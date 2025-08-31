Historias

El enigma de la tumba de Cleopatra impulsa teorías sorprendentes y una carrera arqueológica sin precedentes

La búsqueda por sus restos motiva expediciones modernas, mientras expertos debaten la autenticidad de relatos sobre su imagen, alianzas y trágico final en Alejandría

Por Fausto Urriste

Guardar
Cleopatra VII fue la última
Cleopatra VII fue la última faraona de Egipto y su vida estuvo marcada por alianzas con Roma y luchas dinásticas (Crédito: Instituto del Mundo Árabe)

La vida de Cleopatra VII, última soberana del antiguo Egipto, permanece envuelta en misterio. Su legado, definido por alianzas con Roma, disputas dinásticas y una imagen modelada por el arte y la política, sigue generando debate y fascinación entre historiadores y arqueólogos.

Aunque suele retratársela como una seductora de belleza legendaria, los hechos históricos muestran una figura mucho más compleja y enigmática. Pese a su fama, los detalles avalados por fuentes directas son escasos y, con frecuencia, motivo de controversia, como subraya National Geographic.

Origen y ascenso al trono

Nacida en 69 a.C., Cleopatra era hija de Ptolomeo XII Auletes y descendía de la dinastía griega de los Ptolomeos, soberanos de Egipto desde 305 a.C. Creció en Alejandría, floreciente ciudad de tradición helenística.

La imagen de Cleopatra fue
La imagen de Cleopatra fue moldeada por el arte, la política y la escasez de fuentes históricas directas (Crédito: Instituto del Mundo Árabe)

Aunque la familia real adoptó costumbres religiosas egipcias, el ambiente en la corte era primordialmente griego. Cleopatra se distinguió al aprender el idioma egipcio, lo que le permitió acercarse a su pueblo en un escenario inestable y con una influencia romana cada vez mayor.

La muerte de su padre en el 51 a.C. desató una lucha por el trono. Con dieciocho años, Cleopatra compartió el reinado y el matrimonio con su hermano Ptolomeo XIII, según la costumbre vigente. La rivalidad entre ambos originó una guerra civil que obligó a la reina a exiliarse en Siria.

Buscando respaldo, recurrió a Julio César, consolidando una alianza decisiva: tras la muerte de Ptolomeo XIII en el Nilo, Cleopatra recuperó el trono y contrajo matrimonio con su hermano menor, Ptolomeo XIV, nombrando co-gobernante a su hijo Cesarión, atribuible presumiblemente a César.

Alianzas con Roma y últimos años de poder

La muerte de Cleopatra en
La muerte de Cleopatra en el 30 a.C. marcó el fin de la dinastía ptolemaica y la anexión de Egipto al Imperio romano (Crédito: Instituto del Mundo Árabe)

La relación entre Cleopatra y Julio César se mantuvo hasta el asesinato del romano en el 44 a.C. en la capital italiana. Durante su estancia en Roma, la reina intentó lograr que su hijo Cesarión fuera reconocido como legítimo heredero sin éxito, por lo que regresó a Egipto. Poco después, según los historiadores, Cleopatra ordenó la muerte por veneno de Ptolomeo XIV, afianzando así su poder junto a Cesarión.

Tras la muerte de César, Cleopatra mantuvo los lazos políticos con Roma. Marco Antonio, como líder del triunvirato romano, buscó su alianza. En 41 a.C., Cleopatra acudió a Tarso (actual Turquía) desplegando un fastuoso despliegue de música, perfumes y joyas, con el fin de impresionar a su interlocutor. El resultado fue inmediato: Marco Antonio inició una relación con la reina y se estableció en Alejandría a su lado.

El estilo de vida ostentoso y la creciente presencia egipcia en la política romana despertaron suspicacias entre los enemigos de Marco Antonio y entre los ciudadanos de Roma. Tras la derrota de Antonio en la batalla de Accio en 31 a.C., Cleopatra se refugió en su mausoleo real y comunicó a Antonio su decisión de suicidarse.

La muerte de Cleopatra en
La muerte de Cleopatra en el 30 a.C. marcó el fin de la dinastía ptolemaica y la anexión de Egipto al Imperio romano (Imagen ilustrativa de Infobae)

Antonio se quitó la vida, muriendo en los brazos de la reina. Cleopatra, ante la perspectiva de ser exhibida como trofeo en Roma por Octavio, optó por suicidarse, presumiblemente con veneno, junto a varias de sus sirvientas. La muerte de Cleopatra marcó el fin de la dinastía ptolemaica y la anexión de Egipto como provincia romana.

Mito, imagen y legado de Cleopatra

La exactitud sobre el método de su muerte sigue en debate. La leyenda de la mordedura de áspid carece de fundamento concluyente y no se ha hallado el mausoleo que podría albergar los restos de Cleopatra y Marco Antonio.

National Geographic cita a Chip Brown, quien en 2011 escribió: “La mayor parte de la gloria de la antigua Alejandría yace ahora a unos 6 metros bajo el agua”. El misterio de la tumba impulsa la búsqueda de investigadoras como la abogada y arqueóloga Kathleen Martinez, cuya labor se destaca en el especial Cleopatra’s Final Secret.

