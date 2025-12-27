Historias

El “Gimli Glider”: la increíble hazaña del avión que aterrizó sin combustible por un error de conversión

Ni las alarmas por temperatura ni el fallo de ambos motores detuvieron la maniobra que desafió a la industria y quedó como ejemplo irrepetible en la historia de la aviación mundial

Guardar
El hecho del "Gimli Glider"
El hecho del "Gimli Glider" sentó un precedente en Air Canada y dejó importantes lecciones de seguridad operacional en la aviación (foto: Wikipedia)

Un Boeing 767 de Air Canada pasó a la historia el 23 de julio de 1983, cuando logró aterrizar sin una gota de combustible y sin causar víctimas. El incidente, conocido como el caso del “Gimli Glider”, fue consecuencia de una insólita cadena de errores humanos y técnicos, así como de un cambio reciente en el sistema de medición de Canadá.

La hazaña del capitán Bob Pearson y el copiloto Maurice Quintal, que salvaron la vida de 69 personas, sigue siendo admirada en la aviación mundial.

Un fallo de cálculo y una cadena de errores

El caso del “Gimli Glider”
El caso del “Gimli Glider” ocurrió el 23 de julio de 1983 y se considera una de las mayores hazañas en la historia de la aviación (foto: Wikipedia)

El vuelo AC143 de Air Canada había despegado de Montreal con destino a Edmonton, haciendo una escala en Ottawa. A bordo viajaban 61 pasajeros y ocho miembros de la tripulación. Sin embargo, antes de despegar, el sistema automático de medición de combustible (FQIS) del Boeing 767 presentó fallas. Los tres indicadores de los depósitos no funcionaban, y pese a ello, el despegue fue autorizado.

“El sistema de medición no funcionaba y la MEL (lista de equipamiento mínimo) no daba instrucciones claras para este modelo, recién incorporado”, explicó Daniel Murias en Motorpasión. El capitán Pearson, con más de 15.000 horas de vuelo, decidió confiar en una medición manual durante la escala en Ottawa. El procedimiento consistía en utilizar una varilla que medía el combustible en centímetros, pero había un detalle crucial: era el primer modelo de la marca que utilizaba el sistema métrico decimal.

La confusión surgió porque el repostaje se realizaba en litros, pero para planificar el vuelo se necesitaban calcular los kilogramos de combustible, ya que la masa es un dato más fiable que el volumen. Sin embargo, la tripulación y el personal de tierra aplicaron el factor de conversión erróneo: utilizaron 1,77, válido para convertir litros a libras, en vez de 0,803, que correspondía a la conversión de litros a kilogramos. Así, en vez de los 22.300 kg requeridos, cargaron solo 10.000 kg, es decir, 22.300 libras.

La raíz del problema estaba en el cambio de sistema de medición que Canadá había implementado ese mismo año. “Ya vemos venir el fallo, grande como un Boeing”, ironizó Murias. Sin embargo, advirtió el error antes del despegue.

El momento crítico: sin combustible a 12.500 metros

El avión Boeing 767 de
El avión Boeing 767 de Air Canada aterrizó sin combustible tras una cadena de errores en la conversión de unidades de medida (foto: Facebook/Captura)

A mitad de camino, sobre Red Lake, Ontario, una alarma advirtió problemas de presión en el motor izquierdo. Los pilotos reiniciaron la bomba, pero minutos después, la advertencia apareció en el motor derecho. En cuestión de segundos, ambos motores se apagaron a 41.000 pies de altura, es decir, 12.500 metros.

“Solo tuvieron unos segundos para decidir qué hacer”, relató Murias. Pearson, también piloto, sabía cómo maniobrar un avión sin motores. El aeropuerto más cercano, Winnipeg, estaba a 75 millas, pero la altitud descendía rápidamente. Entonces, Quintal recordó la antigua base aérea de Gimli, donde él mismo había servido. Lo que desconocían era que ya no era una base militar, sino un circuito automovilístico, y que ese día se celebraba una carrera con público y vehículos en pista.

La situación era extrema: la pista estaba ocupada, había guardarraíles metálicos e incluso el avión estaba demasiado alto para un descenso convencional. Pearson recurrió a una maniobra de planeo en la que debió descender el avión “de lado”, como se hace con un planeador, para perder altitud rápidamente y alinearse a último momento.

Un aterrizaje de película y un récord imposible de igualar

La confusión entre litros, libras
La confusión entre litros, libras y kilogramos durante el repostaje dejó al Boeing 767 con menos de la mitad del combustible necesario (foto: Facebook/Captura)

El 767 aterrizó prácticamente en silencio, sin motores ni radio para alertar a los presentes. Solo los frenos del tren de aterrizaje podían detenerlo. Debido a la velocidad y el calor, el tren delantero colapsó, el morro del avión se arrastró por la pista y rompió los guardarraíles, causando una gran conmoción entre el público.

