Museos vulnerables, joyas fundidas y cuadros que nunca regresan: la ola de robos que amenaza la memoria cultural

La facilidad para desmontar metales preciosos contrasta con la imposibilidad de vender obras famosas. El destino incierto de tesoros históricos y la creciente sofisticación de los delincuentes generan alarma global

Por Brisa Bujakiewicz

Un empleado de seguridad con
Un empleado de seguridad con un perro se encuentra cerca de la Pirámide de cristal del Museo del Louvre mientras el museo permanece cerrado al día siguiente de un espectacular atraco de joyas, en París, Francia. 20 de octubre de 2025. REUTERS/Benoit Tessier

El último robo al Museo Louvre de París, ocurrido el domingo 19 de octubre, cuando cuatro personas ingresaron y se apropiaron de diversas joyas francesas, incluidas tiaras, broches y collares de época napoleónica, sorprendió al mundo. Sin embargo, no se trata de un hecho único en la historia. El evento se suma un nuevo capítulo en la lista de robos de obras de arte, lo que reavivó el debate sobre la seguridad y el comercio ilegal en el sector cultural.

Los investigadores señalan que el botín sustraído en el Louvre pertenece a la tradición histórica de la nación. Muchas piezas forman parte del periodo de Napoleón III. Los ladrones actuaron con rapidez y planificación, lo que revela la existencia de redes delictivas organizadas.

La falta de pistas alimenta la preocupación de autoridades y expertos en arte, quienes advierten sobre la dificultad para rastrear el destino de las joyas. Este robo generó conmoción global, dada la relevancia del museo y el simbolismo de las piezas sustraídas.

La tendencia a robar joyas
La tendencia a robar joyas y metales preciosos crece por la facilidad para modificar o fundir estos objetos (AP foto/Emma Da Silva)

Antecedentes con piezas de arte

En 2019, dos hombres con el rostro cubierto irrumpieron en el Palacio Real de Dresde, Alemania, y rompieron vitrinas de la Bóveda Verde con un hacha.

Allí tomaron 21 piezas de joyería, entre ellas diamantes y piedras de corte brillante, que suman aproximadamente 4.300 unidades. El valor de estos objetos supera los 116 millones de euros al cambio actual. Las investigaciones oficiales determinaron que los responsables eran miembros del clan Remmo, una familia de Berlín con antecedentes en robos espectaculares.

Parte de las joyas robadas en Dresde fue localizada y recuperada en 2022, después de confesiones de algunas personas implicadas. Sin embargo, muchas piezas continúan desaparecidas. El caso evidenció cómo algunos grupos familiares transformaron el robo de arte en una actividad sistemática y bien estructurada.

El comercio ilegal de arte
El comercio ilegal de arte y joyas amenaza el patrimonio cultural y la memoria histórica mundial (Europa Press)

La organización, la precisión y la falta de escrúpulos evidencian una profesionalización creciente de los delincuentes, a pesar de las enormes dificultades para comerciar con estos bienes.

El clan Remmo también se encuentra vinculado a otro robo relevante, que tuvo lugar en Berlín en 2017. Esa vez, los ladrones accedieron por la ventana al Museo Bode y hurtaron la moneda de oro llamada “Hoja de Arce”, una pieza de 100 kilos.

El valor material en ese momento rondaba los 3,75 millones de euros, aunque al precio actual del oro se aproxima a 12 millones de euros. Las investigaciones apuntan a que los autores buscaron convertir la moneda en efectivo, lo que explica la probable destrucción y fundición del objeto.

La tendencia a enfocar los robos en metales preciosos o joyas responde, según especialistas, a la facilidad para modificar, desmontar o fundir estos artículos. Esto contrasta con la dificultad para vender pinturas y esculturas, productos que están catalogados y son fácilmente reconocibles.

Otro caso con gran impacto en el sector cultural es el robo protagonizado en 2010 por Vjeran Tomic en el Museo de Arte Moderno de París. Tomic, apodado “hombre araña” por sus capacidades atléticas, logró sustraer cinco obras maestras pertenecientes a Picasso, Matisse, Modigliani, Braque y Léger.

Agentes de policía cerca de
Agentes de policía cerca de la pirámide del museo del Louvre tras los informes de un robo, en París, Francia, 19 de octubre de 2025. REUTERS/Gonzalo Fuentes

El valor conjunto de las pinturas llega a los 100 millones de euros. Las autoridades lo detuvieron, pero Tomic manifestó que actuaba por encargo de una persona específica que coleccionaba arte. Hasta la fecha, los cuadros permanecen desaparecidos y existen sospechas de que fueron destruidos para ocultar rastros.

En Estados Unidos, un robo ocurrido en Boston en 1990 aún acapara la atención de medios y especialistas. Dos personas vestidas con uniformes de policía ingresaron en el Museo Isabela Stewart Gardner. Los delincuentes ataron a los encargados de la seguridad y tomaron 13 obras, entre ellas cuadros de Vermeer, Rembrandt y Degas.

El FBI calculó el valor de las piezas robadas en más de USD 500 millones. El caso no encontró solución y la hipótesis principal sostiene que las obras circulan dentro de ambientes criminales organizados.

Tim Carpenter, responsable de la organización Argus Cultural Property Consultants y exlíder de la unidad de delitos contra el arte del FBI, expuso los desafíos de estos casos. Señaló que el mayor problema para los ladrones suele ser vender pinturas o dibujos, pues resultan reconocibles y se hallan documentados. Frente a esto, explicó que las joyas y metales preciosos presentan menores obstáculos, ya que pueden desmontarse o fundirse.

Imagen facilitada de la diadema
Imagen facilitada de la diadema la emperatriz Eugenia robada del Museo del Louvre, en París. (EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre)

Carpenter lamentó estas prácticas, porque suponen la pérdida definitiva de piezas con enorme valor cultural. Además, alertó que el robo de joyas y metales sube como tendencia en Europa, impulsado por la búsqueda de ganancias rápidas.

Respecto al reciente hecho en París, Carpenter sostuvo que no cree que las joyas robadas ya hayan sido destruidas. Explicó que poseen un reconocimiento importante y piensa que las personas responsables conocen el valor simbólico de las piezas. Es probable que mantengan los objetos como una colección, sin intención de dispersarlos ni destruirlos.

El análisis de estos eventos muestra la existencia de patrones frecuentes: grupos organizados, métodos calculados y la constante amenaza para el patrimonio cultural mundial. Las piezas robadas permanecen, en muchos casos, sin recuperarse, y las autoridades enfrentan serias dificultades técnicas y legales para combatir un problema que atenta contra la memoria histórica de la humanidad.

