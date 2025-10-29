El día que 20 soldados españoles emboscaron a un ejército guerrero con una voraz estrategia

La batalla de San Lorenzo de Maitó destaca la victoria de veinte soldados españoles sobre un ejército pijao de hasta trescientos guerreros (Imagen Ilustrativa Infobae)

En mayo de 1607, en las recónditas montañas de lo que hoy es Colombia, se produjo uno de los episodios más sorprendentes de la historia militar colonial. 20 soldados españoles, liderados por Diego de Ospina y Medinilla Acosta, lograron derrotar a un ejército de entre 200 y 300 guerreros pijaos mediante una emboscada cuidadosamente urdida. Este episodio, documentado por National Geographic, es notable no solo por la desproporción numérica, sino por la astucia con la que los españoles lograron imponerse en un entorno hostil y aislado.

Una guarnición sitiada y una amenaza constante

La batalla de San Lorenzo de Maitó se inscribió en el siglo XVII, cuando el Imperio español intentaba mantener el control de extensos territorios en América. San Lorenzo de Maitó era una pequeña guarnición situada en el corazón del virreinato del Perú, rodeada por la selva y aislada de cualquier refuerzo inmediato. La escasa veintena de soldados debía enfrentar el acoso continuo de los pijaos, un pueblo indígena del Tolima célebre por su pericia en la guerra de guerrillas y su tenaz resistencia a la colonización.

Los ataques sorpresa y el constante hostigamiento marcaban la rutina de los defensores españoles. Obligados a sobrevivir con recursos mínimos y expuestos a las enfermedades tropicales, los soldados debían recurrir a la inventiva para sostener la defensa de su puesto. La situación alcanzó un punto crítico cuando los espías pijaos difundieron la noticia de que la mayoría de los españoles estaba enferma, incapaz de pelear. “La noticia corrió como la pólvora entre los pijaos, quienes vieron la oportunidad perfecta para atacar y eliminar, de una vez por todas, el dichoso puesto español”, detalló National Geographic.

Diego de Ospina y Medinilla Acosta lideró la emboscada que cambió el curso de la conquista en las montañas de Colombia en 1607 (foto: Wikipedia)

La trampa: inteligencia, desinformación y audacia

En medio de la amenaza inminente, surgieron los protagonistas de esta historia: Diego de Ospina y Medinilla Acosta, apodado “El Rey Chico”, y su leal lugarteniente, Pedro Marcham. Ambos comprendieron que la defensa tradicional sería inútil ante la diferencia de fuerzas, por lo que apostaron todo a la estrategia de desinformación. Aprovecharon la confianza que los pijaos depositaban en sus propias redes de espías y en los códigos culturales de señales para engañarlos.

La primera jugada fue la difusión deliberada del rumor sobre la presunta debilidad de la guarnición. A continuación, encendieron una fogata en el páramo de Bulica. Este acto, cuidadosamente planeado, tenía un significado especial para los pijaos: lo interpretaban como una señal inequívoca de que los españoles esperaban un ataque, quizá incluso pidiendo ayuda. Sin embargo, para Ospina y sus hombres, la fogata era el señuelo perfecto.

El líder pijao, Kalar-cá, convencido por la información falsa, encabezó en persona la ofensiva, confiado en una victoria segura por la supuesta fragilidad del enemigo. Arrastró consigo a entre doscientos y trescientos guerreros, preparados para arrasar por fin la pequeña guarnición. Pero al llegar a San Lorenzo de Maitó, los pijaos se encontraron con un escenario inesperado: veinte soldados perfectamente armados y listos para el combate aguardaban tras los muros de la empalizada. Portaban arcabuces, pistolas y picas, listos para descargar todo su poder de fuego a muy corta distancia.

El desenlace

La batalla se resolvió en cuestión de minutos. En cuanto los guerreros pijaos irrumpieron en el fuerte, recibieron una descarga cerrada que deshizo sus primeros cuadros. De acuerdo con National Geographic, “el propio Pedro Marcham logró acertar de lleno en el pecho de Kalar-cá con su primer disparo; murió al instante”. La muerte del jefe indígena desató el caos total entre los atacantes. Uno a uno, los líderes pijaos caían bajo el fuego español, lo que precipitó el pánico y la huida desorganizada de los sobrevivientes, muchos de los cuales perecieron durante la retirada.

Los españoles, apostados tras la empalizada, supieron mantener la disciplina y la sangre fría. Utilizaron el terreno, la sorpresa y el factor psicológico como armas tan letales como sus arcabuces. La victoria fue completa: la guarnición apenas sufrió bajas, mientras que el grueso del ejército pijao quedó diezmado. El éxito de la emboscada radicó no solo en la potencia de fuego, sino en la inteligencia militar de Ospina y Marcham, quienes jugaron con la confianza del adversario para tenderle una trampa irrepetible.

Busto en homenaje a Diego de Ospina y Medinilla Acosta (foto: Wikipedia)

La estrategia fue superior a la fuerza

El triunfo de San Lorenzo de Maitó quedó registrado como un ejemplo de cómo la inteligencia y la creatividad pueden revertir una situación de desventaja extrema. Los españoles no vencieron únicamente por sus armas, sino por su capacidad para analizar el comportamiento del enemigo y diseñar una maniobra basada en el engaño y el conocimiento cultural. “El triunfo no se debió únicamente a la potencia de fuego, sino a la combinación de astucia, conocimiento del enemigo y valor de los defensores”, enfatizó National Geographic.

Este episodio se consolidó dentro del imaginario militar colonial como muestra de que la audacia y el ingenio valen tanto o más que la superioridad material. La batalla de San Lorenzo de Maitó es una lección sobre el peso de la estrategia y la psicología en la guerra. La historia reconoce en Ospina, Marcham y la veintena de soldados que comandaban, la capacidad de enfrentar la desesperanza mediante la creatividad.