“Todo terminó sin que se produjeran lesiones graves entre los pasajeros ni la tripulación”, destacó Murias. La profesionalidad de Pearson y Quintal fue elogiada, aunque la aerolínea recibió críticas por su manejo deficiente del sistema métrico y la supervisión del proceso de repostaje. Pearson fue suspendido seis meses, pero posteriormente reincorporado como capitán.

El incidente dejó lecciones claves sobre la importancia de la conversión de unidades y la necesidad de procedimientos claros en la aviación. Se intentó recrear el vuelo en simuladores de la compañía, pero nadie logró repetir la hazaña.

Temas Relacionados

Gimli GliderAir CanadaBob PearsonAterrizaje de emergenciaBoeing 767GimliAviaciónNewsroom BUE

Últimas Noticias

El hallazgo casual de los restos del jerarca nazi muy cercano a Hitler, que firmó el decreto para exterminar a los judíos

En diciembre de 1972, mientras se realizaba una excavación en Berlín, se encontraron los restos de quien fuera la mano derecha de Adolf Hitler

El hallazgo casual de los

Las fotos que marcaron el principio del fin del imperio de Pablo Escobar: su exilio para evitar la extradición a Estados Unidos

Los intentos del capo narco por evitar la extradición a Estados Unidos. Cómo fueron sus días en Panamá y Nicaragua, rodeado de traiciones e intentando proteger a su hijo y a su esposa embarazada

Las fotos que marcaron el

Mató a su amiga y a su madre por dinero y asesinó a un desconocido para evitar sospechas: los crímenes de una “señora muy normal”

Parecía una amiga incondicional y una hija dedicada. Pero una sucesión de muertes violentas y escenas cuidadosamente armadas terminó por revelar el costado más siniestro de Pamela Hupp

Mató a su amiga y

Fue “héroe” del Apolo 13 y lo aguardaba un futuro brillante, pero un negocio tonto e ilícito acabó con su carrera de astronauta

John Leonard “Jack” Swigert Jr había sido escogido por la NASA para comandar la misión espacial que finalmente fracasó. Cuando regresó fue recibido con honores por haber sido sus maniobras en la adversidad lo que devolvió a los tripulantes sanos y salvos a la Tierra. La agencia lo había elegido para estar al mando de una misión clave en la que Apolo se acoplaría con su par de la URSS, Soyuz; pero un escándalo hizo que terminara perdiéndolo todo

Fue “héroe” del Apolo 13

La foto acertijo: ¿Quién es este niño que escapó del infierno familiar gracias a la música y fue un vocalista clave de los 90?

Una niñez atravesada por el fanatismo religioso, el maltrato y el silencio forjó una personalidad intensa que años más tarde estallaría arriba de los escenarios

La foto acertijo: ¿Quién es
DEPORTES
El posible destino de Marcelo

El posible destino de Marcelo Weigandt y el resto de los futbolistas de Boca Juniors que no serán tenidos en cuenta

Gestión del tiempo, más intervención del VAR y nuevas tecnologías: los cambios que se vienen en el fútbol para 2026

Los dos apodos desconocidos de Lionel Scaloni: el sobrenombre que le puso Abreu y lo hacía enojar

Las vacaciones de Lucas Blondel y Morena Beltrán en la costa esteña

La sorpresiva presencia de Mbappé en el empate de Marruecos por la Copa de África: la camiseta especial que utilizó

TELESHOW
Soy Rada, un “chanta” suelto

Soy Rada, un “chanta” suelto en Mar del Plata: “Lo hermoso del público en temporada es que viene de todo el país”

La insólita respuesta de Sofía Gonet al comparar a sus compañeros de MasterChef Celebrity con platos de comida

El tenso encuentro entre Zaira Nara y su expareja, Facundo Pieres, en Punta del Este: miradas, incomodidad y distancia

Claudia Ciardone contó que recibió mensajes íntimos de Martín Migueles: su consejo para Wanda Nara

J Balvin y Bizarrap lanzaron una sesión histórica que reescribe la música urbana: la reacción de Franco Colapinto

INFOBAE AMÉRICA

La película de Rob Reiner

La película de Rob Reiner que logró su única nominación al Oscar reuniendo a grandes estrellas de Hollywood

Al menos dos muertos y 26 heridos en un accidente con más de 50 vehículos involucrados en Japón

El Servicio de Inteligencia de Ucrania reveló que la economía rusa está entrando en una fase de “caos controlado”

Científicos de Israel descubren el mecanismo que permite la regeneración del tejido tras un daño severo

Transformar el sistema alimentario podría salvar millones de vidas y frenar el cambio climático, según un estudio