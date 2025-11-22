Cómo la investigación sobre la muerte de la familia Böcek en Estambul podría cambiar los controles de pesticidas en hoteles internacionales

Servet Böcek, su esposa, Çiğdem Böcek y sus hijos, Kadir Muhammet y Masal murieron tras una misteriosa intoxicación. (Foto: gentileza Cumhuriyet)

Durante los primeros días de noviembre de 2025, la familia Böcek decidió pasar unos días de receso en Estambul, Turquía. Eligieron el hotel y armaron sus valijas sin saber que se trataba de sus últimas vacaciones. Habían viajado desde Hamburgo, Alemania. A las pocas horas, los encontraron muertos en la habitación del Harbour Suites Old City, lugar donde se alojaban. Las versiones iniciales señalaban como princial causa de muerte a una intoxicación alimentaria pero, tras investigaciones, surgió un nuevo sospechoso: el pesticida.

El matrimonio, identificado como Servet Böcek (38 años) y Çiğdem Böcek (27 años), junto con sus hijos Kadir (seis años) y Masal (tres años), comenzó a sentirse mal poco después de instalarse en el alojamiento, el pasado 13 de noviembre. Tras el paso de las horas, murieron la mujer y sus hijos. Al día siguiente falleció el padre de la familia.

Inicialmente, las versiones oficiales consideraron un caso de intoxicación alimentaria. Las autoridades sanitarias de Estambul, encabezadas por el doctor Abdullah Emre Guner, informaron sobre el caso, que rápidamente ganó atención por el cuadro clínico y el rápido desenlace.

La familia Böcek murió tras hospedarse en un hotel de Estambul. (Foto: gentileza Cumhuriyet).

Los investigadores avanzaron en la hipótesis de una posible intoxicación por pesticidas, dado que otros turistas también reportaron síntomas similares tras alojarse en el mismo hotel. En el lugar, la policía detuvo a once personas, entre ellas el dueño del hotel, dos miembros del personal, un trabajador encargado del control de plagas, un vendedor de mejillones y otro de pan.

Cambios en la investigación y hallazgos preliminares

Según informes de medios turcos y la agencia Anadolu, la hipótesis original de intoxicación alimentaria tomó fuerza tras los primeros exámenes patológicos.

Sin embargo, los estudios forenses y toxicológicos comenzaron a señalar la presencia de compuestos químicos utilizados en pesticidas domésticos.

Medios internacionales como Deutsche Welle y The New York Times reportaron la apertura de una investigación sobre posibles residuos de fosfuro de aluminio y otras sustancias químicas empleadas para exterminar plagas.

La familia Böcek murió en un hotel de Estambul tras una posible intoxicación por pesticidas, según la investigación oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos días, los investigadores recogieron muestras biológicas de los cuerpos de Çiğdem Böcek y sus dos hijos, para realizar exámenes químicos y microbiológicos.

CNN señaló que la hipótesis más sólida analiza la utilización de productos contra chinches en la habitación contigua. Parte del pesticida habría entrado en la habitación de la familia a través del sistema de ventilación.

El diario Hürriyet Daily News sumó el testimonio de dos turistas extranjeros que manifestaron síntomas parecidos tras hospedarse en el mismo establecimiento, lo que reforzó la línea de investigación sobre un posible caso de intoxicación química vinculada al ambiente hotelero.

Los resultados preliminares sugieren una alta exposición a pesticidas de tipo industrial. Los productos que contienen fósforo de aluminio, prohibidos para uso doméstico en diversos países, pueden liberar gases tóxicos peligrosos en espacios cerrados.

Las autoridades turcas detuvieron a once personas, incluido el dueño del Harbour Suites Old City, por el caso de envenenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo acon Deutsche Welle, los especialistas aún realizan análisis avanzados para descartar otras causas.

Arrestos y avance de las investigaciones

La operación policial tras la muerte de la familia implicó la detención de 11 personas. Según The New York Times, además del dueño del hotel Harbour Suites Old City, las fuerzas de seguridad arrestaron a dos empleados, un trabajador de fumigación, y dos comerciantes de alimentos, citando fuentes de la agencia de noticias Demiroren.

Cuatro de los detenidos permanecen en prisión preventiva. Las autoridades no dieron a conocer los cargos formales, ya que la fiscalía continúa la recolección de pruebas técnicas y testimonios.

La familia Böcek había viajado desde Alemania el 9 de noviembre y se alojó en el hotel esa misma noche. La investigación incluye una revisión exhaustiva de los registros de uso de pesticidas en el edificio y la cadena de intermediarios responsables de su aplicación, a fin de establecer posibles negligencias o violaciones normativas.

Los primeros exámenes toxicológicos detectaron compuestos químicos de pesticidas domésticos en las muestras biológicas de las víctimas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los aspectos que los investigadores mantienen bajo análisis figuran los controles de sanidad hotelera y la regulación de productos químicos en establecimientos turísticos.

Hasta el momento, la versión de intoxicación alimentaria perdió fuerza, ya que las autoridades sanitarias descartaron esa hipótesis tras los estudios bioquímicos, según Deutsche Welle. Los exámenes anatómico-patológicos y toxicológicos continúan.

Situación actual y contexto

El caso generó alarma en el sector hotelero de Estambul y en el turismo internacional. Las autoridades prometieron esclarecer el incidente y reforzar el control sobre el uso de productos químicos peligrosos en hoteles.

La policía local mantiene contacto directo con el consulado de Alemania para coordinar la repatriación de los cuerpos y brindar asistencia a familiares de las víctimas.

De acuerdocon CBS News, la opinión pública espera resoluciones rápidas y sanciones para los responsables, especialmente si la investigación determina fallas en los protocolos de seguridad e higiene. El Ministerio de Salud de Turquía insiste en la importancia de reforzar los controles de calidad ambiental en hoteles y alojamientos turísticos en la ciudad.