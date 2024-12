Tyra Banks cumple años: la supermodelo que rivalizó siempre con Naomi Campbell, otra indiscutida figura de las pasarelas

Tyra Banks cumple 51 años (REUTERS/Andrew Kelly)

En octubre pasado, ella, Tyra Banks volvió a desfilar luego de casi dos décadas de haber abandonado las pasarelas. La supermodelo salió de su retiro de manera momentánea y deslumbró en Nueva York, Estados Unidos. Lejos había quedado aquella niña que había nacido el 4 de diciembre de 1973 en Inglewood, California y que había comenzado a modelar a los 15 años. Cuando cumplió 16 años fue seleccionada por la prestigiosa agencia Elite Model Management, y ese fue su boleto de ida a la capital francesa.

Es madre de York, un varón que nació en 2016, mediante el procedimiento de subrogación de vientre. La exitosa carrera de la supermodelo de bellos ojos verdes, simpatía arrasadora, 1,78 m de altura que hoy llega a los 51 años de edad, se vio marcada por la eterna rivalidad con otra de las estrellas del modelaje de la década de los 90: Naomi Campbell.

La supermodelo Tyra Banks en 2007 (Photo by James Devaney/WireImage)

La enemistad entre Tyra Banks y Naomi Campbell es tan legendaria como las propias modelos. Según Banks, todo empezó en 1991, cuando llegó a París como una novata y no sólo fue tapa de revista, sino que consiguió realizar 25 desfiles. Entonces empezaron las comparaciones. A Campbell no le gustó eso y se volvió contra Banks. “Hasta el día de hoy le tengo mucho miedo. Fue muy difícil lidiar con eso; fue uno de los momentos más duros de mi vida”, dijo Tyra públicamente, además de declarar que se “iba a casa llorando a moco tendido porque una mujer a la que admiraba no quería que estuviera ahí, y hacía todo lo que estaba en su mano para que se fuera”.

No se hablaron por más de una década, hasta que se reunieron en el show de entrevistas de Banks en el 2005 para arreglar las cosas. Tyra acusó a Naomi de intentar sabotear su carrera y de insultarla. Campbell dijo que recordaba las cosas de forma diferente y negó algunas afirmaciones. Pero al final se disculpó. Aun así, su enemistad no terminó. En el 2020, Campbell compartió un artículo titulado “Por qué los fans empiezan a pensar que Tyra Banks es la verdadera mala y no Naomi Campbell”.

Desfile de lencería. Tyra Banks en febrero de 1999 (Evan Agostini/Liaison)

La eterna rivalidad entre Tyra Banks y Naomi Campbell ha sido un tema recurrente en los medios durante más de dos décadas. Aunque ambas son gigantes de la industria de la moda, su relación ha sido, por mucho, tumultuosa y marcada por la manipulación mediática, los estereotipos y una cultura tóxica que favorecía el enfrentamiento entre ellas. Por años la prensa pintó a Naomi Campbell como la villana, enfatizando su temperamento y su fama de diva iracunda. La acusación repetida era que Naomi, con su actitud feroz y su intransigente presencia, no sólo desafiaba a otras modelos, sino que también mantenía una relación complicada con quienes la rodeaban. En contraste, Tyra, en ese entonces una modelo que ascendía vertiginosamente en la industria, fue presentada como una versión más “amable” y “empática”, como la contraparte perfecta de la ya famosa “supermodelo” británica.

Pero esta narrativa, que se tejió a lo largo del tiempo, hacía olvidar algo crucial: el contexto detrás de las emociones y reacciones de Naomi. Lo que muchos no sabían era que Campbell había estado lidiando con un profundo dolor personal. La pérdida de seis amigos cercanos en un año, la presión de ser una de las pocas modelos de color en una industria que limitaba las oportunidades, y su lucha contra el abandono y la soledad la llevaron a tomar decisiones autodestructivas, incluyendo el uso de drogas. Mientras tanto, Tyra construía una imagen pública de “mujer exitosa y comprensiva”, que se convirtió en la figura idealizada de la moda y la televisión.

