La foto acertijo: ¿Quién es esta pequeña bailarina que se convirtió en una completa actriz?

La niña se destacó en la danza, pero más tarde también brilló como cantante

Tenía solo tres años cuando apareció por primera vez en una pantalla de cine. Caminaba de la mano de su famosa madre, la actriz y cantante Judy Garland, en la película In the Good Old Summertime. No estaba en los planes el debut de la niña, pero se le ocurrió a Judy incluirla en la escena final como su hija. Su padre también era un famoso actor. Eran los principales responsables de la película más taquillera de la Metro-Goldwyn-Mayer en los años 40s, “Cita en San Luis”. Judy había saltado a la fama como Dorothy Gale en El Mago de Oz y su padre Vincent era un reconocido director de cine, hoy considerado el padre de los musicales modernos. “Un hombre maravilloso que me inculcó un amor por la música que de otro modo no habría conocido. Aprecio nuestras tardes escuchando juntos a Ella Fitzgerald”, escribió en su cuenta de Instagram la actriz.

La niña nació un 12 de marzo de 1946 en Los Ángeles, California. Fue la única hija de esa famosa pareja. Sus padres se separaron cuando ella tenía menos de cinco años. La casa de su mamá y su papá quedaron separadas por 300 metros, de los que iba y venía, mientras conocía gente súper famosa. “Vivíamos rodeados de estrellas, pero para nosotros sólo eran los vecinos. Humphrey Bogart era para mí el tío Humphrey. Recuerdo estar en el Beverly Hills Park con Mia Farrow, Candice Bergen y Tisha Sterling, todas jugando en el cajón de arena, mientras nuestras niñeras británicas hablaban de cine, vestuario, argumentos de películas y sobre cuál de sus jefes ganaría el Oscar ese año”, contó sobre lo que era su vida normal.

Tiempo después la vida se fue complicando para la niña, que debió adaptarse a vivir seis meses con su padre y seis con su madre. Lo más dramático fue vivir con su madre, quien sufría depresión con intentos de suicidio.

A pesar de las adversidades, la ya adolescente comenzó a destacarse por un talento heredado. Nunca tuvo la belleza de su madre Judy, pero no le hizo falta con su voz potente y su talento para la danza. A los 17 años debutó en el Off de Broadway y a los dos años ganó su primer Tony por una obra de Broadway, Flora the Red Menace. Fue la actriz más joven en conseguirlo. Su carrera fue deslumbrante. Antes de cumplir los 30, en 1972, se ganó un Oscar -igual que sus padres, de tal palo tal astilla- con la película más representativa de su carrera, Cabaret.

Respuesta: la niña de la foto es Liza Minnelli