Historias

Entre pergaminos y observaciones: así nació la ciencia crítica en Grecia y Roma

Las discusiones entre sabios, la revisión constante de fuentes y la búsqueda de pruebas marcaron el inicio de una tradición científica basada en la duda, el análisis y el debate

Guardar
Los científicos de Grecia y
Los científicos de Grecia y Roma establecieron la observación sistemática como método fundamental para la generación de conocimiento confiable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la desinformación parece un desafío propio del siglo XXI, la historia demuestra lo contrario. Mucho antes de la proliferación de redes sociales y algoritmos, los científicos griegos y romanos ya debatían cómo distinguir los hechos de la ficción. Entre pergaminos y observaciones a simple vista, afrontaban relatos dudosos, rumores sin fundamento y el peso de creencias populares.

Su legado intelectual, transmitido a lo largo de los siglos, ofrece herramientas clave para quienes buscan orientarse entre un exceso de información y datos falsos. A pesar de la distancia temporal, sus ideas sobre la búsqueda del conocimiento, la duda razonada y el valor del debate siguen siendo referencias para la ciencia actual. Así lo sostiene Jemima McPhee, investigadora de la Australian National University, en un análisis publicado en The Conversation.

La observación como base del conocimiento

Hace más de dos mil años, la observación sistemática se consolidó como el primer paso del conocimiento confiable. El astrónomo Marcus Manilius, en el siglo I d.C., relató cómo sus colegas examinaban el cielo noche tras noche, atentos al movimiento de las estrellas y anotando sus posiciones para confirmar patrones y descartar ilusiones.

La desinformación no es un
La desinformación no es un problema exclusivo de la era digital, ya que los pensadores clásicos ya enfrentaban rumores y relatos dudosos en su época (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este método, lejos de limitarse a la astronomía, se extendía a todas las disciplinas: primero observar, luego registrar y recién después interpretar. Según el análisis de McPhee, Manilio afirmó: “Observaban la apariencia de todo el cielo durante la noche y veían regresar cada estrella a su lugar original. Repitiendo ese proceso, acumularon su conocimiento”. El mensaje era claro: toda afirmación sin respaldo empírico debía ser cuestionada. En una época donde la palabra tenía tanto peso como la evidencia, este celo por los hechos marcó una diferencia decisiva frente a la especulación o el mito.

Escepticismo y análisis de las fuentes

La confianza ciega en lo que se escucha o se lee nunca fue una virtud para los antiguos. Un texto anónimo conocido como “Aetna”, dedicado a explicar el funcionamiento de los volcanes, advertía sobre los riesgos de aceptar relatos ajenos sin verificación rigurosa.

El autor señalaba que las fuentes, incluso las más respetadas, podían equivocarse o distorsionar la verdad, ya fuera por error o interés propio. De acuerdo con la Australian National University, el autor de “Aetna” instaba a someter toda información al análisis crítico, evaluando si estaba sustentada por pruebas y razonamiento propio. Esta actitud era una protección esencial ante errores y engaños.

El reconocimiento de los límites
El reconocimiento de los límites del saber y la humildad intelectual eran valores fundamentales en la ética científica de la Antigüedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desconfianza razonada no era un obstáculo, sino una salvaguarda indispensable. La advertencia sigue vigente: la autoridad de una fuente nunca debe reemplazar al juicio informado.

Reconocimiento de los límites del saber

La humildad intelectual formaba parte de la ética científica en Grecia y Roma. El poeta y filósofo Lucrecio, en su obra “Sobre la naturaleza de las cosas”, propuso diversas explicaciones para los eclipses solares, pero admitió abiertamente no tener pruebas suficientes para elegir una.

Para Lucrecio, rechazar hipótesis solo para aparentar certeza era contrario al espíritu científico. Según argumenta Jemima McPhee, esta honestidad, lejos de debilitar el discurso, inspiraba mayor confianza en el público y entre colegas.

Reconocer limitaciones y dudas era señal de fiabilidad, no de debilidad. En una época en la que la ciencia se enfrenta al dogmatismo y la polarización, la lección resulta especialmente actual: solo quien admite lo que ignora puede aspirar a descubrir algo nuevo.

Para pensadores como Manilio y
Para pensadores como Manilio y el autor de 'Aetna', la curiosidad y el juicio crítico eran más valorados que la fama o el rango en la búsqueda del saber (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciencia y cultura, un vínculo inseparable

El conocimiento nunca estuvo aislado del entorno social ni de las creencias colectivas. Los tratados médicos atribuidos a la escuela hipocrática dan cuenta de debates intensos entre explicaciones materiales y sobrenaturales, especialmente en cuestiones como la epilepsia.

“Sobre la enfermedad sagrada” es un ejemplo: mientras algunos médicos defendían causas físicas, otros preferían explicaciones espirituales, y ambos ofrecían diagnósticos y tratamientos distintos según sus valores y formación. Según el estudio de la Australian National University, los antiguos comprendían que los hechos científicos están condicionados por la cultura y el entorno de quienes los transmiten.

