Durante tres décadas nadie supo dónde estaba: el recorrido secreto de un Chagall robado en Nueva York

El óleo 'Otelo y Desdémona' de Marc Chagall fue robado en 1988 en Manhattan y recuperado tras más de treinta años de búsqueda (FBI)

Una pintura al óleo de Marc Chagall de 1911, titulada Otelo y Desdémona, fue robada en 1988 de la residencia de una pareja de ancianos en Manhattan, Nueva York. El cuadro desapareció durante más de treinta años y retornó al patrimonio familiar en abril de 2018, luego de un proceso complejo que involucró a intervinientes de varias ciudades de Estados Unidos y a la participación del FBI.

El robo, perpetrado hace casi cuatro décadas, afectó a la vivienda de Ernest y Rose Heller, destacados coleccionistas de arte de la ciudad. El cuadro de Chagall no fue la única pieza sustraída; en esa ocasión desaparecieron obras de otros artistas reconocidos como Renoir, Picasso y Hopper, consolidando al caso como uno de los hurtos de arte más notorios de la época.

Las circunstancias específicas del atraco revelaron, según documentos judiciales, que el responsable directo era uno de los trabajadores del edificio donde residían los Heller, en el Upper East Side de Manhattan.

El caso involucró a destacados coleccionistas de arte, Ernest y Rose Heller, y se convirtió en uno de los robos de arte más notorios de Nueva York / AFP PHOTO / FBI

De acuerdo con el relato de The New York Times, poco después del asalto, el ladrón estableció contacto en Virginia con un hombre de Maryland. Su objetivo era venderle la pintura de Chagall y obtener una ganancia inmediata. Sin embargo, la operación se fue diluyendo, ya que surgieron desacuerdos sobre la distribución de los eventuales ingresos y el hombre de Maryland no concluyó la transacción.

El cuadro, envuelto bajo circunstancias cada vez más opacas, quedó en poder de este individuo, quien tomó la decisión de guardarlo en el ático de su casa.

Cómo se dio la recuperación después de tres décadas

El hombre de Maryland mantuvo el óleo fuera de circulación durante años, temiendo probablemente por las implicancias legales. En 2011, y luego nuevamente en enero de 2017, buscó apoyo de un galerista de Washington, D.C., con la intención de consignar la pintura o venderla.

Marc Chagall falleció el 28 de marzo de 1985. Sus cuadros se han llegado a vender por sumas millonarias y también sus litografías han alcanzado un considerable valor. / AP

Según informaron fuentes citadas por The New York Times, el galerista notó inconsistencias en los documentos que avalaban la autenticidad y la procedencia de la pieza. Ante la falta de papeles que acreditaran un origen legítimo, el especialista le sugirió que contactara a las autoridades.

La decisión de acudir al FBI resultó fundamental. La Oficina de Campo en Washington inició una investigación que permitió reconstruir el recorrido del cuadro desde el robo y confirmar su identidad. Una vez esclarecida la situación, los agentes tomaron todas las medidas para evitar que la pieza fuera vendida y mantuvieron la confidencialidad de los protagonistas, dado el tiempo transcurrido desde el delito.

El hombre de Maryland no fue acusado de ningún cargo, ya que el delito había prescripto, y el responsable inicial del robo había sido condenado y cumplido condena en años anteriores, en relación con otros bienes sustraídos.

El ladrón, un trabajador del edificio, sustrajo varias obras de artistas como Renoir, Picasso y Hopper junto al cuadro de Chagall (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pintura de Chagall que resurgió de un ático

Adquirida por los Heller en la década de 1920, Otelo y Desdémona representa una escena teatral del drama de Shakespeare: el protagonista sostiene una espada y contempla a su amada Desdémona en una cama.

La obra fue pintada en París, donde Chagall residía a comienzos del siglo XX y fue exhibida públicamente solo en contadas ocasiones, entre ellas en 1967, en la Kunsthaus de Zúrich, en Ginebra, Suiza.

Durante casi treinta años, la pieza permaneció envuelta en una caja de madera improvisada en un ático, lejos de la luz y el público. Recientes valoraciones confirman que la pintura se conserva en excelente estado y mantiene el valor artístico que la posiciona entre las obras más relevantes del pintor bielorruso. Los especialistas destacan su importancia cultural y la relevancia de la recuperación.

Los herederos de los Heller planean subastar la obra para reembolsar a la aseguradora y destinar el excedente a entidades benéficas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Destino del cuadro y legado benéfico de los Heller

El regreso de la pintura a los herederos de los Heller marca el cierre de una historia marcada por el delito, la incertidumbre y el tiempo. El óleo de Marc Chagall, tras décadas fuera de su contexto original, está listo para reintegrarse al patrimonio cultural y contribuir, a través de la subasta, al apoyo de nuevas generaciones de artistas y proyectos benéficos, cerrando definitivamente uno de los capítulos más prolongados de recuperación de arte en Nueva York.