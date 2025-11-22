Historias

Cómo la investigación sobre la muerte de la familia Böcek en Estambul podría cambiar los controles de pesticidas en hoteles internacionales

Viajaron desde Alemania para pasar unos días de descanso, pero a las pocas horas fueron encontrados sin vida en su habitación del Harbour Suites Old City. Lo que comenzó como una presunta intoxicación alimentaria derivó en una investigación que ahora apunta a la posible exposición a un pesticida

Guardar
Servet Böcek, su esposa, Çiğdem
Servet Böcek, su esposa, Çiğdem Böcek y sus hijos, Kadir Muhammet y Masal murieron tras una misteriosa intoxicación. (Foto: gentileza Cumhuriyet)

Durante los primeros días de noviembre de 2025, la familia Böcek decidió pasar unos días de receso en Estambul, Turquía. Eligieron el hotel y armaron sus valijas sin saber que se trataba de sus últimas vacaciones. Habían viajado desde Hamburgo, Alemania. A las pocas horas, los encontraron muertos en la habitación del Harbour Suites Old City, lugar donde se alojaban. Las versiones iniciales señalaban como princial causa de muerte a una intoxicación alimentaria pero, tras investigaciones, surgió un nuevo sospechoso: el pesticida.

El matrimonio, identificado como Servet Böcek (38 años) y Çiğdem Böcek (27 años), junto con sus hijos Kadir (seis años) y Masal (tres años), comenzó a sentirse mal poco después de instalarse en el alojamiento, el pasado 13 de noviembre. Tras el paso de las horas, murieron la mujer y sus hijos. Al día siguiente falleció el padre de la familia.

Inicialmente, las versiones oficiales consideraron un caso de intoxicación alimentaria. Las autoridades sanitarias de Estambul, encabezadas por el doctor Abdullah Emre Guner, informaron sobre el caso, que rápidamente ganó atención por el cuadro clínico y el rápido desenlace.

La familia Böcek murió tras
La familia Böcek murió tras hospedarse en un hotel de Estambul. (Foto: gentileza Cumhuriyet).

Los investigadores avanzaron en la hipótesis de una posible intoxicación por pesticidas, dado que otros turistas también reportaron síntomas similares tras alojarse en el mismo hotel. En el lugar, la policía detuvo a once personas, entre ellas el dueño del hotel, dos miembros del personal, un trabajador encargado del control de plagas, un vendedor de mejillones y otro de pan.

Cambios en la investigación y hallazgos preliminares

Según informes de medios turcos y la agencia Anadolu, la hipótesis original de intoxicación alimentaria tomó fuerza tras los primeros exámenes patológicos.

Sin embargo, los estudios forenses y toxicológicos comenzaron a señalar la presencia de compuestos químicos utilizados en pesticidas domésticos.

Medios internacionales como Deutsche Welle y The New York Times reportaron la apertura de una investigación sobre posibles residuos de fosfuro de aluminio y otras sustancias químicas empleadas para exterminar plagas.

La familia Böcek murió en
La familia Böcek murió en un hotel de Estambul tras una posible intoxicación por pesticidas, según la investigación oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos días, los investigadores recogieron muestras biológicas de los cuerpos de Çiğdem Böcek y sus dos hijos, para realizar exámenes químicos y microbiológicos.

CNN señaló que la hipótesis más sólida analiza la utilización de productos contra chinches en la habitación contigua. Parte del pesticida habría entrado en la habitación de la familia a través del sistema de ventilación.

El diario Hürriyet Daily News sumó el testimonio de dos turistas extranjeros que manifestaron síntomas parecidos tras hospedarse en el mismo establecimiento, lo que reforzó la línea de investigación sobre un posible caso de intoxicación química vinculada al ambiente hotelero.

Los resultados preliminares sugieren una alta exposición a pesticidas de tipo industrial. Los productos que contienen fósforo de aluminio, prohibidos para uso doméstico en diversos países, pueden liberar gases tóxicos peligrosos en espacios cerrados.

Las autoridades turcas detuvieron a
Las autoridades turcas detuvieron a once personas, incluido el dueño del Harbour Suites Old City, por el caso de envenenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo acon Deutsche Welle, los especialistas aún realizan análisis avanzados para descartar otras causas.

Arrestos y avance de las investigaciones

La operación policial tras la muerte de la familia implicó la detención de 11 personas. Según The New York Times, además del dueño del hotel Harbour Suites Old City, las fuerzas de seguridad arrestaron a dos empleados, un trabajador de fumigación, y dos comerciantes de alimentos, citando fuentes de la agencia de noticias Demiroren.

Cuatro de los detenidos permanecen en prisión preventiva. Las autoridades no dieron a conocer los cargos formales, ya que la fiscalía continúa la recolección de pruebas técnicas y testimonios.

La familia Böcek había viajado desde Alemania el 9 de noviembre y se alojó en el hotel esa misma noche. La investigación incluye una revisión exhaustiva de los registros de uso de pesticidas en el edificio y la cadena de intermediarios responsables de su aplicación, a fin de establecer posibles negligencias o violaciones normativas.