Este reconocimiento permitía situar cada afirmación en su contexto, entendiendo que la ciencia no progresa en aislamiento, sino en diálogo con la sociedad. Así, advertían sobre la influencia de intereses, creencias y motivaciones en la construcción de la verdad.

Las enseñanzas de los científicos
Las enseñanzas de los científicos griegos y romanos mantienen actualidad al enseñar a distinguir hechos de creencias en medio del exceso de información (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia como práctica abierta y colectiva

A diferencia de la visión contemporánea que asocia el conocimiento exclusivo a los expertos, los antiguos reivindicaban la apertura y el aprendizaje constante. El propio Manilio sostenía que lo más importante para estudiar ciencia era una “mente dispuesta”, sin importar el origen o el rango social.

El autor de “Aetna” afirmaba que “la ciencia no es terreno para el genio”, sino para quienes mantienen la curiosidad y la capacidad de dudar. En palabras de McPhee, los científicos antiguos insistían en que cualquier persona podía alcanzar el saber auténtico si mantenía el análisis crítico y el deseo de aprender. La verificación y la transparencia reforzaban el carácter público y perfectible de la ciencia.

Las enseñanzas surgidas del escepticismo y la experiencia de estos pioneros consolidaron las bases del conocimiento científico. En tiempos donde distinguir lo real de lo falso es un reto, las lecciones de la Antigüedad mantienen su vigencia para quienes buscan claridad, concluye el análisis de Jemima McPhee.

Temas Relacionados

DesinformaciónCiencia antiguaAntigua GreciaRomaPensamiento críticoConocimiento científicoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Entre el humo de las fábricas y las noches en Villa Diodati, la pesadilla de Mary Shelley que fundó la ciencia ficción

Publicado de manera anónima el 1° de enero de 1818 en Londres, Frankenstein condensó los miedos de una época sacudida por la revolución industrial y abrió una pregunta que sigue vigente sobre los límites de la ciencia

Entre el humo de las

El “elefante blanco” de Corea del Norte: “el hotel de la muerte” de 105 pisos que nunca fue habitado y borran de las postales

Se llama Ryugyong y tiene 334 metros de altura. Empezó a construirse en la década del 80 con el apoyo de la Unión Soviética para competir con Corea del Sur.

El “elefante blanco” de Corea

¿El origen de los memes está en la antigua Roma? Descubren murales y grafitis que anticipan la sátira visual moderna

Las investigaciones en Pompeya y otros sitios arqueológicos revelan que la combinación de imágenes y frases ingeniosas ya servía para compartir críticas, bromas y reflexiones colectivas

¿El origen de los memes

Tensión sindical, negligencia y fuego: un hotel caribeño convertido en una trampa que dejó casi 100 muertos antes de recibir el año

La huelga de 125 empleados, sumada a la ausencia de reformas y medidas de seguridad contra incendios en el hotel, desembocó en la mayor tragedia hotelera de Puerto Rico, justo cuando la isla se preparaba para recibir el Año Nuevo de 1987

Tensión sindical, negligencia y fuego:

La madrugada en la que George Harrison se salvó de morir por un centímetro: más de 40 puñaladas y una pelea por la vida

Hace 26 años quien había sido el guitarrista de Los Beatles dormía con su familia en su mansión. Irrumpió un intruso que intentó quitarle la vida. Hubo un enfrentamiento en el que el músico recibió varios cuchillazos. La intervención de la esposa que evitó lo peor

La madrugada en la que
DEPORTES
Del Mundial de fútbol y

Del Mundial de fútbol y la Finalissima, a los Juegos Olímpicos de Invierno: la agenda deportiva de 2026

2026, el año del Mundial: el fixture completo, los estadios y todo lo que hay que saber

Los 24 movimientos confirmados en el mercado de pases de la Liga Profesional en el inicio del 2026: el club que ya cerró seis refuerzos

¿Y si acaba de empezar el último año de Messi con la camiseta de la Selección?

Con el foco en la Premier League y la NBA: las ocho propuestas deportivas para ver este 1° de enero

TELESHOW
“Bicho” Gómez: “Si los grandes

“Bicho” Gómez: “Si los grandes de la comedia no nacieron en el circo, en algún momento pasaron por ahí”

María Vázquez y Adolfo Cambiaso con amigos en la playa: mates y charlas al atardecer

Romance confirmado: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom, a los besos en Punta del Este

La alegría de Joaquín Levinton luego que David Kavlin contara cómo se dio cuenta que sufría un infarto: “¡Salvé a dos!"

Juana Viale lanzó un fuerte llamado a la conciencia ambiental: “Fin de año, cambiemos hábitos”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky despidió el año y

Zelensky despidió el año y destacó el avance de las negociaciones sobre el acuerdo de paz: “Está listo en un 90%”

Taiwán afirmó que defenderá “firmemente” la soberanía de la isla ante los ejercicios militares del régimen chino

El dictador Kim Jong-un destacó la “alianza invencible” entre el régimen norcoreano y Rusia en medio de la guerra con Ucrania

Daniel Noboa declaró el estado de excepción en 9 provincias y 3 municipios por el aumento de violencia en Ecuador

Las mejores fotos y videos de los festejos del Año Nuevo en el mundo