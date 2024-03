La terrible historia del chico que mató a su mamá de 21 balazos porque le prohibió jugar al Call of Duty

Noah era fanático del videojuego Call of Duty

Había poco para hacer en el pequeño pueblo de Asage, ubicado en el condado de Iowa, en el medio oeste de Estados Unidos. Eran un poco más de 5.000 habitantes, la mayoría de ellos dedicados a la agricultura y ganadería. Los domingos a la tarde los fardos de pasto podrían cruzar las calles del centro comercial que incluía un par de locales de comida rápida, un supermercado con un amplio estacionamiento y una cafetería en la que sucedía casi todo lo importante que pasaba en la localidad.

Allí vivía Noah Crooks, uno chico de 13 años que en el 2012 se la pasaba gran parte del día frente a la computadora jugando al Call of Duty. Era su juego preferido. El chico apagaba las luces de su habitación, cerraba la puerta y se convertía en un soldado que surcaba los campos de Europa para matar nazis.

Vivir para el Call of Duty

Gretchen Crooks era la mamá de Noah y todo el tiempo le pedía que deje, al menos por un rato, ese “maldito juego”. Le pedía que comparta la cena o el almuerzo en familia. Rara vez, el chico hacía caso. Se la pasaba en una silla desvencijada y con las manos grasosas de papas fritas sobre el teclado de la computadora. Vivía al mismo tiempo en la casa del pueblo y al mismo tiempo se trasladaba al desembarco aliado en Normandía o a una batalla en la campiña francesa durante la Segunda Guerra Mundial

Muchas noches la mujer y su marido, el papá de Noah, William, intentaban estrategias para despegarlo de la pantalla. El adolescente sólo vivía para cumplir misiones en el Call of Duty. Los ojos de Noah reflejaban el tono azul de la pantalla de su computadora. Las pocas horas en las que el chico estaba desconectado caminaba por las calles del pueblo y veía nazis por las calles a los que le disparaba en forma imaginaria.

Gretchen se había graduado de Mason City High School en 1992 y trabajaba como enfermera en Mercy Medical Center-North de Iowa. Era una mujer comprometida con sus vecinos. En 2005, había viajado a la costa de Nueva Orleans para ayudar a los pacientes desplazados por el huracán Katrina.

El chico de 13 años mató a su mamá de 21 disparos

La relación de Gretchen y Noah se complicaba. El chico no podía despegarse de la computadora. Entonces, alrededor de las 19:30 del 24 de marzo de 2012, la policía de Osage recibió una llamada telefónica. De golpe se destapó lo que era una relación enfermiza entre madre e hijo de la que nadie estaba al tanto. Ese conflicto terminó de la peor manera. Fue puro horror.

La noche del crimen

La voz del niño sorprendió a los operadores. Noah se mantuvo en calma, casi como si estuviera pidiendo una pizza por teléfono. “Acabo de dispararle a mi mamá”. Luego continuó: “No estoy bromeando en absoluto. Ella está muerta. Tengo miedo. Maté a mi mamá con mi rifle. No sé por qué lo hice”.

El joven repitió esta afirmación varias veces, antes de comentar: “Traté de violarla. Intenté violarla pero no pude hacerlo”. Luego, Noah se disculpó por sus acciones y le dijo a la operadora del 911 que se mantenía en silencio: “Diles que mi arma está vacía. Sólo desearía que fuera un sueño para poder despertar y poder besarla y abrazarla”.

Desde la línea de ayuda mantuvieron al adolescente en línea mientras daban aviso a la policía de Asage. En esos momentos, sin inmutarse Noah le explicó al operador del 911 que Gretchen le había quitado su juego Call of Duty después de que él llegó a casa con malas notas en el colegio. Se lamentó por el hecho de que no podría casarse con su novia de octavo grado ni ingresar a una buena universidad. “Eso se va por el desagüe ahora. Voy a tener que mudarme. Voy a ir a la cárcel”.

Mientras Noah esperaba junto al cuerpo de su mamá que llegara la policía a detenerlo, le envió un mensaje de texto a su padre. El joven escribió: “Papá, maté a mamá accidentalmente. Me arrepiento de ello. Vuelve a casa ahora, por favor”.

Noah Crooks en el banquillo de los acusados en los Tribunales de Iowa

Al principio, William no le creyó por lo que respondió en tono de broma: “Está bien. Simplemente tirala en el bosque. Nos ocuparemos de ella más tarde”. No fue hasta que recibió una llamada telefónica de la policía que se dio cuenta de que el mensaje de texto no era un chiste de su hijo.

Noah salió sin resistirse y los oficiales lo hicieron sentarse en el porche de la casa. Lo conocían desde chico, pero igual lo esposaron. Los policías entraron a la casa y allí hallaron los restos de Gretchen. El cuerpo de la mujer estaba tumbado en una esquina del sofá y tenía el torso lleno de agujeros de bala. La parte superior de su pijama estaba abierta y estaba desnuda de cintura para abajo. En el comedor encontraron el arma que había usado Noah, un rifle calibre 22.

