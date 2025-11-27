Historias

El oficio olvidado que alimentó a miles de gatos en Londres y sentó las bases de los mercados de mascotas

Mientras comerciantes ambulantes cruzaban la ciudad para entregar carne a los felinos urbanos, se forjaron vínculos únicos entre familias, animales y vendedores que dieron origen al concepto de tienda de mascotas y a una nueva cultura urbana

Guardar
El oficio del cat’s meat
El oficio del cat’s meat man en la era victoriana sentó las bases del mercado moderno de alimentos para mascotas en Londres (imagen Ilustrativa Infobae)

En la vorágine de las calles londinenses, entre carros, adoquines y los ecos de una ciudad en expansión, la figura del “cat’s meat man se volvió inseparable de la vida cotidiana.

Estos vendedores ambulantes recorrían los barrios con carros repletos de despojos y carne de caballo, alimentando a una multitud de gatos que aguardaban atentos en esquinas y patios. El auge de los felinos como mascotas hizo que sus servicios resultaran imprescindibles para muchas familias urbanas.

El trabajo resultaba extenuante. Los cat’s meat men avanzaban durante largas jornadas por barrios de comerciantes, trabajadores y cocheros, donde la demanda era mayor. En cada recorrido, los carros quedaban rodeados de gatos de todo tipo: algunos tenían hogar asegurado, mientras otros buscaban apenas un trozo de carne para sobrevivir.

Los vendedores ambulantes de carne
Los vendedores ambulantes de carne para gatos y perros recorrían barrios londinenses abasteciendo a felinos domésticos y callejeros con carne de caballo (Pixabay)

El contacto diario permitió que los comerciantes se ganaran la confianza de dueños y de animales, estableciendo un vínculo que superaba la mera transacción comercial.

A medida que los británicos incorporaban a los gatos como parte de la familia, estos vendedores se convirtieron en figuras habituales de la vida urbana. No solo entregaban alimentos, también atendían a los más necesitados, repartiendo sobras a los felinos callejeros.

De acuerdo con los testimonios recogidos por periodistas de la época, muchos demostraban un carácter generoso y un “corazón tierno” en sus recorridas. El oficio, además, contaba con un código propio sobre territorios de venta y competencia.

La popularidad de los gatos
La popularidad de los gatos como mascotas en la Londres victoriana impulsó la demanda de alimentos específicos y el surgimiento de nuevos oficios urbanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los desafíos y transformaciones del oficio

Según Henry Mayhew, que documentó la vida laboral de Londres en 1851, en la ciudad había mil comerciantes que abastecían a casi todas las viviendas. La aparente prosperidad escondía una realidad dura: pocas ganancias, jornadas agotadoras y deudas frecuentes con algunas clientas.

De acuerdo con The Public Domain Review, las mujeres aparecían como nuevas protagonistas cuando la época avanzó, sobre todo viudas que utilizaban cochecitos de bebé para repartir la mercadería. Muchos comerciantes provenían de oficios truncos, como carniceros sin negocio o pintores dañados por la exposición a compuestos tóxicos.

El mercado de la carne para gatos se caracterizaba por su rigidez interna. Los mejores recorridos se consideraban propiedad exclusiva y, si eran realmente rentables, podían venderse por un precio especial en publicaciones locales.

El trabajo de los cat’s
El trabajo de los cat’s meat men implicaba largas jornadas, escasas ganancias y riesgos como ataques de perros y accidentes con los carros (tugatobengali.com)

Los cat’s meat men también enfrentaban peligros cotidianos, como los ataques de perros hambrientos o la pérdida de la mercadería en caso de un vuelco accidental del carro. Cuando esto ocurría, los gatos no dudaban en abalanzarse sobre los restos.

A lo largo de las décadas, la prensa sensacionalista y las historias urbanas ahondaron en el costado oscuro del oficio. Surgió el miedo, tanto en niños como adultos, ante la posibilidad de que la carne vendida como alimento para mascotas proviniera de los propios gatos, en vez de estar destinada a ellos.

Historias reales, como la de París durante el sitio de 1871, cuando se consumió carne de gato y perro, reforzaron ese temor en el imaginario británico.

Portada de All the Year
Portada de All the Year Round, revista semanal fundada por Charles Dickens (Wikimedia)

El vínculo del cat’s meat man con episodios notorios no se limitó a lo anecdótico. En Whitechapel, durante uno de los crímenes de Jack el Destripador en 1888, la víctima Annie Chapman fue hallada cerca de un local que vendía carne para gatos.

Según el informe forense, difundido por The Public Domain Review, las heridas podrían haber sido hechas tanto por un cuchillo de forense como por uno usado por los matarifes de animales. Esa proximidad reforzó los vínculos simbólicos entre los oficios marginales y las tragedias urbanas de la época.

Charles Dickens, en su revista semanal All the Year Round, explicó el circuito de abastecimiento: las noches londinenses veían el sacrificio de caballos viejos, cuya carne alimentaba la demanda.

El temor a que la
El temor a que la carne vendida proviniera de gatos y no para ellos alimentó mitos urbanos y preocupaciones en la sociedad victoriana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comerciantes como el dueño de un matadero en el centro de la ciudad organizaban entregas matinales para los vendedores. Estos preparaban paquetes en brochetas de madera, listos para distribuir a quienes podían pagar medio penique por una ración o tres por un banquete más generoso.

