28 años, en su país de origen, quien a poco de iniciar su relación hizo una breve aparición en Prisoners of the Ghostland, no más que eso, no figura en los créditos. Un film “salvaje”, según el actor, director e incluso productor de varios proyectos.

Se vio por primera vez a la pareja en febrero de 2020, previo a la cuarentena, en una salida poco romántica. La llevó a visitar en un cementerio la tumba que se había comprado para sí mismo 10 años antes. En agosto de 2020, en el programa de radio de su hermano Marc Coppola, el intérprete contó detalles sobre cómo le propuso matrimonio a la distancia a la japonesa. Fue a través de una videollamada durante la pandemia y no la veía desde hacía 6 meses atrás.

“Somos muy felices juntos y estábamos realmente emocionados de pasar ese tiempo juntos, así que finalmente le dije: ‘Mirá, quiero casarme con vos’, y nos comprometimos por FaceTime”, detalló Cage. La distancia no fue un obstáculo para que ella luciera un anillo impactante. Le envió por correo un anillo de compromiso con un diamante negro.

l actor Nicolas Cage posa durante una sesión fotográfica para la película "The Surfer", presentada como parte de las proyecciones de medianoche en el 77º Festival de Cine de Cannes en Cannes, Francia, el 17 de mayo de 2024. REUTERS/Sarah Meyssonnier

La idea original de la pareja era casarse en Kioto, pero finalmente la ceremonia se realizó en Wynn Hotel and Casino en Las Vegas, el 16 de febrero de 2021, sin arrepentimientos. La novia lució un delicado kimono hecho a mano en Japón, de tres capas. La música que ella eligió para caminar hacia el altar fue Winter Song, de Hiroro, y durante la ceremonia se recitó un haiku y poemas de Walt Whitman. Luego se mostraron juntos en la alfombra roja de Pig, en julio de ese año.

Después de Prisoners of the Ghostland (2021) un western distópico dirigido por Sion Sono, quien así describió a Cage: ‘La persona con la que he trabajado más fácilmente, que me resucitó de entre los muertos’’. Sono había retrasado su película un año debido a un ataque al corazón.

Cage y Shibata se mostraron juntos por primera vez en público a comienzos de 2020 REUTERS/Mario Anzuoni

En cuanto a su trabajo en Pig, que se estrenó poco después, marcó un momento bisagra de su carrera, en la que volvió a ser elogiado por los críticos por su interpretación. El actor que alguna vez fue juzgado por diluir su talento en producciones comerciales volvió a demostrar que no necesitaba del peso de su apellido ni del escándalo para sostener su carrera. Su pasión por el séptimo arte, no decrece con el paso de los años y lo lleva de estreno en estreno.

En una entrevista en 2022 con Kelly Clarkson, Cage compartió su alegría por convertirse en padre de una nena por primera vez: “Será la mayor aventura de mi vida.”