La familia que puso a la venta a cuatro de sus hijos con un cartel en la vereda: una foto icónica y el destino de los niños

Los Chalifoux estaban acorralados por la crisis económica durante la Gran Depresión en Chicago, Estados Unidos. Las razones que dieron los padres y el reencuentro de los hermanos décadas después

Mariano Jasovich

Por Mariano Jasovich

La foto fue tomada en un barrio de Chicago en la década del 40

La tarde en que la imagen fue tomada, el sol caía sobre una vereda cargada de polvo de la ciudad de Chicago. Una mujer, envuelta en un vestido sencillo y con la mirada perdida, se cubría el rostro mientras sus hijos, cuatro pequeños de cabellos claros y piel sucia, posaban bajo un cartel desolador: “4 Children for Sale. Inquire Within” (cuatro niños en venta. Consultar en el interior). Esa fotografía, convertida en una prueba brutal de la desesperación, expuso al mundo la historia de una familia empujada a límites impensables por el hambre, la miseria y la indiferencia social.

Más allá del frío encuadre en blanco y negro, la leyenda escrita a mano sobre cada niño —sus nombres: Lana, Rae, Milton, Sue Ellen—, resumía una decisión desgarradora que, con los años, se tornaría símbolo de la crisis olvidada de cientos de familias estadounidenses en la década de 1940. La familia Chalifoux, protagonista involuntaria de este relato, no sólo prestó sus rostros a la tragedia. Además, fueron devorados por ella.

La promesa y el derrumbe

Ray Chalifoux trabajaba en la construcción en Chicago. Su esposa, Lucille, se dedicaba al hogar, cuidando de sus ocho hijos en una pequeña vivienda de la ciudad. La Gran Depresión y el eco persistente de la Segunda Guerra Mundial habían cambiado las reglas para los pobres. El trabajo desaparecía sin previo aviso, los alquileres se acumulaban y el pan escaseaba.

—No podemos más, Lucille. No hay trabajo —dijo Ray una noche.

Parte de la familia Chalifoux que se mantuvo unida

Lucille no respondió. Miró las camas alineadas junto a la pared, los cuerpos infantiles amontonados bajo mantas raídas. Durante días, las discusiones se hicieron más largas y más bajas de tono, hasta que la desesperación pareció rellenar cada rincón de la casa.

Según los registros, a fines de los años cuarenta, la familia debía varios meses de alquiler. Había rumores de que iban a ser desalojados. Los alimentos escaseaban, y la salud de los niños empeoraba.

La decisión llegó una tarde, cuando la pareja resolvió hacer público su dolor más íntimo. Colocaron el cartel, ubicaron a los niños en la vereda, cerca de la calle, y esperaron.

“Vimos la desesperación en sus caras. Nadie sonreía en esa foto. No tenían esperanza, sólo tenían miedo”, diría décadas después Sue Ellen, la menor de los hermanos, cuyas memorias sobrevivieron al naufragio familiar.

Rae Chalifoux fue una de las nenas vendida en Chicago, Estados Unidos

La foto que nadie quiso mirar

La imagen recorrió los diarios locales y luego saltó a los nacionales, avivando la discusión sobre la pobreza extrema en Estados Unidos. Pero la reacción pública se dividió entre la compasión y la condena.

Algunos vieron el acto como una monstruosidad, una prueba de la descomposición moral de los tiempos. Otros, en cambio, escucharon el eco de un sistema indolente donde miles de padres se enfrentaban al mismo dilema. Ningún Estado, ninguna organización, salió al rescate de los Chalifoux.

La imagen de los Chalifoux perseguía a quien la observaba. El cartel desprolijo, la vergüenza en el rostro de Lucille, las miradas extraviadas de Lana y Rae. Nadie preguntó qué sentía un niño obligado a exhibirse como mercancía, qué angustia le rondaba la cabeza a una madre frente a la amenaza del hambre.

“Éramos criaturas sin valor, etiquetas con precio”, escribiría Lana muchos años después.