Los primeros exámenes toxicológicos detectaron
Los primeros exámenes toxicológicos detectaron compuestos químicos de pesticidas domésticos en las muestras biológicas de las víctimas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los aspectos que los investigadores mantienen bajo análisis figuran los controles de sanidad hotelera y la regulación de productos químicos en establecimientos turísticos.

Hasta el momento, la versión de intoxicación alimentaria perdió fuerza, ya que las autoridades sanitarias descartaron esa hipótesis tras los estudios bioquímicos, según Deutsche Welle. Los exámenes anatómico-patológicos y toxicológicos continúan.

Situación actual y contexto

El caso generó alarma en el sector hotelero de Estambul y en el turismo internacional. Las autoridades prometieron esclarecer el incidente y reforzar el control sobre el uso de productos químicos peligrosos en hoteles.

La policía local mantiene contacto directo con el consulado de Alemania para coordinar la repatriación de los cuerpos y brindar asistencia a familiares de las víctimas.

De acuerdocon CBS News, la opinión pública espera resoluciones rápidas y sanciones para los responsables, especialmente si la investigación determina fallas en los protocolos de seguridad e higiene. El Ministerio de Salud de Turquía insiste en la importancia de reforzar los controles de calidad ambiental en hoteles y alojamientos turísticos en la ciudad.

Temas Relacionados

Intoxicación por pesticidasFamilia BöcekEstambulHarbour Suites Old CityTurquíaAlemaniaTurismoNewsroom BUE

Últimas Noticias

El legado de Sergei Grinkov, el campeón olímpico que murió a los 28 años y marcó la historia del patinaje artístico

El bicampeón olímpico ruso se desplomó repentinamente sobre el hielo durante un ensayo, dejando un legado imborrable en el deporte y alertando sobre un riesgo genético que lleva su nombre

El legado de Sergei Grinkov,

De ícono empresarial a lección de humildad: la historia de los creadores de BlackBerry, el gigante que perdió la guerra de los smartphones

Mike Lazaridis y Jim Balsillie construyeron un imperio que revolucionó la forma de comunicarse y marcó una época en el mundo corporativo, pero la autoconfianza, las fracturas internas y la falta de adaptación convirtieron el éxito en una advertencia ineludible para el futuro de la innovación tecnológica

De ícono empresarial a lección

Cómo nació el “fin de semana”: la historia del invento británico que cambió para siempre la forma de trabajar y descansar

Su origen se remonta a una serie de transformaciones sociales, laborales y culturales ocurridas en Gran Bretaña durante el siglo XIX

Cómo nació el “fin de

El incidente Max Headroom: la noche en que un fantasma televisivo tomó los canales de Chicago y sembró pánico

Ocurrió el 22 de noviembre de 1987 y aún es uno de los misterios tecnológicos más desconcertantes del siglo XX: fue un hackeo sin precedentes, una máscara burlona y una investigación federal que nunca logró descubrir al responsable

El incidente Max Headroom: la

La foto acertijo: ¿Quién es esta niña cubana que se transformó en una chica Bond y hoy reina en Hollywood?

La historia de una actriz que, dotada de belleza y talento, saltó de su escuela de arte de La Habana a las series españolas y poco después, a la meca del cine

La foto acertijo: ¿Quién es
DEPORTES
Tras una clasificación marcada por

Tras una clasificación marcada por la lluvia, Franco Colapinto largará 15° el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

El lamento de Franco Colapinto por el problema que lo perjudicó en la qualy del GP de Las Vegas: “Venía bajando mucho”

A 30 años de una hazaña inigualable del Flaco Traverso: doble corona y un dream team que cambió la historia

Del ascenso a su octava final internacional: la fórmula de Lanús para saltar de la Primera C a ser uno de los equipos más ganadores

Fernando Puma Martínez vs. Jesse Bam Rodríguez por los títulos mundiales supermosca: hora, cómo ver la pelea y todo lo que hay que saber

TELESHOW
Los secretos de Kevsho ante

Los secretos de Kevsho ante el estreno de La Dicha en Movimiento: su admiración por Los Twist y su deseo de revivir los 80′

Lizardo Ponce en Mis Virales: “No avivo giles”

María Becerra sorprendió a sus fans al presentar su nuevo disco sobre el techo de un colectivo en movimiento

Evangelina Anderson confesó por qué es celosa de su hijo, Bastian Demichelis: “Con él, sí”

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, reveló los motivos que la alejaron del mundo del modelaje: “No iba con mis valores”

INFOBAE AMÉRICA

Un ex Casco Azul se

Un ex Casco Azul se refirió a los “safaris humanos” en Sarajevo: “Si masacraron 7.000 personas en un día, eran totalmente posibles”

Tensiones entre Rodrigo Paz y Edmand Lara exponen fisuras internas en apenas dos semanas del nuevo Gobierno de Bolivia

Cómo nació el “fin de semana”: la historia del invento británico que cambió para siempre la forma de trabajar y descansar

Corea del Sur elevó su nivel de alerta sobre el régimen de Nicolás Maduro y prohibió viajes a cuatro provincias de Venezuela

Condenaron a cuatro escoltas de la banda Los Choneros que respondían al narcotraficante ecuatoriano “Fito”