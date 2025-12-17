Historias

Más de 900 muertos, estrategias de escape y una voz contra el olvido: la tragedia de Jonestown a través de Tracy Parks

El testimonio de la joven que sobrevivió al horror ocurrido en 1978 ofrece detalles sobre la vida cotidiana bajo el mando sectario, las medidas extremas de los líderes para impedir la huida y el costo personal de quienes lograron salir con vida de Guyana

Guardar
El Templo del Pueblo, fundado
El Templo del Pueblo, fundado por Jim Jones, atrajo a cientos de seguidores afroamericanos con promesas de igualdad y justicia social

En noviembre de 1978, más de 900 personas murieron en la selva de Guyana tras un suicidio colectivo ordenado por Jim Jones, líder del Templo del Pueblo. En pocas horas, una comunidad entera quedó aniquilada y el mundo descubrió la dimensión del fanatismo. Entre las víctimas había cientos de niños. Solo unos pocos escaparon con vida. Una de ellas, Tracy Parks, una niña de doce años, logró huir y su testimonio permitió conocer cómo fue sobrevivir a Jonestown.

El surgimiento del Templo del Pueblo y la llegada a Jonestown

El Templo del Pueblo fue fundado en 1954 en Indiana, un estado del Medio Oeste de Estados Unidos, por Jim Jones, quien prometía igualdad, justicia social y solidaridad para todos sus seguidores. Con una congregación predominantemente afroamericana, Jones construyó su liderazgo sobre el atractivo de un mensaje que mezclaba cristianismo y socialismo, convocando a quienes sufrían discriminación y buscaban un futuro mejor. Pronto, el Templo del Pueblo se trasladó a California, donde amplió su base de seguidores y logró acercarse a figuras políticas y sociales influyentes, de acuerdo con National Geographic.

A medida que las denuncias por abuso y fraude se multiplicaron, Jones decidió alejar a su comunidad de las autoridades estadounidenses. Así nació Jonestown, enclavado en la selva de Guyana, un escenario en el que prometía concretar su utopía lejos del control externo. Más de mil personas aceptaron ese sueño y partieron hacia Sudamérica, convencidas de que estaban construyendo un espacio seguro y autosuficiente.

La comunidad de Jonestown se
La comunidad de Jonestown se estableció en Guyana para escapar del control estadounidense y construir una utopía autosuficiente

La vida diaria y la consolidación del control

La rutina en Jonestown se desarrollaba lejos del contacto con la civilización y bajo una estricta organización. Se repartían tareas agrícolas, se impartía educación a los niños y se organizaban actividades recreativas, con la ilusión de una nueva sociedad. Sin embargo, detrás de la fachada de armonía, crecían la vigilancia y el sometimiento absoluto. Jim Jones mantenía bajo su poder los pasaportes, imponía castigos físicos y dirigía la vida comunitaria por medio de altavoces que sonaban día y noche.

Al principio, muchos residentes describieron haber experimentado, por primera vez, la sensación de formar parte de una verdadera comunidad multirracial y multigeneracional. La convivencia diaria y el sentido de pertenencia ofrecieron alivio a viejas heridas. Sin embargo, la desconfianza, las amenazas y la constante supervisión pronto reemplazaron el entusiasmo inicial, y la supuesta utopía empezó a revelar su costado opresivo, tal como desarrolló National Geographic.

Paranoia, simulacros de suicidio y la ruptura definitiva

El control de Jim Jones se volvió aún más severo con el paso del tiempo. El líder temía una irrupción del gobierno de Estados Unidos y, obsesionado con su propio poder, endureció las condiciones de vida. Los castigos y la intimidación aumentaron, y los simulacros de suicidio se integraron a la rutina, con el fin de preparar psicológicamente a sus seguidores ante una catástrofe inminente, según National Geographic.