El mito de Cleopatra inspiró
El mito de Cleopatra inspiró obras literarias y artísticas durante más de dos mil años (Wikipedia)

La imagen de Cleopatra fue interpretada de diversas maneras durante siglos. Las monedas con su efigie muestran retratos disímiles: algunos parecen poco favorecedores, otros reflejan similitudes con Marco Antonio.

La destrucción reiterada de la Biblioteca de Alejandría privó a la historia de fuentes contemporáneas sobre Cleopatra. Los relatos más detallados, como la biografía de Plutarco sobre Antonio, se escribieron siglos después de los hechos y desde la perspectiva romana.

A pesar de tantas incógnitas, la figura de Cleopatra superó el paso del tiempo, inspirando obras como Antonio y Cleopatra de Shakespeare y numerosos relatos televisivos.

Temas Relacionados

CleopatraEgiptoAlejandríaRomaHistoria antiguaMarco AntonioNational GeographicNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

La paranoia desatada en un pueblo por una serie de ataques con gas tóxico: ¿histeria colectiva o un enigmático “gaseador loco”?

El misterioso fenómeno fue vivido durante varias semanas en 1944 en Mattoon, un pueblo estadounidense. Los casos que aumentaban noche tras noche provocaban efectos similares: parálisis momentáneas, mareos, náuseas, vómitos, ardor en la garganta. Las patrullas vecinales que salieron en busca del responsable y la desconfianza generalizada que incrementó la sugestión

La paranoia desatada en un

Las últimas horas de Lady Di junto a Dodi Al-Fayed: crónica de una persecución fatal

La princesa de Gales y su novio había pasado 9 días en la Costa Esmeralda italiana a bordo del lujoso yate Jonikal, donde continuaron bajo la mirada de los paparazzis. En su regreso a París, la presión constante de los medios que buscaban la foto de la pareja tuvo como resultante una carrera desenfrenada del Mercedes Benz negro que los llevaba y un accidente mortal. La conmoción mundial que dio lugar al debate y reflexión

Las últimas horas de Lady

Los crímenes del “acechador nocturno”: el asesino satánico condenado a 19 penas de muerte y su boda en prisión con una admiradora

El 31 de agosto de 1985, una multitud enardecida persiguió, capturó y estuvo a punto de linchar a Richard Ramírez, el criminal que en los dos últimos años había matado a ancianos, hombres, mujeres y niños sin que la policía pudiera dar con él. La sobreviviente que permitió identificarlo, el juicio televisado que lo condenó, su indiferencia ante la pena de muerte y el amor que le llegó en la cárcel

Los crímenes del “acechador nocturno”:

El sorprendente viaje del kétchup a lo largo de los siglos: de remedio estomacal a ícono de la mesa moderna

La aceptación de un ingrediente temido transformó la reputación de una salsa y redefinió su papel en la alimentación, revela Popular Science

El sorprendente viaje del kétchup

Carolyn Shoemaker, la mujer que descubrió cometas desde el patio de su casa

Sin formación en astronomía y tras iniciar su carrera de manera tardía, se convirtió en la cazadora de cometas más prolífica de la historia, con más de 30 hallazgos y un legado marcado por el descubrimiento del célebre Shoemaker-Levy 9

Carolyn Shoemaker, la mujer que
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Reina Máxima y su

La Reina Máxima y su look total white: el estilo que marcó el pulso del glamour en el Gran Premio de Fórmula 1

Los dueños de la Suizo Argentina pidieron la nulidad de la causa en la se investiga el supuesto pago de coimas

Volvía de trabajar y un hombre borracho la agarró de los pelos y abusó de ella en un baldío de Mariano Acosta

Desde golpes de calor hasta la propagación de enfermedades, cómo impacta el cambio climático en la salud

Qué se podía comprar hace 10 años con el salario promedio y para qué alcanza hoy

INFOBAE AMÉRICA
La ciencia identifica indicadores clave

La ciencia identifica indicadores clave para anticipar brotes virales persistentes con apoyo de nuevas tecnologías

El misterio detrás de las orugas peludas que invaden pueblos y desaparecen sin dejar rastro

Violencia en Haití: la Policía le pidió a los desplazados no volver a sus barrios para no servir de escudo a las bandas criminales

La ONU confirmó que los rebeldes hutíes secuestraron a 11 empleados del organismo tras asaltar sus oficinas en Yemen

Hallazgo: una estatuilla vikinga reescribe la percepción histórica de los guerreros escandinavos

TELESHOW
Virginia Gallardo votó en las

Virginia Gallardo votó en las elecciones de Corrientes 2025: el buzo patriótico que eligió

Las increíbles fotos de las vacaciones de Jimena Monteverde y su marido en Italia

Tiago PZK debutó en La Peña de Morfi: “Tenía el sueño de poder vivir de mi música”

Juana Viale apostó por un look colorido en medio de la tormenta de Santa Rosa: “Nos acercamos a la primavera”

Julieta Poggio adelantó cómo será el regreso de Patito Feo al teatro: “Es una historia reversionada y más actual”