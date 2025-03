Los 57 de Celine Dion: la infancia humilde, un amor prohibido y su lucha contra una enfermedad neurológica

Celine Dion (Instagram @celinedion)

Hacía ya mucho tiempo que venía experimentando síntomas extraños. Pero fue en el mes de diciembre de 2022 cuando Celine Dion recibió un diagnóstico que la hizo estremecer. Luego de varios estudios, los médicos determinaron que tenía el Síndrome de la persona rígida (conocido como SPS por sus siglas en inglés). Y, desde ese momento, su vida cambió para siempre. Sin embargo, lejos de bajar los brazos, la cantante que este sábado cumple 57 años, siguió luchando para poder continuar con su exitosa carrera. Y, sobre todo, para seguir disfrutando de sus tres hijos: René-Charles, Eddy y Nelson, fruto de su matrimonio con el fallecido René Angélil.

Sin ir más lejos, el 19 de junio de 2024, la intérprete de My Heart Will Go On estrenó en Nueva York un documental llamado I Am: Celine Dion en el que dejó registro de su cómo transitaba su enfermedad. Su intención, más allá de su necesidad personal de contar lo que estaba viviendo, fue llevar un mensaje de aliento a todos aquellos que pasan por una situación similar a la suya. “Estos últimos años han sido un gran desafío para mí, el viaje desde descubrir mi condición hasta aprender a vivir con ella y manejarla, pero sin dejar que me defina”, expresó la artista.

Y remarcó: “A medida que retomo mi carrera artística, me he dado cuenta de cuánto he extrañado poder ver a mis fans. Durante esta ausencia, decidí documentar esta parte de mi vida para intentar concienciar sobre esta condición poco conocida y ayudar a otras personas que comparten este diagnóstico”. Cabe señalar que, en un principio, Celine intentó tratar su cuadro en privado. Sin embargo, llegado un punto entendió que no podía esconder lo que le estaba pasando. Y que era mejor hacerlo público y tomarse el tiempo necesario como para afrontarlo.

Nacida el 30 de marzo de 1968 en Charlemagne, Quebec, Canadá, Celine Marie Claudette Dion -tal su nombre completo- fue la menor de 14 hermanos. Creció en una familia humilde, usando ropa de segunda mano. Y sufrió bullying por parte de sus compañeros de escuela por su marcada dentadura y extremada delgadez. Pero, siendo muy chica, encontró refugio en la música. De hecho, ella misma contó que solía correr al sótano de su casa para tocar algunos instrumentos y poder evadirse de todo aquello que la atormentaba en su infancia.

Celine Dion y René Angélil el día de su casamiento

Tenía apenas 12 años cuando conoció a quien fuera su futuro marido. Angélil tenía 38 cuando “descubrió” a Celine gracias a una grabación que le había acercado su hermano Michel Dondalinger con el tema Ce n’était qu’un rêve, que ella había escrito junto a su madre, Thérése, y otro de sus hermanos, Jacques. Desde entonces, se convirtió en su mánager y la guio en el camino hacia la fama. Pero fue recién después de que él se divorciara de su segunda esposa, en 1985, y que ella llegara a la mayoría de edad, que ambos dejaron aflorar el amor que había germinado en secreto entre ellos.

Pese a la oposición de su madre, que no aceptaba la idea de que su hija estuviera con un hombre que tuviera más del doble de su edad, Celine decidió jugarse por sus sentimientos. “Tenía una foto de él. Antes de quedarme dormida, la deslizaba bajo la almohada, por miedo a que ella, que siempre compartía una habitación conmigo, la encontrara. Pero cada vez menos podía esconder de mí misma el hecho de que estaba enamorada de René. Tenía todos los síntomas. Estaba enamorada de un hombre al que no podía amar, que no quería que lo amara, que no quería amarme”, contó reconociendo que, al principio, Angélil trataba de evitar los encuentros a solas con ella.

Lo cierto es que, cuando Celine cumplió los 20, su relación profesional con su representante dio lugar a una pareja romántica. Y, aunque durante algunos años ambos intentaron ocultárselo a la prensa, fue la propia cantante quien en 1992 decidió gritarlo a los cuatro vientos. Finamente, René y ella se comprometieron el 30 de marzo de 1993, fecha de su cumpleaños número 25, y se casaron el 17 de diciembre de 1994. Tuvieron a su hijo mayor el 25 de enero de 2001, gracias a un tratamiento de inseminación in vitro. Y, tras un aborto espontáneo, llegaron los mellizos menores el 23 de octubre de 2010, concebidos con el mismo método. Así, lograron consolidar la familia con la que ella siempre había soñado. Y se mostraron más que felices.

Sin embargo, el 14 de enero de 2016, Angélil murió a los 73 años debido a un cáncer de garganta. Para entonces, el hombre llevaba bastante tiempo dándole pelea a su enfermedad, mientras Celine intentaba cumplir con su rol de madre sin entender lo que le estaba pasando a su salud desde el 2008. “Tuve que criar a mis hijos. Tuve que esconderme. Tuve que intentar ser una heroína mientras sentía que mi cuerpo me abandonaba, aferrándome a mis propios sueños”, explicó. Y reconoció que el hecho de sentir que les estaba mintiendo a sus fanáticos por no contarles lo que estaba atravesando, se había convertido para ella en una carga insoportable.

La cantante junto a su marido y sus hijos

Lo cierto es que, con el apoyo de sus hijos, la cantante siguió haciendo todo lo que estuvo a su alcance para salir adelante. Su última aparición pública sobre un escenario tuvo lugar durante la apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024. En esa oportunidad, sorprendió todos los espectadores al aparecer sobre una tarima montada en la Torre Eiffel, donde hizo una impecable interpretación del tema Hymne à l’amour de Édith Piaf. Y dio un verdadero ejemplo de superación, con el que logró estrujar los corazones del mundo entero.

Hoy, la intérprete, a quien se reconoce por tener una de las voces más emblemáticas de la historia de la música, está trabajando en la producción de dos nuevos álbumes de estudio, uno de duetos en inglés y otro y otro en francés. Y, tal como anunció, en 2026 espera poder encabezar una serie de conciertos en la capital de Francia, que tanto significado emocional tiene para ella, acompañada por su hijo mayor que junto a sus mánagers, John Nelson y Joyce Smyth, se convirtió en el actual gestor de su carrera.