Tyra Banks en 2019. La modelo actuó en cine y en televisión (REUTERS/Mario Anzuoni)

Lo que pocas veces se mencionó era cómo, en su ascenso, Tyra había aprovechado la rivalidad con Naomi. Los medios no sólo alimentaron el mito de la lucha entre ellas, sino que, en cierto sentido, Tyra participó activamente en ello, al señalar a Naomi como una amenaza. En uno de los momentos más decisivos de esa rivalidad, la prensa dejó en claro que “Tyra Banks es la nueva Naomi Campbell”, sugiriendo que Naomi debería retirarse para darle paso a la nueva reina de las modelos.

A pesar de que las críticas hacia Naomi por su temperamento no fueron justificadas, muchas veces se pasaron por alto los factores emocionales que estaban detrás de su ira. La pérdida de su madre, la lucha por sobresalir en un mundo que constantemente la rechazaba, y la sensación de traición y abandono, eran elementos que la hicieron reaccionar de manera impulsiva en diversas situaciones. Naomi, a pesar de su fama de ser difícil, nunca fue una diva caprichosa: su agresividad tenía raíces más profundas en un dolor nunca resuelto. El hecho de que Tyra, incluso con su éxito mediático, haya contribuido a la construcción de la imagen de “villana” para Naomi, es una de las sombras más oscuras de su carrera.

La modelo produjo y condujo America´s Next Top Model un reality show de televisión destinado a detectar nuevas figuras del modelaje

Por otro lado, mientras Naomi lidiaba con sus demonios internos y sus escándalos públicos, Tyra alcanzaba el éxito en la televisión con America ‘s Next Top Model. Sin embargo, el programa, que se vendía como un espacio donde las modelos podían crecer y encontrar una plataforma para sus carreras, también era un reflejo de la cultura tóxica de la industria. Tyra, quien había forjado su propia imagen de feminidad empoderada, mostraba un rostro diferente cuando las cámaras se apagaban. El abuso psicológico y la humillación verbal eran moneda corriente en el programa, donde Tyra no dudaba en ridiculizar a las concursantes, algunas de las cuales revelaron que el programa había tenido un impacto negativo en su salud mental.

Las modelos que crecieron idolatrando a Tyra comenzaron a hablar en contra de su trato abusivo. El programa dejó una marca en muchas de ellas, como algunas que declararon que America ‘s Next Top Model fue la razón de sus trastornos alimenticios. Además, en su rol de juez, Tyra no sólo atacaba la imagen de las participantes, sino también sus historias personales y sus luchas internas, algo que hizo que la gente se preguntara si su personaje en televisión era tan genuino como había parecido.

Tyra Banks y Naomi Campbell, una rivalidad que trascendió las pasarelas

Y es que Tyra no sólo se benefició de la rivalidad con Naomi en la prensa, sino que también explotó la narrativa del “éxito frente al fracaso”, haciendo que el público viera a Naomi como la modelo que no había podido superar su temperamento, mientras ella misma se erguía como el ejemplo de la superación. Sin embargo, no todos los méritos de Tyra son tan claros, y la máscara de la perfección de su carrera comenzó a desmoronarse cuando las acusaciones de abuso verbal y emocional en America ‘s Next Top Model llegaron a la luz. Las modelos que fueron parte del programa hablaron de como Tyra permitía un ambiente de humillación constante, donde las concursantes eran forzadas a competir en condiciones de estrés extremo.

Tyra Banks fue tapa de numerosas publicaciones, entre ellas la de la revista Sports Illustrated (Sports Illustrated)

Otras enemigas íntimas

Cuando se estrenó su programa de entrevistas, FABLife, las co-creadoras, Banks y Chrissy Teigen, habían estado en disputa. Apenas se hablaban entre ellas, y las tensiones fueron provocadas por los 10 años de diferencia de edad que se llevaban. Teigen había prohibido que Banks asistiera a su baby shower, y según la prensa de aquel momento: “Todos los rumores del drama entre bastidores son ciertos. ¡Estas dos se odian absolutamente!” Incluso el contacto visual se había convertido en un desafío. Tyra ni miraba a Chrissy cuando no estaban filmando. La situación era bastante incómoda. Aunque Teigen dijo en Twitter: “Si Tyra y yo nos peleáramos tanto como dicen, yo sería la que me retiraría del programa”. Un argumento bastante convincente, excepto por el hecho de que, poco después de que Teigen hiciera ese comentario, todo el mundo dejó el programa, ya que FABLife fue cancelado luego de una temporada.

