La foto acertijo: ¿Quién es este chico que tras tener un accidente como albañil compuso canciones que marcaron los noventas?

Creció en un hogar violento, encontró refugio en una guitarra olvidada y, años más tarde, sus canciones cambiaron para siempre la historia del rock británico

De adolescente pasaba horas intentando sacar canciones de The Smiths en una guitarra vieja

Nació un 29 de mayo de 1967, en Longsight, un barrio de Mánchester. Fue el segundo de tres hermanos varones, hijos de Peggy y Tommy, una pareja de origen irlandés que más tarde se mudó a Burnage, un suburbio de la ciudad.

El padre, alcohólico y violento, marcó la infancia de los dos mayores. Ambos desarrollaron tartamudez y el del medio, en especial, se volvió un chico callado, introspectivo, con unas cejas tan espesas que le valieron el apodo de “Brezhnev”, como el presidente soviético de entonces. La madre, finalmente, logró el divorcio y se quedó con la custodia de sus tres hijos.

Durante la adolescencia, los chicos siguieron viendo al padre de vez en cuando, sobre todo para conseguir trabajos temporarios en la construcción. Fue en esa época, a los 14 años, cuando el protagonista de esta historia empezó a tocar una guitarra que había quedado olvidada en la casa familiar. Un año antes había sido detenido por robo y se encontraba en libertad condicional, así que el instrumento se convirtió en su refugio. Pasaba horas intentando sacar las canciones que escuchaba en la radio, deslumbrado por el sonido de The Smiths y la voz de Morrissey. Aunque era zurdo, aprendió a tocar con la mano derecha.

Un accidente en una obra —una chapa de gas cayó sobre su pie derecho— le impidió seguir en la construcción, pero también le dio tiempo para concentrarse en su verdadera pasión. Durante su recuperación consiguió un empleo más tranquilo, en un almacén, donde empezó a escribir canciones. Años después, contaría que allí nacieron al menos tres temas de Definitely Maybe, el álbum debut de la banda que lo lanzaría a la fama en 1994.

Antes de eso, sin embargo, era un desempleado que vivía en un monoblock y se aferraba a su guitarra. Pasaba las noches escuchando a Los Beatles, su gran influencia, y a bandas como The Who, The Rolling Stones, T. Rex o The Kinks. Las drogas recreativas ya empezaban a formar parte de su rutina.

Su primer acercamiento profesional a la música fue como técnico de apoyo de Inspiral Carpets, después de hacerse amigo del guitarrista Graham Lambert. Había intentado entrar como cantante, pero fue rechazado y terminó trabajando detrás del escenario. Aun así, la experiencia de dos años de gira fue su mejor escuela.

La historia cambió en 1991. Al regresar a Inglaterra, se enteró de que su hermano menor era el vocalista de una banda. El grupo se llamaba Rain, aunque pronto adoptó otro nombre. Invitado a sumarse, el nuevo integrante aportó canciones tan potentes que rápidamente se convirtió en el compositor principal.

Para conseguir su primer contrato discográfico, los muchachos hicieron literalmente lo imposible. En 1993 escucharon que un representante del sello Creation Records pasaría por el local King Tut’s, en Glasgow, en busca de nuevos talentos. Sin estar invitados, viajaron seis horas en una vieja camioneta y, al llegar, no los dejaron entrar. Amenazaron con prender fuego el lugar si no los dejaban tocar. Esa noche lograron subirse al escenario. Una semana después, firmaban su primer contrato en Londres.

Respuesta: el chico de la foto es Noel Gallagher

