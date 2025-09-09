Mundo

Impresionante aterrizaje de emergencia en un paraíso del Caribe: había 164 personas a bordo

El vuelo, que había partido de Toronto, viajaba con destino a Sint Maarten. No hubo heridos

Impresionante aterrizaje de emergencia en un paraíso del Caribe

El aterrizaje forzoso de un avión de WestJet en el aeropuerto internacional de Sint Maarten desencadenó una investigación formal por parte de la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá (TSB), tras un incidente que obligó a la tripulación a declarar una emergencia y que dejó a la aeronave con daños visibles en el fuselaje.

El vuelo, que había partido de Toronto, transportaba a 164 personas. La aeronave, un Boeing 737-800, realizó un aterrizaje brusco en la pista del Aeropuerto Internacional Princesa Juliana el domingo, según informó ABC7.

Durante la aproximación final, el piloto declaró una emergencia de tipo “mayday” y solicitó la presencia de los servicios de emergencia en tierra. De acuerdo con la información proporcionada por ABC7, el avión tocó tierra de manera violenta, lo que provocó que la parte inferior del fuselaje sufriera daños considerables.

Tras el aterrizaje, los pasajeros permanecieron a bordo durante aproximadamente una hora antes de ser evacuados, según detalló CBC News. Ninguna persona resultó herida, pero la situación generó momentos de tensión entre los ocupantes.

Un portavoz de WestJet confirmó a CBC News que la tripulación siguió los procedimientos de seguridad establecidos y que la evacuación se realizó de manera ordenada.

La Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá anunció que enviará un equipo de investigadores a Sint Maarten para analizar las circunstancias del incidente.

El momento del aterrizaje
Según declaraciones recogidas por CTV News, la TSB indicó que su equipo recopilará datos, entrevistará a la tripulación y revisará los registros de vuelo para determinar las causas del aterrizaje forzoso.

“Nuestro objetivo es comprender qué ocurrió y por qué, para mejorar la seguridad aérea”, señaló la TSB a CTV News.

El avión involucrado, identificado como el vuelo WS2276, había despegado del Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto con destino a Sint Maarten. Durante la aproximación, las condiciones meteorológicas eran favorables, según los reportes iniciales citados por ABC7. No obstante, la maniobra de aterrizaje resultó anormalmente dura, lo que llevó a la activación de los protocolos de emergencia.

Se activaron los protocolos de
WestJet informó a CBC News que la aeronave permanecerá en tierra en Sint Maarten hasta que se complete una inspección exhaustiva y se realicen las reparaciones necesarias.

La aerolínea también comunicó que está colaborando plenamente con las autoridades canadienses y locales en la investigación. “La seguridad de nuestros pasajeros y tripulación es nuestra máxima prioridad”, afirmó WestJet en un comunicado.

El incidente no solo ha puesto en marcha una investigación internacional, sino que también generó preocupación entre los viajeros y la comunidad aeronáutica. La TSB subrayó que cualquier hallazgo relevante será comunicado públicamente una vez que avance la investigación.

