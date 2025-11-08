La historia del matrimonio más longevo del mundo: viven en Miami y llevan 83 años casados

Lyle y Eleanor Gittens, reconocidos como el matrimonio más longevo del mundo, suman más de 200 años de vida conjunta en Miami (Captura de video LongeviQuest)

En una época en la que la duración de los matrimonios suele medirse en años o décadas, la historia de Lyle y Eleanor Gittens parece sacada de otra era. Superando el paso del tiempo y los desafíos de un siglo cambiante, esta pareja residente en Miami alcanzó un récord extraordinario: juntos suman más de 200 años de vida y celebaron 83 años de aniversario.

La vitalidad que demuestran a sus 108 y 107 años, respectivamente, es solo uno de los rasgos que distinguen a esta unión centenaria, cuya historia capturó la atención internacional y sirvió como fuente inspiración para quienes creen en la fuerza del amor genuino.

Según contó People, fueron reconocidos oficialmente como la pareja casada más longeva del mundo, Lyle y Eleanor Gittens recibieron su certificación luego de que LongeviQuest, organización dedicada a documentar casos de longevidad humana, verificara su historial.

El título les fue entregado durante una ceremonia celebrada el 5 de noviembre en Miami, donde no solo fueron reconocidos como la pareja viva más anciana, sino también como la más longeva de la historia combinando sus edades.

El relato de su vida va mucho más allá de los números, pues es el reflejo de una relación basada en la resiliencia, la complicidad y el afecto incondicional.

Entre la guerra y la esperanza: los primeros años y desafíos

Eleanor Gittens obtuvo un doctorado en Educación Urbana a los 69 años, demostrando que la superación personal no tiene edad (Captura de video LongeviQuest)

El inicio de su historia se remonta a 1941, cuando ambos eran estudiantes en la Universidad Clark Atlanta. Lyle, un destacado jugador de basket y futuro miembro del Salón de la Fama de la institución, llamó la atención de Eleanor desde las gradas apenas se conocieron.

Rápidamente, nació entre ellos una conexión especial que los llevó a decidir unir sus destinos. El 4 de junio de 1942 se casaron en Bradenton, Florida, en una ceremonia que también coincidió con el primer encuentro entre Lyle y la familia de Eleanor.

El estallido de la Segunda Guerra Mundial afectó sus proyectos familiares de forma imprevista. Apenas una semana después de la propuesta de matrimonio, Lyle recibió el llamado para servir en el Ejército de Estados Unidos; fue asignado a la 92.ª División de Infantería y enviado a Italia, mientras Eleanor esperaba a su primer hijo y afrontaba la incertidumbre del conflicto en solitario.

Durante ese periodo, la comunicación fue limitada y las cartas eran sometidas a censura militar, sumando dificultad al distanciamiento. La pareja, sin embargo, sostuvo la esperanza y la conexión emocional a través de mensajes llenos de ánimo y cariño.

Lyle Gittens sirvió en la Segunda Guerra Mundial, mientras Eleanor afrontó la maternidad y la distancia con fortaleza y esperanza (Captura de video LongeviQuest)

La guerra terminó y, finalmente, lograron reunirse en Nueva York. El reencuentro marcó el inicio de una nueva etapa, ahora enfocados en construir una familia y en acompañarse mutuamente en cada paso. Lyle y Eleanor criaron a su hijo Lyle Rogers y a sus dos hijas, Angela e Ignae, en un entorno caracterizado por la estabilidad y la búsqueda de logros personales y colectivos. Ambos encontraron empleo en oficinas gubernamentales, consolidando así un entorno propicio para evolucionar como familia.

No obstante, el crecimiento personal no quedó relegado. Eleanor demostró que la superación personal no tiene límite de edad al obtener un doctorado en Educación Urbana por la Universidad de Fordham cuando tenía 69 años, evidenciando así su deseo constante de aprender. Este logro académico ratificó el valor que ambos otorgaron a la constancia y la determinación.

Celebración, familia y el secreto de la longevidad

Con el paso de los años, ya en la jubilación, los Gittens decidieron instalarse en Miami, buscando la cercanía de sus hijos y la calidez que brinda la familia. Rodeados de nietos y con el amor de siempre, adaptaron sus rutinas a esta nueva etapa de vida.

El afecto y la honestidad marcó su relación, tal como quedó evidenciado en una entrevista reciente. Eleanor compartió el significado de su vínculo con Lyle: “Nos amamos”. Por su parte, Lyle expresó, con pocas palabras y máxima contundencia: “Amo a mi esposa”. Estos gestos y declaraciones han sido claves en mantener la unión, incluso en momentos complejos.

El secreto de la longevidad de los Gittens radica en el amor, la honestidad y las rutinas compartidas, como disfrutar de un martini diario (Captura de video LongeviQuest)

La familia sigue ocupando un sitio central en sus vidas. Actualmente, su hija Angela y la prima Johnyta Roundtree los acompañan en Miami, brindando apoyo, cuidados y fortaleciendo los lazos en la convivencia diaria. La visión positiva y el apoyo mutuo han sido herramientas fundamentales para enfrentar dificultades y consolidar un entorno donde prevalecen el respeto y el cariño.

Si bien ambos evocan con cariño sus años en Nueva York y los recuerdos acumulados durante más de ocho décadas, valoran la tranquilidad que implica estar rodeados por seres queridos. La contención familiar, los logros compartidos y la satisfacción de haber superado juntos cada reto representan el verdadero legado de esta pareja, que ha dejado una huella imborrable no solo en su entorno, sino en la historia de los matrimonios más longevos del planeta.