El oficio recibió un reconocimiento especial durante la cena de enero de 1901. La revista Our Cats auspició el encuentro y la organización estuvo a cargo de Louis Wain, presidente del National Cat Club, quien agradeció públicamente el cuidado ante los gatos callejeros.

La velada incluyó discursos, música clásica y la participación de figuras de la nobleza como la duquesa de Bedford, quien animó a denunciar todo caso de maltrato animal.

El oficio de cat’s meat
El oficio de cat’s meat man estuvo vinculado a episodios notorios como los crímenes de Jack el Destripador y relatos de la prensa sensacionalista– (Imagen Ilustrativa Infobae)

A comienzos del siglo XX, el cat’s meat man” se estableció como una figura clave en el entramado urbano. Su trabajo trascendió la venta de carne al convertirse en nexo entre la vida doméstica y los márgenes de la ciudad.

La historia documentada por periodistas e ilustradores, según fuentes especializadas como The Public Domain Review, revela la importancia social de un oficio que forjó relaciones únicas entre humanos y animales durante un periodo de profundas transformaciones urbanas y culturales.

En la Londres victoriana, la vida de los gatos y sus cuidadores tejió relatos de sobrevivencia, afecto y la aparición de un nuevo mercado urbano dedicado al bienestar animal.

Temas Relacionados

Alimentos para animalesCat’s meat manLondresReino UnidoEra victorianaNewsroom BUE

Últimas Noticias

El misterio detrás de las nueve embarcaciones de tronco prehistóricas halladas en Inglaterra

Un extraordinario hallazgo arqueológico en suelo británico permite reconstruir aspectos poco conocidos sobre técnicas de navegación y actividades cotidianas desarrolladas por comunidades de la Edad de Bronce en Europa occidental

El misterio detrás de las

Stamford Bridge: la histórica batalla vikinga que comparte nombre con el estadio del Chelsea

El nombre evoca uno de los combates más sangrientos de 1066 y, al mismo tiempo, identifica al estadio donde juega uno de los equipos más importantes del mundo. Por qué dos historias tan distintas comparten una misma identidad y qué las separa, más allá del nombre

Stamford Bridge: la histórica batalla

El empapelado que mató en silencio durante más de medio siglo: la oscura historia detrás del pigmento verde de Scheele

Miles de familias europeas decoraron sus hogares con un impresionante color que, lejos de convertirse en un simple “adorno”, escondía un trasfondo tóxico que culminó con enfermedades y fallecimientos inesperados que marcaron a la moda y la ciencia del siglo XIX

El empapelado que mató en

Cuando enseñar con amor era un acto de valentía: la huella de la primera doctora en Pedagogía de la Argentina

Celia Ortiz de Montoya fue pionera de una pedagogía libre, creadora y profundamente humanista, desafió el orden autoritario de su tiempo y abrió caminos que aún iluminan la escuela del país. Nació el 27 de noviembre de 1895

Cuando enseñar con amor era

Dos errores y 183 muertes: la tragedia del “vuelo de los intelectuales”, 45 segundos antes de aterrizar en el Aeropuerto de Barajas

La madrugada del 27 de noviembre de 1983, un Boeing 747 de Avianca se estrelló cuando estaba por aterrizar en Madrid. Rozó una colina debido a una combinación de errores del piloto y la torre de control. En el avión volaban los escritores Manuel Scorza y Ángel Rama, junto a otros intelectuales y artistas que iban a participar en un congreso. Los estremecedores relatos de los once pasajeros que se salvaron milagrosamente

Dos errores y 183 muertes:
DEPORTES
“Yogapinto”: furor por la clase

“Yogapinto”: furor por la clase de yoga que Djokovic le dio a Colapinto en la previa del GP de Qatar de Fórmula 1

De huir de la guerra a brillar en el tenis: la historia de la ucraniana que conquistó Tucumán, jugó el Argentina Open y ya es top 100

La AFA suspendió por 6 meses a Juan Sebastián Verón como presidente de Estudiantes y sancionó a los futbolistas por el pasillo contra Rosario Central

Argentina cerró la fase de grupos del primer Mundial de Futsal femenino con puntaje ideal: goleó 5-1 a Filipinas

Marcelo Gallardo trabaja pensando en el River de 2026: los cinco futbolistas que tiene en la mira

TELESHOW
El hiriente comentario de la

El hiriente comentario de la China Suárez contra Juli Poggio: “Te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”

Sonia Zavaleta reveló que debe hacer reposo absoluto por su embarazo: “Voy a priorizar el bienestar”

La foto de Valentina Cervantes luego de su renuncia a MasterChef Celebrity: “Por más momentos juntos”

¿Tiene George Clooney miedo a envejecer?

Griselda Siciliani relató qué siente al ponerse en la piel de Moria Casán: “Nunca me pensé a mí misma en este proyecto”

INFOBAE AMÉRICA

¿Barcelona vendrá con Flores? Todo

¿Barcelona vendrá con Flores? Todo lo que tienes que saber de FIL Guadalajara

Francia, Alemania, Italia y Reino Unido condenaron la violencia de colonos israelíes contra palestinos

El presidente de Siria prometió atender las demandas de las protestas alauitas: “Son legítimas”

Vasijas llenas de monedas y secretos: el tesoro de una ciudad romana revela una transformación insospechada en la Francia antigua

Inundaciones y deslizamientos de tierra en Indonesia: al menos 69 personas murieron y 59 permanecen desaparecidas tras