La vida diaria en Jonestown
La vida diaria en Jonestown combinaba tareas agrícolas y educación bajo una estricta vigilancia y control absoluto de Jim Jones

A través del temor y la presión constante, la comunidad quedó atrapada en una lógica de encierro total. Exmiembros que lograron escapar relataron cómo la paranoia de Jones, alimentada por el consumo de drogas, hizo de la vida en Jonestown una lucha diaria contra la opresión. El ambiente se volvió cada vez más tenso, con reuniones nocturnas obligatorias y mensajes que auguraban un final violento para cualquiera que desobedeciera.

El 18 de noviembre: la tragedia que estremeció al mundo

El 18 de noviembre de 1978, la visita del congresista estadounidense Leo Ryan y el temor a una intervención definitiva precipitaron el final abrupto. Jones ordenó el suicidio colectivo y la tragedia se volvió una certeza: niñas y niños, junto a sus padres, murieron tras consumir una mezcla letal de cianuro. Muchos menores recibieron el veneno con jeringuillas, mientras que adultos que intentaban resistirse eran obligados por otros miembros y por la guardia personal de Jones, según People.

El saldo estremeció al mundo: más de 900 cuerpos quedaron esparcidos bajo el calor y la humedad de la selva, entre ellos el propio Jones, hallado con un disparo en la cabeza. La devastación fue total y la noticia recorrió el planeta, dejando una advertencia imborrable sobre los riesgos del fanatismo y la manipulación de masas. Familias enteras desaparecieron en cuestión de horas y el dolor se instaló entre quienes lograron sobrevivir y quienes aguardaban noticias desde lejos.

La huida de Tracy Parks: una historia de supervivencia

La masacre de Jonestown en
La masacre de Jonestown en 1978 dejó más de 900 muertos en la selva de Guyana tras un suicidio colectivo ordenado por Jim Jones (Associated Press)

En ese marco de muerte, una niña de doce años protagonizó una de las fugas más conmovedoras. Tracy Parks y su familia intentaron escapar, pero fueron emboscados a pocos kilómetros del complejo. Tracy presenció la muerte de su madre y atendió la orden desesperada de su padre: "Métete en la selva. Corre“. Junto a su hermana, corrió selva adentro, enfrentando el miedo, la desorientación y el agotamiento. Pasaron tres días sin rumbo, guiadas solo por el instinto de supervivencia y el recuerdo de sus seres queridos.

“Corrimos sin mirar atrás. La selva era tan densa que pensé que nunca volveríamos a ver la luz”, recordó Parks. “En mi mente solo tenía la voz de mi papá repitiendo que corriéramos. El miedo era tan intenso que ni siquiera sentíamos el cuerpo”. Más adelante, relató la dimensión de sus pérdidas: “Perdí a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos ahí. Perdí casi todo lo que tenía. A veces me preguntan cómo logré sobrevivir o seguir adelante. La respuesta es que no tuve opción; solo quise vivir, aunque no sabía para qué”.

Al salir de la jungla, Tracy y su hermana se enfrentaron a la magnitud de la tragedia: habían perdido a cinco miembros de su familia y la comunidad que conocían había dejado de existir. Años después, Tracy Parks fue enfática al reconstruir la verdad: "Esto no fue un suicidio. Fue un asesinato. Esos niños no querían morir y tampoco muchos de los adultos“, tal como desarrolló en People.

La huella que dejó Jonestown

Jonestown no solo dejó una estela de muerte en la selva de Guyana, sino también un largo camino de dolor, incertidumbre y preguntas sin respuesta para sobrevivientes y familiares.

A más de cuatro décadas de la tragedia, la experiencia de Tracy Parks y de quienes lograron escapar demuestra que el impacto sigue presente. Su relato da cuenta de la destrucción que puede causar la manipulación, el aislamiento y la obediencia ciega. Jonestown se mantiene como un recordatorio de los peligros que implica el fanatismo, y de que la memoria es la única herramienta para que historias como esta no se repitan.