Cuando la concursante del ciclo 4 de America ‘s Next Top Model, Tiffany Richardson, no parecía estar molesta luego de haber sido expulsada del programa, eso llevó a Banks al límite, y se hizo viral un fragmento del programa en que Tyra, conductora y creadora del programa, aparece gritándole a la participante como una fiera. Richardson afirmó que hubo mucho material que fue cortado, y que las cosas fueron “mil veces peor”. En cuanto a la crisis de Banks, Tiffany añadió: “Fue totalmente exagerada sin ninguna razón. Necesitaba que los índices de audiencia subieran o algo así. No creo que en realidad le importara ninguna de nosotras”.

En su cuenta de Instagram Tyra Banks presentó a su hijo York en febrero de 2016 (@tyrabanks)

En el momento en el que Paulina Porizkova fue elegida para sustituir a Twiggy en America ‘s Next Top Model, no podía imaginar que sería echada al año. La propia Porizkova dio la noticia: “America ‘s Next Top Model me despidió el día de mi cumpleaños. Lo calcularon bien. No era consciente del problema de mi ego hasta que los productores me lo dijeron”, dijo la checa. La supermodelo dijo que se había peleado con Banks por temas relacionados a la puntualidad: “Reconozco que tenía un pequeño problema con Tyra por llegar tarde a todos los concursos”. Porizkova también dijo que Banks no le dirigió la palabra ni una sola vez. En cuanto a Banks, respondió con un comunicado oficial, diciendo que todo se debió a recortes presupuestarios: “Tuvimos que hacer recortes importantes en todas las áreas de la producción y, por desgracia, Paulina fue una víctima de estos recortes”. Ambas terminaron reconciliándose cuando posaron juntas en una fiesta de Sports Illustrated en 2019. Porizkova compartió la fotografía en su Instagram y elogió a Banks por cómo había manejado su disputa en el set, escribiendo: “Mientras yo estaba feliz molestando a todos, ella mantuvo la calma y no se rebajó de nivel. Gracias por la lección, Tyra”.

Después de que America ‘s Next Top Model llegara a Hulu, un servicio de streaming por suscripción, el cuestionable comportamiento de Tyra Banks en esos viejos episodios fue objeto de críticas. Según Janice Dickinson, ex jueza del programa, no sólo era desconsiderada con las concursantes, sino que “Banks fue grosera con ella en sus cuatro temporadas en la serie, y Cover Girl tenía la última palabra sobre quién ganaba cada temporada”, dijo dando a entender que estaba todo digitado. Dickinson, habló mal de Banks en varias ocasiones desde que se retiró del programa. La llamó “gorda, sin alma... sin corazón y fría”. Cuando le preguntaron si alguna vez solucionaría las cosas con Banks, respondió que “ni por todo el té de China”.

Tyra Banks en octubre pasado cuando volvió a desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show de Nueva York (REUTERS/Andrew Kelly)

En un momento dado, Dickinson se arrepintió, y dijo en el show de Oprah Winfrey que “estaba muy dolida y por eso actué así” luego de haber sido despedida de America ‘s Next Top Model. Aunque más tarde volvió a encender su aparente enemistad, diciendo que ella y Tyra “nunca fueron amigas”, y también habló mal sobre la participación de Banks en America ‘s Got Talent, cuando declaró que: “Tyra no tiene sentido del humor como para hacer comentarios ingeniosos”. Janice admitió que “sentarse varias horas junto a Tyra puede ser intimidante”, y afirmó que Banks “no se lleva bien con otras mujeres”.

A pesar de que la modelo Winnie Harlow despegó gracias al concurso en America’s Next Top Model, declaró que “no cree que su tiempo en el reality show la haya llevado a eso”, y no dudó en hablar mal de Banks en una aparición, diciendo: “Realmente todo comenzó luego del show, ya que el programa no aportó nada a mi carrera. De hecho, no aporta nada a la carrera de ninguna modelo, siendo realistas”. A lo que Tyra no se quedó atrás y respondió: “La encontré en Instagram, y apareció en este programa. Todas son mis bebés. Incluso las que actúan de esa forma siguen siendo mis bebés”.

–