Dos de las hermanas se reencontraron muchos años después

Venta al mejor postor

En las semanas posteriores a la foto, los hechos siguieron un curso irreversible. Los niños fueron entregados, uno a uno, a desconocidos, muchas veces a cambio de apenas unos dólares.

Las versiones varían, y el tiempo oculta los detalles precisos. Algunos vecinos recordaban ver a extraños llegar en autos oxidados y marcharse con un niño en brazos. Otros aseguraron que varios compradores eran conocidos de la pareja.

Milton, el único varón del grupo vendido, tenía seis años. Lo llevaron a trabajar en granjas ajenas, separado de su sangre antes de aprender a leer. Sue Ellen, apenas una bebé, terminó bajo la tutela de una familia adoptiva interesada menos en darle amor que en usar sus manos pequeñas para labores domésticas.

El barrio, acostumbrado ya a la penuria, guardó silencio.

—Nunca supimos quiénes se los llevaron —dijo una vecina anciana muchos años después—. Solo veíamos cómo una madre se hacía invisible tras la cortina cada vez que el timbre sonaba.

“Allí terminó nuestra infancia”, confesaría Rae. “En un zaguán, con la ciudad mirando hacia otro lado.”

Una imagen de una de las nenas que fue vendida por la familia Chalifoux

Los hijos devorados por la memoria

Lo que siguió fue una cadena de fragmentos rotos. Los niños Chalifoux se esparcieron por el estado, algunos incluso por diferentes regiones del país. Sus nuevos hogares, lejos de ser refugios, se parecían más a campos de castigo.

Sue Ellen, convertida en sirvienta desde los cuatro años, recordaba el sonido del látigo y el olor a desinfectante tras el castigo. Lana dormía en un establo junto al ganado. Milton contó en su adultez que “no volvió a escuchar su apellido hasta después de los veinte años”.

Rae fue la única que habló con su madre, con los años. La buscó cuando era adulta. En aquel reencuentro, la conversación fue un diálogo de reproches.

—¿Por qué nos entregaste? —preguntó Rae, sin elevar la voz.

Lucille la miró con ojos enrojecidos.

—No había otra salida. Nadie nos ayudó.

Las heridas no cerraron. Muchos de los hermanos se encontraron ya en la vejez.

Estados Unidos y sus criaturas invisibles

En los años posteriores a la Gran Depresión, la venta y abandono de niños creció en los cinturones urbanos y rurales de Estados Unidos. Los servicios sociales llegaban apenas a un puñado de los afectados; la ley permitía que padres desesperados renunciaran legalmente a sus hijos.

En el corazón de la nación más poderosa del siglo XX, miles de niños desaparecieron en las tramas de la pobreza. Eran tiempos en que los periódicos publicaban secciones de “adopciones” y el trabajo infantil permanecía impune bajo el disfraz de la necesidad.

El peso de una fotografía

Décadas después, la imagen tomada por el fotógrafo local sigue circulando por internet. Ha sido portada de artículos, debate en aulas de historia, objeto de teorías y documentales. Pero, para los Chalifoux, no es historia: es herida viva.

Sue Ellen, sobreviviente de adopciones sucesivas, eligió recuperar su nombre de pila. En cada entrevista repitió la misma frase: “No quiero ser la niña de la foto. Quiero que alguien pregunte por lo que pasó después.”

En la última reunión de los hermanos Chalifoux, ya ancianos, se abrazaron bajo la mirada de familiares y curiosos. Había algo solemne en sus gestos, una gravedad que nació el día de la foto y nunca los abandonó.

“Nunca dejamos de ser hermanos, aunque el mundo lo intentó”, dijo Milton, aferrado al brazo de Lana.

Hoy, la foto cuelga en museos y galerías, utilizada como advertencia de lo que aguarda cuando un país olvida a sus pobres. Los Chalifoux se convirtieron, pese a su voluntad, en emblemas de la lucha invisible por la dignidad familiar.

“A veces los padres aman tanto que lastiman. A veces amar no puede salvar”, escribió Lana antes de morir, en una carta que sus nietos guardan como un testamento.

