Eastern State Penitentiary: la historia de la primera prisión diseñada para castigar con silencio y soledad

El modelo carcelario de aislamiento solitario en Filadelfia transformó el sistema penitenciario estadounidense en el siglo XIX (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la idea de que la soledad podía purificar y regenerar el alma del preso, en el siglo XIX, Filadelfia impulsó el aislamiento solitario. Esta metodología, pensada como reforma y no como castigo violento, modificó radicalmente el sistema penitenciario estadounidense y sigue vigente hasta hoy.

Fue el Eastern State Penitentiary el sitio encargado de recibir a su primer interno: Charles Williams, un joven afroamericano, el 22 de octubre de 1829. El primer recluso pasó dos años confinado en una celda de menos de 10 metros cuadrados, sin contacto humano.

Eastern State Penitentiary impuso desde el inicio una vida marcada por la ausencia de estímulos: celdas individuales, sin acceso a cartas ni visitas, comida básica y solo una hora diaria al aire libre. Esta concepción surgió de los valores cuáqueros y de los debates sobre la justicia a finales del siglo XVIII.

Eastern State Penitentiary fue pionera en imponer celdas individuales y control absoluto, marcando generaciones de reclusos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nacimiento de la penitenciaría silente y sus impulsores

De acuerdo con Public Domain Review, la idea original del aislamiento surgió de Benjamin Rush, médico y fundador de la patria estadounidense. Inspirado en el ideario cuáquero, Rush propuso reemplazar sanciones corporales, como los azotes o el trabajo con cadenas en público, por la introspección a través del silencio. Señalaba que el sufrimiento público solo reforzaba la criminalidad y destruía la dignidad, transformando lo punitivo en un espectáculo degradante tanto para la víctima como para el espectador.

Según registros históricos, Rush no solo buscaba una forma más humana de castigar, sino también reformar la conducta. En 1787, expuso sus propuestas ante la Sociedad para la Investigación Política, en Filadelfia. Su visión impulsó la construcción de la penitenciaría, que se levantó sobre un antiguo huerto de cerezos a tres millas de la ciudad. El diseño, firmado por el arquitecto John Haviland, respondió a la necesidad de crear un entorno de silencio y soledad total. La celda era el espacio central de la redención.

La soledad y el silencio, inspirados por valores cuáqueros, buscaban la redención del preso a través de la introspección (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante esa época, las cárceles estadounidenses mezclaban deudores y criminales en salas insalubres y caóticas. El nuevo modelo buscó romper con esa lógica: cada prisionero debía permanecer en completo aislamiento, según el reglamento de los inspectores penitenciarios de Filadelfia. Solo el carcelero o el inspector podía interrumpir la soledad, en circunstancias justificadas.

El impacto rutinario del aislamiento modificó de raíz la percepción social sobre el castigo. De acuerdo con testimonios recogidos por historiadores como Roberts Vaux, el aislamiento no tardó en convertirse en un método temido por los internos, quienes asociaban la celda solitaria con la pérdida de toda esperanza de perdón.

Benjamin Rush propuso reemplazar los castigos corporales por el aislamiento, defendiendo una reforma penitenciaria más humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

De la redención esperada al desamparo del encierro

Los primeros dispositivos de encierro solitario se probaron en la Walnut Street Jail, a fines del siglo XVIII, como una medida para separar a los reincidentes y difíciles de controlar. Se edificaron celdas minúsculas y austeras, en línea con la propuesta de Rush; estos espacios pasaron a conocerse como “la cuna de la penitenciaría”.

Eastern State Penitentiary representó el perfeccionamiento de este sistema. La arquitectura reforzaba la sensación de aislamiento: muros macizos, entradas monumentales, puertas de roble y hierro. La rutina implicaba alto rigor; hasta los guardias usaban medias sobre el calzado y las carretillas de comida habían sido diseñadas para no hacer ruido.

El encierro extremo en Eastern State Penitentiary generó temor y desamparo entre los internos, según testimonios históricos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cualquier comunicación estaba estrictamente prohibida; en ocasiones, los prisioneros intentaban intercambiar mensajes mediante golpeteos o notas en cuerdas. Las inspecciones eran continuas, y la vigilancia permanente generaba una sensación de desprotección y control absoluto.

Con el tiempo, el enfoque de Eastern State perdió vigencia. La sobrepoblación obligó a compartir celdas y los postulados originales de silencio y reforma se transformaron en prácticas rutinarias y carentes de sentido redentor. De acuerdo con investigaciones académicas como las citadas por Ashley T. Rubin, el sistema se tornó ineficiente, desbordado y desprovisto de su espíritu inicial.

La sobrepoblación y la pérdida del espíritu reformista convirtieron el aislamiento en una práctica rutinaria y carente de sentido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del ideal utópico al abandono

La experiencia de Charles Williams ilustra la brecha entre la intención reformista y la realidad del encierro absoluto. Al abandonar la penitenciaría, Williams obtuvo cuatro dólares y un oficio. Sin embargo, carecía de noticias sobre su familia y el mundo exterior, lo que dificultó su reinserción. Las expectativas de redención rara vez se cumplieron.

Hoy, Eastern State Penitentiary permanece como un museo en ruinas en Filadelfia. Las celdas pueden visitarse como parte de la memoria penitenciaria. El sistema de aislamiento, concebido para el bien del prisionero, se consolidó con el tiempo como un dispositivo de castigo extremo, sin alcanzar su supuesto poder regenerador. La soledad dejó atrás toda promesa de reforma para convertirse, en muchos casos, en un sinónimo de sufrimiento y desarraigo.

De acuerdo con The Public Domain Review, el aislamiento penitenciario, más que una herramienta de redención, evidencia hoy los límites y contradicciones de los esfuerzos reformistas del pasado. La experiencia histórica señala que la soledad extrema no eliminó la violencia, sino que la desplazó al ámbito psicológico.

El modelo, nacido de principios cuáqueros, terminó erosionado por el crecimiento carcelario y la deshumanización institucional. El pasado sigue vivo en las paredes de piedra y en las historias de quienes vivieron y viven bajo ese régimen de silencio.