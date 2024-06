La foto acertijo: ¿Quién es esta adolescente inglesa que hoy es una gran estrella de cine?

La adolescente soñaba con ser actriz y no se detuvo ante los comentarios negativos que recibía acerca de su cuerpo

La estrella, nacida el 5 de octubre de 1975 en Reading, en el sur de Inglaterra, creció en el seno de una familia de clase baja. Su madre Sally, era niñera y camarera, y su padre, Roger, un actor que lograba papeles esporádicos mientras se ganaba la vida en la construcción de piletas de natación.

Su familia podía sostenerse gracias a la ayuda social. Las dificultades económicas hicieron que tuviera que abandonar la Escuela de Teatro de Redroofs, donde había sido aceptada a los 11 años porque no podían afrontar los gastos. Eran cuatro hermanos. Dos mujeres, Anna y Beth, que son actrices como ella, y un varón, Joss.

Con sus hermanos siempre estaban involucrados en las actuaciones escolares. La primera aparición de la niña en un escenario fue en una producción navideña, interpretando a la Virgen María, cuando tenía tan solo cinco años.

Más allá de las privaciones sufridas en la infancia, la famosa actriz tiene recuerdos hermosos de esos tiempos, porque eran muy unidos. “Nunca nos sentimos como niños pobres, lo que es absolutamente un mérito para mis padres. Vivíamos en una casa con una terraza preciosa y todos nos teníamos el uno al otro”. Aunque no todos los recuerdos de esos tiempos son agradables. En una entrevista del Evening Standard contó: “Me hicieron mucho bullying en la escuela. Me llamaban blubber (grasa de ballena). Se burlaban de mí por querer actuar. Me encerraban en los armarios. Se reían de mí”.

A los 14, un profesor de teatro le dijo que solo conseguiría “papeles de gorda”, contó en una oportunidad. A pesar de la discriminación de su entorno, no hizo caso y continuó adelante con sus sueños.

Dos semanas después de terminar sus exámenes del colegio, en 1991, debutó en la TV como parte del elenco de la serie Dark Season, de la BBC, de ciencia ficción. Fue el inicio de una fructífera carrera. Hoy su nombre brilla con una estrella en el paseo de la Fama de Hollywood y tiene un Oscar, de siete nominaciones.

Respuesta: la actriz de la foto es Kate Winslet