Temas Relacionados

JonestownJim JonesTemplo del PuebloTracy ParksMasacre de JonestownSectasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Durante 12 años recibió cartas con amenazas de muerte y abuso: el acoso que sufrió la actriz Eva LaRue junto a su hija

Madre e hija debieron cambiar de hogar, adoptar medidas de seguridad extremas y vivir bajo constante vigilancia hasta que las autoridades lograron identificar al agresor

Durante 12 años recibió cartas

El día en que el hombre se despegó de la Tierra: el primer vuelo de los hermanos Wright y el nacimiento de la aviación moderna

En una playa ventosa de Carolina del Norte, dos mecánicos de bicicletas lograron lo que durante siglos fue un sueño imposible: volar de manera controlada en una máquina más pesada que el aire

El día en que el

Un especial de Navidad y problemas económicos para comprar los regalos: el capítulo que se transformó en el primero de Los Simpson

El 17 de diciembre de 1989 Fox estrenó la serie que aún pervive. La emisión inaugural no fue como se había previsto. Se adelantó el octavo episodio. Qué sucedió en esa entrega y algunas curiosidades a más de 35 años del estreno

Un especial de Navidad y

Ternura a raudales en redes: el músico francés que toca para animales en reservas naturales y consigue reacciones inesperadas

Lengüetazos, miradas tiernas y curiosas reemplazan a los aplausos. El músico francés Plumes ofrece conciertos íntimos en reservas naturales, donde animales rescatados y muchos en peligro de extinción reaccionan de diferentes maneras mientras la música se convierte en un puente de amor y cuidado

Ternura a raudales en redes:

La siniestra historia de “Iceman”, el sicario que ensayaba modos de matar y congelaba a sus víctimas para despistar a la policía

Cuando lo detuvieron el 17 de diciembre de 1986, Richard Kuklinski tenía más de cien asesinatos en su haber criminal. Había matado por encargo para la mafia, pero también por puro gusto y para probar nuevos métodos. Llegó a guardar por años los cadáveres de sus víctimas en una cámara frigorífica para que no se pudiera establecer la fecha de la muerte. Hasta que un agente encubierto lo capturó

La siniestra historia de “Iceman”,
DEPORTES
Estupor por la muerte de

Estupor por la muerte de un campeón de fisicoculturismo a los 30 años: llevaba una “vida de monje”

Lionel Messi llegó a la Argentina para pasar las Fiestas: la estrategia en plena ruta que sorprendió a los fanáticos

La tabla histórica de títulos en la Copa Intercontinental y la chance que perdió Flamengo tras la caída ante PSG

Conmebol publicó los detalles de los sorteos de las fases preliminares de las Copas Libertadores y Sudamericana 2026

El intenso contrapunto entre Ruggeri y Verón por el pasillo de Estudiantes a Central: “Me parece muy sesgado a veces el análisis”

TELESHOW
Benjamín Vicuña mostró en redes

Benjamín Vicuña mostró en redes su pasión por el polo

La queja de Nicole Neumann por el acto de fin de curso escolar: “Yo necesito dormir también”

Cuánto cuesta el vestido con el que Antonela Roccuzzo deslumbró en redes

La aclaración de Homero Pettinato tras su renuncia en vivo a Sería increíble: “Nada que ver con mi escándalo”

La palabra de Ana Rosenfeld sobre Nicolás Payarola en medio de su detención: “Empecé a hacer una investigación”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos instó al CNE

Estados Unidos instó al CNE de Honduras a iniciar el escrutinio especial y advirtió sobre consecuencias ante intentos de sabotaje

Así “Volver al Futuro III” rindió tributo a Clint Eastwood con una broma que desafió a los fanáticos

Las impresionantes imágenes de polillas alimentándose de lágrimas de alce en un bosque de Estados Unidos sorprenden a la ciencia

El Senado de Estados Unidos aprobó una ley de defensa por más de USD 900.000 millones

Israel disparó un proyectil de mortero que dejó al menos 10 heridos en una zona residencial de Gaza