El caso Jacob Wetterling: cómo se resolvió tras 27 años la desaparición que conmocionó a Minnesota

La desaparición de Jacob Wetterling en 1989 conmocionó a Minnesota y a Estados Unidos

Un silencioso misterio mantuvo en vilo a Minnesota y a todo Estados Unidos durante casi tres décadas. La desaparición de un niño de 11 años, en una comunidad rural aparentemente tranquila, marcó el inicio de una larga búsqueda que impactó a una generación entera y transformó para siempre a una familia. Solo después de 27 años de incertidumbre y dolor, la confesión del perpetrador permitió conocer la verdad detrás del caso Jacob Wetterling.

Una desaparición que conmocionó al país

La noche del 22 de octubre de 1989, Jacob Wetterling, de 11 años, andaba en bicicleta junto a su hermano Trevor y su amigo Aaron por las calles de St. Joseph, Minnesota. Luego de detenerse en un comercio, decidieron regresar a casa por un atajo a través de un camino rural.

En ese trayecto, un hombre enmascarado y armado apareció frente a ellos, les ordenó tirarse al suelo y les preguntó sus edades. Después, le indicó a Trevor y a Aaron que huyeran, mientras él se llevaba a Jacob en su auto. La madre del niño, Patty Wetterling, expresó años más tarde que “fue como si Jacob se hubiera desvanecido en el aire”, según publicó BBC News.

La búsqueda comenzó de inmediato. Durante días, agentes locales, federales y voluntarios recorrieron los alrededores sin obtener resultados. El caso atrajo rápidamente la atención de los medios nacionales, que difundieron la imagen de Jacob y el testimonio de su familia. Según NBC News, en los primeros años se recibieron miles de posibles pistas, pero ninguna permitió encontrar al menor ni identificar a su secuestrador.

El caso Jacob Wetterling generó reformas históricas en la protección de la infancia en Estados Unidos

Años de sospechas, avances frustrados y lucha familiar

Desde los primeros meses, los investigadores consideraron a Danny Heinrich, un residente local, como uno de los principales sospechosos. Había sido interrogado en relación a otros incidentes similares, pero no existían pruebas materiales para sostener una acusación formal, informó NBC News.

La presión social fue creciente. En 1991, Minnesota aprobó la creación del registro de delincuentes sexuales, considerado una herramienta fundamental para futuras investigaciones, según NBC News. Sin embargo, la ausencia de resultados sumió a la familia Wetterling en una espera angustiante. No obstante, Patty Wetterling no se resignó.

Según reportó BBC News, ella encabezó vigilias, participó en campañas públicas y mantuvo la imagen de Jacob presente en medios de comunicación durante años. “Seguiremos buscando hasta hallar la verdad sobre Jacob”, aseguró.

El rumbo del caso cambió en 2014, cuando la policía reabrió el expediente por una agresión sexual ocurrida nueve meses antes del secuestro de Jacob, que había tenido como víctima al niño Jared Scheierl en la misma región.

Nuevas técnicas de análisis de ADN permitieron vincular a Heinrich con ese delito, lo que llevó a las autoridades a allanar su domicilio, donde encontraron una colección de pornografía infantil. Ese descubrimiento, afirmó NBC News, permitió a la policía federal montar un caso contra él.

La confesión de Danny Heinrich, tras 27 años, resolvió el caso Jacob Wetterling (AP)

La confesión que resolvió el misterio

En septiembre de 2016, Danny Heinrich, de 53 años, aceptó un acuerdo judicial y confesó ante el tribunal de Minneapolis haber secuestrado, abusado sexualmente y asesinado a Jacob Wetterling el 22 de octubre de 1989.

Frente a jueces, fiscales y la familia Wetterling, Heinrich relató cómo interceptó a los niños, esposó a Jacob y lo llevó a un área apartada, donde cometió el abuso. Explicó que, al ver una patrulla policial cerca, sintió pánico y le disparó dos veces, para luego enterrarlo en una gravera.

Un año después, y por temor a ser descubierto, desenterró el cuerpo y lo trasladó a una granja local, según reconstruyó BBC News, citando los testimonios durante la audiencia judicial.

Danny Heinrich fue condenado por posesión de pornografía infantil, no por homicidio, debido a la prescripción de los delitos (AP)

Heinrich condujo a las autoridades al lugar exacto donde había ocultado los restos de Jacob. Los agentes encontraron en un campo de Minnesota restos óseos junto a la chaqueta roja de hockey que vestía el menor la noche de su desaparición. “Mi familia está devastada, pero al menos ahora sabemos dónde está nuestro hijo”, comunicó Patty Wetterling en declaraciones a NBC News.

La resolución del caso no permitió una condena por homicidio. Según fiscales federales, los delitos de secuestro, abuso sexual y homicidio habían prescrito. Solo después de la confesión y de que señalara la ubicación de los restos, Danny Heinrich fue sentenciado exclusivamente por posesión de pornografía infantil, con una condena máxima de 20 años, de acuerdo con lo informado por BBC News.

El impacto social y la Ley Jacob Wetterling: reformas y legado

La familia Wetterling fundó un centro de recursos para prevenir el abuso infantil y apoyar a otras familias (AP)

La resolución del caso tuvo consecuencias históricas para la legislación de Estados Unidos. Como informó BBC News, la Ley Jacob Wetterling, promulgada en 1994, obligó a todos los estados a crear registros de delincuentes sexuales, transformando los mecanismos de prevención y la protección de la infancia.

Lejos de quedarse en el dolor, años más tarde, la familia fundó el Centro de Recursos Jacob Wetterling, una organización dedicada a la prevención del abuso infantil y el acompañamiento de familias que atraviesan situaciones similares.

Pasaron más de tres décadas de aquella noche y el nombre de Jacob Wetterling sigue presente. La lucha de su familia hizo posible transformar al país con leyes para proteger a la infancia.