La confesión

Al chico lo trasladaron a la comisaría del pueblo y lo encerraron en una de las oficinas. Dos policías lo iban a interrogar. Sin embargo no iba a ser necesario. Noah contó todo con lujos de detalles.

Esa noche, Gretchen le preparó unos donuts a su hijo y luego se sentó en el sofá de la sala a trabajar con su notebook. Poco antes de las 19:30, Noah entró en la habitación. Ya llevaba escondida el rifle que su mamá le había comprado en el último cumpleaños.

El joven levantó el arma y le disparó a Gretchen 21 veces. La mujer no pudo reaccionar y murió en el acto. Luego procedió a desnudar a su madre e intentó violarla. Por alguna razón que el asesino nunca explicó no llegó a consumar el acto. Se puso a llorar y luego le escribió a su padre antes de llamar al 911. La mujer había sufrido dos heridas en la cabeza, cuatro en el cuello y 15 en el pecho.

Noah fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado e intento de abuso sexual

Cuando el caso tomó estado público generó un shock para toda la comunidad. La madre de Gretchen y abuela de Noah habló con los medios locales por esos días posteriores al crimen. “Perdimos a nuestra hija y a nuestro nieto”, dijo la mujer conmocionada ante los micrófonos de la TV.

Noah no tenía antecedentes penales. Nunca había sido detenido, ni había tenido cruces con la policía local. Nada hacía sospechar que podría llegar a matar a su mamá de 21 balazos.

El funeral de Gretchen fue una semana después del crimen. La despidieron en la iglesia protestante del pueblo sin la presencia de Noah, que seguía detenido a pocos metros del templo.

Noah Crooks fue condenado a 50 años de prisión por el crimen y el intento de abuso contra su mamá Gretchen

La defensa de Noah

Mientras tanto, los abogados del chico empezaron a plantear la estrategia de defensa. Planeaban argumentar que el joven era inimputable por locura. Pese a esos intentos, el juez Greg Rosenbladt determinó que Noah podía ser juzgado como un delincuente juvenil, lo que significaba que si era declarado culpable, podría permanecer encarcelado después de cumplir 18 años.

Durante el juicio, un psiquiatra examinó a Noah. “Sus acciones fueron parte de rasgos de personalidad profundamente arraigados que han estado presentes durante años, a pesar de su relativa juventud, y seguirán estando presentes en el futuro previsible –explicó el doctor Michael Taylor en los Tribunales-. Con un alto grado de certeza médica, puedo afirmar que las perspectivas de rehabilitar a Noah Crooks antes de que cumpla 18 años son nulas”.

El juicio por asesinato de Noah Crooks comenzó en abril de 2013. Durante los alegatos iniciales, el abogado defensor William Kytmus dijo que Noah padecía un trastorno explosivo intermitente, que se caracteriza por episodios repetidos de comportamiento impulsivo, agresivo o violento. Dijo que el estallido violento fue causado porque Gretchen le quitó el juego a su hijo.

William, el papá de Noah, declaró durante el juicio. El hombre dijo que Gretchen era la encargada de ponerle límites al adolescente. “Eso había generado roces entre ellos”, admitió ante el juez. Reveló, además, que en una ocasión Noah le había dicho que quería matar a su madre, pero nunca lo tomó en serio. “Supongo que no lo tomé como una amenaza en ese momento”, sostuvo.

Durante el proceso judicial, también declararon amigos del chico, Uno de ellos contó que Noah se había vuelto agresivo y violento, e incluso había comenzado a apuñalar a sus compañeros de clase con lápices. Además, testificó que había amenazado con matar a otros estudiantes y a su madre.

“Noah pudo describirme con calma y sin ningún cambio en su comportamiento las horas en las que decidió dispararle a su madre. Sintió que no necesitaba a su madre”, explicó el perito psiquiatra que lo había entrevistado.

Después de presentar todos los testimonios, llegó el momento de los argumentos finales. La fiscal Denise Timmins se refirió a Noah como un asesino a sangre fría que no estaba loco cuando disparó y mató a su madre. El abogado defensor William Kutmus, por su parte, se refirió a él como un niño enfermo.

Después de deliberar durante más de 17 horas, el jurado emitió un veredicto. Encontraron a Noah Crooks culpable del cargo menor de asesinato en segundo grado. El jurado rechazó sus acusaciones de locura pero optó por un veredicto menos severo. El adolescente fue sentenciado a 50 años de prisión. Se ordenó que permaneciera recluido en la Escuela Estatal de Capacitación de Iowa hasta que cumpliera 18 años. Luego comenzó a completar su condena en una cárcel común. El ya joven Noah lleva 11 años en una cárcel estatal de Iowa. Su papá no lo visita y él parece no tener mayor remordimiento. Se pasa gran parte del día solo en su celda quizás pensando en las batallas de Call of Duty que ya no podrá protagonizar.