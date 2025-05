La historia de Kim Ung-Yong, el niño prodigio que a los 3 años ingresó a la universidad y a los 8 a la NASA, pero decidió alejarse de la fama: “Extrañaba a mi mamá”

Kim Ung-Yong fue reconocido por su excepcional coeficiente intelectual de 210 según el Récord Guinness (Wikipedia)

La sociedad suele idolatrar la inteligencia y adjudicarle el “sinónimo” de éxito. Las historias de niños prodigio, los rankings de coeficiente intelectual y los titulares sobre “mentes brillantes” refuerzan la idea de que alcanzar el reconocimiento mundial es el destino natural de quienes nacen con habilidades extraordinarias. Pero ¿qué ocurre cuando alguien con un talento descomunal decide apartarse de ese camino? ¿Qué pasa cuando el mayor acto de sabiduría consiste en vivir en paz, lejos de lo mediático?

Kim Ung-Yong, nacido en Corea del Sur en 1962 y hoy con 63 años, es uno de esos casos. Su nombre aparece en el libro Récord Guinness por tener un coeficiente intelectual (CI) de 210, una cifra que lo colocó desde pequeño en el centro de la atención mediática y científica mundial. Su decisión de renunciar a la fama y elegir una vida común ofrece una lección poderosa sobre libertad, identidad y plenitud.

Talento precoz y colaboración con la NASA

Desde los primeros meses de vida, Kim mostró capacidades cognitivas extraordinarias. A los seis meses ya hablaba y antes de los tres años podía leer fluidamente en coreano, japonés, alemán e inglés. A los cuatro años resolvía problemas complejos de cálculo integral y diferencial. Su talento lo llevó a ingresar a la Universidad de Hanyang con apenas tres años.

Su notable capacidad atrajo atención internacional. De acuerdo con The Korea Herald, participó en programas de televisión como Fuji TV en Japón y, a los ocho años, fue invitado a colaborar con la NASA, donde permaneció por alrededor de una década involucrado en investigaciones científicas avanzadas. A los dieciséis años obtuvo un doctorado en física.

Durante su estancia en Estados Unidos, Kim expresó sentimientos de aislamiento y presión. En declaraciones recogidas por The Korea Herald, afirmó: “La gente me veía como un genio. Pero eso solo significaba que vivía bajo una presión constante, aislado del mundo real. Me sentía como un experimento, como un mono de zoológico observado por todos, pero sin nadie que realmente se preocupara por mí como persona”.

A los ocho años, Kim Ung-Yong comenzó a colaborar con la NASA en investigaciones científicas avanzadas (Facebook)

En la misma entrevista, detalló: “En ese momento, llevaba mi vida como una máquina: me despertaba, resolvía la ecuación asignada diariamente, comía, dormía. No sabía realmente lo que estaba haciendo, estaba solo y no tenía amigos”. Añadió que lo que más anhelaba era la compañía de su madre: “Extrañaba mucho a mi mamá”. Este deseo de reencontrarse con su familia lo llevó a renunciar a su trabajo en la NASA y a postularse a una universidad cercana a Seúl.

Retorno y reinicio educativo

Tras su regreso a Corea del Sur, Kim debió enfrentar la no convalidación de sus estudios en el extranjero, lo que lo forzó a reiniciar su formación académica desde niveles básicos. Según The Korea Herald, completó el sistema educativo local en menos de un año, lo que le permitió continuar sus estudios universitarios sin mayores demoras.

Su decisión de abandonar una carrera científica en el extranjero generó críticas tanto en medios como en la opinión pública, donde se interpretó como un retroceso. No obstante, Kim sostuvo que su prioridad era su salud emocional, y defendió su decisión de optar por una vida sencilla y rodeada de vínculos afectivos auténticos.

Kim afirmó que la presión mediática y el aislamiento lo hicieron sentir como un "mono de zoológico" (Facebook)

Nueva etapa como educador universitario

Con el tiempo, Kim alcanzó uno de sus objetivos personales: dedicarse a la enseñanza. The Korea Herald informó que fue nombrado profesor a tiempo completo en la Universidad Shinhan, en la provincia de Gyeonggi. Antes de eso, ya había ejercido como docente en Yonsei, Sunkyunkwan y KAIST, tres de las instituciones académicas más prestigiosas de Corea del Sur.

Esta etapa representa para él una consolidación personal, desde donde contribuye a la formación de nuevas generaciones desde un enfoque humano y cercano. Aunque algunos siguen considerando que abandonó una carrera brillante, Kim ha sostenido que su elección responde a una búsqueda de estabilidad emocional y fidelidad a sus valores.

Redefinir el éxito

La vida de Kim Ung-Yong desafía los modelos tradicionales de éxito, proponiendo una perspectiva centrada en la realización personal. Su historia demuestra que, incluso con un intelecto excepcional, la felicidad no se garantiza mediante logros espectaculares, sino a través de decisiones que armonicen con los principios y deseos propios.

Actualmente, Kim Ung-Yong es profesor por tiempo completo en la Universidad Shinhan en Corea del Sur (EcuRed)

The Korea Herald documentó ampliamente su recorrido, subrayando su determinación de vivir según sus propios términos. Su ejemplo invita a repensar qué significa tener éxito y a valorar el equilibrio entre los logros obtenidos y el bienestar interior. En su figura resuena una lección vigente: el talento adquiere verdadero sentido cuando se integra en un proyecto de vida auténtico.

Quizás esa sea su mayor genialidad: entender que no hay nada más extraordinario que vivir de forma auténtica.