Historias

Cómo una versión de abuso terminó en un asesinato premeditado: el caso Liam Smith ante la Justicia británica

La investigación reconstruyó una secuencia que comenzó con un vínculo ocasional, continuó con un relato comunicado años después y derivó en una planificación criminal sostenida en el tiempo

Guardar
El asesinato de Liam Smith
El asesinato de Liam Smith en Greater Manchester expone la planificación criminal detrás de un vínculo ocasional y una acusación no denunciada (Policía de Manchester)

Todo comenzó con un relato de abuso que nunca llegó a la Justicia y terminó, tres años después, en un asesinato ejecutado con frialdad. Liam Smith, un hombre de 38 años que llevaba una vida tranquila en Greater Manchester, fue asesinado a tiros el 24 de noviembre de 2022, a pocos metros de su casa en las afueras de Wigan. Padre de dos chicos de 11 y 15 años y electricista independiente, no tenía antecedentes ni conflictos conocidos cuando la policía encontró su cuerpo sin vida, con heridas de arma de fuego.

Desde las primeras horas de la investigación, los detectives advirtieron que el crimen no había sido al azar, sino que respondía a una motivación personal. La pista condujo a Rachel Fulstow, de 37 años, a quien Smith había conocido en 2019 a través de una aplicación de citas.

Tras un único encuentro en un hotel, la mujer sostuvo tiempo después haber sido víctima de un abuso sexual, un hecho que nunca denunció formalmente. La relación no continuó, pero esa versión, reactivada años más tarde, se convertiría en el punto de partida de una cadena de decisiones que desembocó en un desenlace fatal.

Según reconstrucciones judiciales, Fulstow le informó sobre el supuesto abuso a su entonces pareja, Michael Hillier, dos años después. De acuerdo con la investigación, el hombre de 39 años y residente en Sheffield tenía antecedentes de violencia y narcotráfico.

La investigación policial reveló búsquedas
La investigación policial reveló búsquedas en Internet sobre homicidio y sustancias químicas realizadas por Rachel Fulstow meses antes del crimen (Policía de Gran Manchester)

Planificación y ejecución del crimen

Según fuentes policiales citadas por medios locales, Fulstow realizó búsquedas en Internet sobre Smith, su dirección y preguntas vinculadas a la posible preparación de un homicidio. Entre sus consultas, figuran términos como “¿el ácido corroe el acero inoxidable?” y definiciones sobre “premeditación”. Dicha planificación se produjo seis meses antes del crimen.

Las pruebas recabadas en el proceso judicial demostraron una preparación minuciosa. Hillier, señalado como autor material del asesinato, viajó a Wigan desde Sheffield tres semanas antes del ataque y realizó seguimientos al futuro víctima. Utilizó un vehículo con matrículas clonadas y adquirió un arma de fuego por Internet, además de practicar puntería en su domicilio, de acuerdo con las declaraciones presentadas en el tribunal.

El 24 de noviembre, Hillier aguardó más de diez horas en su vehículo cerca del domicilio de Smith. Finalmente, contactó a la víctima simulando ser un repartidor, con una linterna frontal y un chaleco reflectante.

Al salir de la vivienda, Smith recibió un disparo a corta distancia en el rostro y falleció en el acto. Hillier arrojó una mezcla de cristales de sosa y ácido sulfúrico sobre el cuerpo antes de abandonar la escena. Las cámaras de seguridad registraron su automóvil saliendo del barrio minutos después.

La coordinación entre Hillier y
La coordinación entre Hillier y Fulstow quedó documentada en registros digitales y actividad en redes sociales, según el tribunal británico (Policía de Cheshire)

La evidencia recopilada por los investigadores incluyó rastros de las sustancias químicas y registros de las búsquedas digitales de Fulstow. La coordinación entre ambos acusados quedó documentada en su actividad en redes y teléfonos, según el material presentado ante el jurado.

Tras el crimen, Hillier y Fulstow viajaron juntos a Jamaica. La policía inició el rastreo internacional mientras la familia de Smith aguardaba respuestas. El asesino fue detenido en enero de 2023, mientras que la mujer inicialmente declaró como testigo y luego fue arrestada en febrero, tras inconsistencias en su relato.

Durante el juicio, Fulstow sostuvo que ignoraba los planes de Hillier, pero la evidencia la involucró activamente en la preparación del homicidio. De acuerdo con el tribunal, ambos actuaron con motivación de venganza y premeditación.

