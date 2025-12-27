La foto acertijo: ¿Quién es este niño que escapó del infierno familiar gracias a la música y fue un vocalista clave de los 90?

El niño descubrió en la música una vía de escape de una infancia marcada por la violencia, abusos sexuales y fanatismo religioso

La historia del líder y principal compositor de una de las bandas de hard rock más celebradas de los años 90 comenzó en un pueblo llamado Lafayette, en Indiana, Estados Unidos, en una casa dominada por la violencia y el fanatismo religioso.

Nació el 6 de febrero de 1962, hijo de una madre adolescente y de un padre biológico que se alejó cuando él tenía dos años. Tras la separación, quedó al cuidado de su madre, quien poco después se casó con un reverendo de una iglesia pentecostal. El hombre lo adoptó, le dio su apellido y lo sometió a una disciplina feroz en nombre de la fe.

Aprendió a tocar el piano a los cinco años, en parte de manera autodidacta y en parte en la iglesia a la que asistía entre tres y siete veces por semana por imposición de su padrastro. Allí se sumó al coro y empezó a cantar, sin saber que esa voz —capaz de alcanzar registros extremos— sería su vía de escape.

“Empecé a escuchar a Elvis y música góspel porque era lo único que mi padrastro tenía entre sus discos y me permitía oír. Si me encontraba escuchando otras cosas, me pegaba: eran música del diablo”, recordaría años más tarde. Un día, de niño, intentó tocar en el piano una canción de Led Zeppelin. El castigo fue inmediato: lo golpearon con un taburete. También fue castigado por tararear un tema pop que sonaba en la radio durante un viaje familiar.

A los diez años se convirtió en monaguillo y fue elegido para predicar por primera vez frente a un público tras ganar un concurso. El premio fue una pequeña radio portátil, que se transformó en su mayor tesoro. Por las noches, escondido bajo las sábanas, sintonizaba emisoras para escuchar a Elton John, Billy Joel, Led Zeppelin y Queen, su banda favorita. Aunque fue tocando acordes de Black Sabbath en el piano como empezó a llamar la atención entre sus compañeros de la escuela primaria.

“Solo podíamos ver televisión una vez por semana. Mi padrastro escondía los televisores porque eran satánicos. No se nos permitía escuchar cierto tipo de música. Las mujeres eran malvadas. Todo era malvado”, contó en una entrevista sobre su desdichada infancia, que atravesó junto a su hermana menor, Amy, fruto de la relación de su madre con el reverendo.

Pese a su talento vocal, debió rendir una prueba para ingresar al coro escolar. Fue uno de los mejores. Cantar también le permitió pasar más tiempo fuera de su casa: los ensayos eran en horario extracurricular. De niño era callado, tímido y evitaba meterse en problemas. Las represalias en su hogar podían ser brutales.

La transformación llegó en la adolescencia. Se volvió oscuro, intimidante y desafiante frente a cualquier figura de autoridad. También, se ganó el apodo de “Psycho”, entre sus compañeros, al dedicarse a atemorizarlos. Mucho después revelaría el infierno que vivía puertas adentro: en una entrevista con Rolling Stone de 1992 contó que su padrastro abusaba sexualmente de él. Cuando se lo confesó a su madre, sumida en el alcoholismo, no le creyó.

Muchas canciones fueron catalogadas de misóginas, como “Back Off Bitch” y “Locomotive”. En relación a este tema, en la misma entrevista reconoció que estaba mal y que había trabajado en terapia sobre ese tema al descubrir que sentía mucho odio hacia las mujeres. “Básicamente, mi madre me rechazó desde bebé. Siempre prefirió a mi padrastro desde que él apareció, y me veía ser golpeado por él. Se quedaba quieta la mayoría del tiempo. Salvo cuando era demasiado y entonces venía y te consolaba después. No estuvo para mí. Mi abuela tenía problemas con los hombres. En terapia descubrí que la escuché despotricar contra los hombres cuando yo tenía cuatro años. Y he tenido problemas con mi propia masculinidad por eso. Me enojé con mi abuela por sus problemas con los hombres y cómo eso me hizo sentir como hombre. Escribí sobre esos sentimientos en las canciones. ”Las mujeres en mi vida han sido un infierno para mí y yo para ellas (...) Pero… amo a las mujeres", aseguró.

A los 14 años conoció en la escuela secundaria a un compañero con el que años más tarde escribiría su historia musical. Por entonces, apenas se escapaban de clase para fumar marihuana frente a un lago. A los 17 descubrió que el reverendo no era su padre biológico. “Pensaba que mi padre era mi padrastro. Pero encontré papeles del seguro y el diploma de mi madre con el apellido de mi padre”, contó. Decidió cambiar su apellido y su mundo volvió a derrumbarse. Antes de cumplir 18 había sido arrestado más de quince veces por robos menores, disturbios y ebriedad en la vía pública.

También fue una etapa marcada por relaciones intensas y conflictivas. Una joven de ojos azules inspiró una de las baladas más famosas del rock, pero el vínculo terminó atravesado por los excesos y la violencia. Ya convertido en estrella, ejerció violencia física contra ella. Hubo una denuncia judicial que no llegó a juicio tras un acuerdo entre abogados.

A los 20 años ingresó en una clínica psiquiátrica. No era adicto a las drogas duras, pero sus cambios de ánimo eran explosivos. Fue diagnosticado con trastorno bipolar. Rechazó la medicación y la terapia. “Los medicamentos hacen que uno parezca un zombi. No quiero ir dopado por la vida”, explicó.

Siguió buscando su camino hasta que decidió mudarse a Los Ángeles. Allí se reencontró con aquel viejo compañero del secundario, conoció a otros músicos con ambiciones similares y, tras una fusión de proyectos, nació una banda destinada a marcar una era.

Respuesta: el chico de la foto es Axl Rose.