¿Quién es este niño londinense que encontró refugio en un piano y hoy suma 60 años de carrera como cantante y compositor?

Su infancia estuvo atravesada por la violencia, pero el piano, que comenzó a tocar tempranamente a los cuatro años, le deparó un destino lleno de gloria y canciones inolvidables que hoy siguen ejecutando

El niño fue descubierto tocando
El niño fue descubierto tocando melodías que antes habían sonado en la radio

Nació el 25 de marzo de 1947 en Pinner, un suburbio del Gran Londres como Reginald Kenneth Dwight, nombre que tanto llegó a odiar que decidió cambiarlo. Era hijo único de una pareja marcada por la tensión constante: “Mis padres, no sé si alguna vez se amaron. Discutían mucho. Yo les tenía miedo a los dos. ”Así lo recuerda en el documental Never Too Late. La violencia física y los castigos eran frecuentes.“Eran abusivos. Eran violentos. Ejercían violencia física. Y yo caminaba de puntas de pie por si hacía algo mal.”

Uno de los episodios más traumáticos ocurrió cuando tenía apenas un año: “Mi madre me golpeó con un cepillo metálico hasta hacerme sangrar para enseñarme a ir al baño”. Su padre tampoco mostraba contención: “Cuando jugaba fútbol y la pelota se iba al jardín en vez del césped, me las hacía pagar.” Incluso llegó a recibir palizas en la calle, frente a desconocidos. “Son cosas que no olvidás”, asegura.

En medio de ese contexto, la música apareció como un refugio. Cierto día, su madre lo encontró reproduciendo en el piano de la casa una melodía que acababa de escuchar en la radio. Su abuela, que advirtió el talento de inmediato, se convirtió en su mayor apoyo: lo incentivó a tocar, estudiar y dedicarse por completo al instrumento.

A los cuatro años ya interpretaba melodías básicas; a los siete, tocaba en reuniones familiares. Admiraba a las grandes figuras del rock de la época: Elvis Presley, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Bill Haley.

En 1958, con once años, obtuvo una beca para estudiar en la Royal Academy of Music. Asistía los sábados, tomaba clases formales y cantaba en el coro. Sin embargo, con el tiempo entendió que la música clásica no era su camino y abandonó la institución en 1964 para dedicarse al rock.

A los quince años ya trabajaba como pianista en un pub cercano, el Northwood Hills Hotel. Allí lo conocían como “Reggie”. Tocaba estándares populares, canciones de Ray Charles y Jim Reeves, e incluso se animaba a sus primeras composiciones.

En 1962 formó su primera banda, Bluesology. Durante el día hacía trabajos para una editorial musical y por la noche se dividía entre presentaciones en solitario y shows con la banda. A mediados de los 60 acompañaron a artistas estadounidenses de soul y R&B, entre ellos Isley Brothers, Major Lance y Patti LaBelle and the Bluebelles. En 1966 se convirtieron en la banda telonera del cantante Long John Baldry.

En 1967, tras responder a un anuncio de una discográfica, recibió en una entrevista un sobre cerrado con letras escritas por un joven poeta desconocido. Compuso música para esos textos, y así comenzó una sociedad creativa que se mantiene hasta hoy. Legalizó su nuevo nombre años más tarde, en 1972, como parte de un intento de dejar atrás el dolor de su infancia: “Detestaba que me llamaran Reg. Siempre odié mi nombre.”

A finales de los 60 trabajó también en una banda de corta vida llamada Argosy y, al mismo tiempo, comenzó a grabar sus propios temas. Su primer álbum apareció en 1969; el segundo, al año siguiente, lo lanzó a la fama internacional.

En ese período también vivió su primera relación amorosa profunda. Conocía desde antes al hombre que se convertiría en su mánager: alguien seguro, carismático y muy eficaz en el negocio musical. En el documental lo recuerda así:“Fue mi primer amor.” Admite que llegó a ese vínculo sin experiencia: “Era muy ingenuo. No había experimentado ni había tenido sexo.” Se mudaron juntos rápidamente y creyó durante un tiempo que eran la pareja perfecta.

Pero hacia 1973 descubrió infidelidades, la relación se deterioró y una discusión terminó en violencia física.“Me sangró la nariz y me hizo un corte en la cara.” El final lo golpeó profundamente: “Cuando la relación se derrumbó, yo me derrumbé.” A partir de entonces comenzó a preguntarse si realmente era posible que alguien lo amara.

Respuesta: el chico de la foto es Elton John