El tribunal condenó a Hillier
El tribunal condenó a Hillier a 33 años y a Fulstow a 30 años de prisión por asesinato premeditado y obstrucción a la justicia (Policía de Cheschire)

La sentencia se dictó en agosto de 2023. Hillier recibió 33 años de prisión por asesinato, mientras que Fulstow fue condenada a 30 años por el mismo delito y por obstrucción a la justicia. Según las declaraciones de la familia Smith en el juicio, el daño a su reputación y al entorno de sus hijos fue “irreparable”.

El juez Maurice Green destacó la brutalidad del crimen y condenó la motivación basada en hechos no comprobados. En su fallo, subrayó que ningún supuesto conflicto personal puede justificar el asesinato premeditado.

El caso generó debate en la sociedad británica sobre la repercusión de las denuncias falsas y el peligro de las decisiones tomadas a partir de testimonios no verificados. La policía de Greater Manchester reforzó sus campañas de sensibilización en seguridad y prevención de delitos de odio personal tras el veredicto, según la nota publicada en Crime+Investigation.

La memoria de Liam Smith permanece ligada a un caso que evidenció cómo la mentira y la obsesión pueden tener consecuencias fatales. Su familia busca que la justicia y el recuerdo de su vida prevalezcan sobre las versiones que se difundieron tras su muerte.

Temas Relacionados

Asesinato premeditadoLiam SmithRachel FulstowCrimenJusticia BritánicaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Leyenda, cárcel y literatura: la historia de Mark “Chopper” Read, el criminal que cambió su destino

El giro inesperado de un hombre temido que encontró en la narrativa personal una vía para reinventarse y dejar una marca en la cultura australiana

Leyenda, cárcel y literatura: la

Entró por la ventana y la atacó durante horas: el brutal crimen de Annie Hester que reveló una trama de venganza familiar

Una investigación expuso tensiones ocultas, pruebas clave y vínculos inesperados que rodearon un caso que sacudió a la comunidad y reabrió viejas disputas familiares

Entró por la ventana y

Soledad, cansancio y redención: la historia de cómo el Dr. Seuss dio origen a El Grinch

La creación del villano más célebre de la Navidad refleja el impacto de la autoevaluación honesta frente a tradiciones que olvidan lo esencial de la condición humana

Soledad, cansancio y redención: la

Entre el éxito y la cancelación, el recorrido de la mítica película “Lo que el viento se llevó” a más de ocho décadas de su estreno

El filme se exhibió por primera vez en diciembre de 1939. No escatimaron en gastos para su realización y el público la consagró. Obtuvo ocho premios Oscar. Y hace cinco años fue cancelada cuando fue acusada de tener contenido que romantiza la esclavitud

Entre el éxito y la

John Lennon, Yoko Ono y la campaña navideña que sacudió al mundo: doce carteleras, una canción y un primer ministro ofendido

En 1969 la pareja aprovechó la repercusión de su boda para llevar su mensaje antibélico a todo el mundo. Desde la cama, las calles y la música

John Lennon, Yoko Ono y
DEPORTES
Una grave enfermedad detuvo su

Una grave enfermedad detuvo su carrera hace 13 años: volvió a jugar al tenis y llegó a una final

Fue campeón con el River de Ramón Díaz, jugó en Europa y ahora tiene una escuela de música en un pequeño pueblo: “Una magia inexplicable”

El Buenos Aires Lawn Tennis Club se consagró campeón de la Liga de Primera División AAT en caballeros

“Vamos a volver”: el guiño de una figura que se consagró campeón con Independiente y generó ilusión en los hinchas

Aston Villa ganó un partidazo por la Premier League y se mantiene en zona de Champions: por qué no atajó Dibu Martínez

TELESHOW
El debut del Martín Fierro

El debut del Martín Fierro del Streaming, la noche de Olga y Luzu que terminó con un triunfo inesperado para el Conicet

Las perlitas de los Martín Fierro de Streaming 2025: escándalos, cruces incómodos y momentos insólitos de una noche histórica

Nico Occhiato ganó en el Martin Fierro de Streaming y dio un importante anuncio para 2026: “Arrancamos con Lionel Messi”

La emoción de Ángela Torres al ganar como Revelación en los Martín Fierro de Streaming: “Somos el mejor equipo del mundo”

La Mañana de Infobae ganó el premio como Informativo en los Martín Fierro de streaming

INFOBAE AMÉRICA

Cómo los comentarios sobre el

Cómo los comentarios sobre el cuerpo en Navidad impactan en la salud emocional, según especialistas

Entró por la ventana y la atacó durante horas: el brutal crimen de Annie Hester que reveló una trama de venganza familiar

Soledad, cansancio y redención: la historia de cómo el Dr. Seuss dio origen a El Grinch

Rovaniemi, el pueblo del Ártico donde la Navidad nunca termina

La verdadera historia de la Navidad: cómo una celebración religiosa se convirtió en un fenómeno global